Noi reguli în transportul aerian: familii așezate împreună în avion fără taxe, bagaj de mână inclus în preț și despăgubiri mai clare

Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de noi drepturi începând din 2027. Consiliul Uniunii Europene a dat luni undă verde finală unui nou act legislativ care actualizează regulile privind protecția pasagerilor aerieni, după ce reforma fusese aprobată anterior de Parlamentul European.

Noile norme urmăresc să simplifice procedurile pentru obținerea despăgubirilor, să crească transparența prețurilor biletelor și să ofere protecție suplimentară unor categorii de pasageri, precum familiile cu copii mici, persoanele cu dizabilități sau pasagerii cu mobilitate redusă.

Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar aplicarea efectivă va începe după o perioadă de tranziție de un an. Astfel, noile reguli ar urma să se aplice de la mijlocul anului 2027.

Despăgubirile pentru întârzieri și anulări rămân în vigoare

Unul dintre cele mai importante drepturi păstrate de noul regulament este posibilitatea pasagerilor de a solicita despăgubiri pentru zborurile întârziate, anulate sau pentru situațiile în care compania aeriană refuză îmbarcarea.

Valoarea compensațiilor rămâne neschimbată și va fi stabilită în funcție de distanța zborului:

250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri;

400 de euro pentru zborurile din interiorul Uniunii Europene de peste 1.500 de kilometri și pentru cursele între 1.500 și 3.500 de kilometri;

600 de euro pentru zborurile mai lungi de 3.500 de kilometri.

În cazul curselor pe distanțe mari, compania aeriană va putea reduce despăgubirea la jumătate dacă oferă o rută alternativă către destinația finală, iar întârzierea la sosire nu depășește patru ore.

Companiile aeriene vor putea refuza plata despăgubirilor doar în situații considerate „circumstanțe extraordinare”, precum dezastre naturale, războaie, condiții meteorologice severe sau greve ale personalului aeroportuar și ale serviciilor de navigație aeriană.

Cererile de despăgubire vor fi soluționate mai rapid

Noile reguli simplifică procedura prin care pasagerii își pot recupera banii.

Cei care aleg rambursarea în locul redirecționării către destinație vor primi suma automat, iar companiile aeriene vor trebui să ofere informații clare despre drepturile pasagerilor după încheierea călătoriei.

Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea unei cereri de despăgubire, iar operatorii aerieni vor fi obligați să răspundă în maximum 30 de zile, fie prin plata compensației, fie prin explicarea motivului pentru care cererea este respinsă.

Prețul biletului va include și un bagaj de mână

Una dintre cele mai importante schimbări vizează transparența tarifelor.

Companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervări vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de cumpărare prețul unui bilet care include și un bagaj de mână permis în mod implicit.

Măsura are scopul de a permite pasagerilor să compare mai ușor ofertele diferitelor companii aeriene, fără ca prețul final să crească ulterior prin adăugarea unor servicii suplimentare.

Noile norme prevăd și dreptul pasagerilor de a transporta gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac de dimensiuni reduse.

Companiile aeriene vor putea continua să ofere bilete mai ieftine pentru pasagerii care aleg să călătorească fără bagaj de mână.

Familiile cu copii sub 14 ani vor sta împreună fără taxe suplimentare

Noua legislație introduce reguli mai clare pentru familiile care călătoresc cu copii.

Companiile aeriene vor fi obligate să așeze pe un loc adiacent orice persoană care însoțește un copil cu vârsta sub 14 ani, fără plata unor taxe suplimentare.

Aceleași drepturi se aplică și persoanelor cu dizabilități sau mobilitate redusă, precum și femeilor însărcinate.

Parlamentul European a argumentat că măsura urmărește să evite situațiile în care familiile sunt separate în avion pentru că nu plătesc servicii suplimentare de selectare a locurilor.

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Pasagerii nu vor mai putea fi penalizați pentru „no-show” pe segmentul dus

O altă modificare importantă elimină practica prin care un pasager putea pierde zborul de întoarcere dacă nu folosise segmentul de dus al unui bilet dus-întors.

Noile norme interzic companiilor aeriene să refuze îmbarcarea pe zborul de retur doar pentru că pasagerul nu a utilizat cursa inițială.

Pasagerii vor putea utiliza astfel zborul de întoarcere fără costuri suplimentare.

Drepturi suplimentare pentru persoanele cu nevoi speciale

Regulamentul actualizat consolidează drepturile persoanelor cu dizabilități și ale pasagerilor cu mobilitate redusă.

Aceștia vor avea dreptul la asistență, redirecționarea zborului și despăgubiri în cazul în care pierd cursa din cauza faptului că aeroportul nu le-a oferit sprijinul necesar pentru a ajunge la timp la poarta de îmbarcare.

Noile reguli clarifică și drepturile copiilor, minorilor neînsoțiți și pasagerelor însărcinate.

Mai puține taxe pentru greșeli simple și mai multă flexibilitate digitală

Pasagerii nu vor mai trebui să plătească taxe suplimentare pentru corectarea unor greșeli de ortografie ale numelui sau pentru primirea unei versiuni tipărite a cărții de îmbarcare, dacă au realizat deja check-in-ul.

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De asemenea, pasagerii vor avea dreptul să primească permisul de îmbarcare în format digital la momentul înregistrării, fără obligația de a crea un cont de utilizator sau de a descărca o aplicație a companiei aeriene.

În plus, unei persoane nu i se va putea refuza îmbarcarea doar pentru că folosește o versiune tipărită a unei cărți de îmbarcare emise electronic.

Reforma schimbă regulile pentru milioane de pasageri europeni

Parlamentul European a aprobat reforma pe 7 iulie cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și trei abțineri, aceasta reprezentând cea mai amplă actualizare a drepturilor pasagerilor aerieni din ultimii ani.

Vicepreședintele Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, Virginijus Sinkevičius, a declarat că noile norme urmăresc să protejeze pasagerii fără a ignora realitățile operaționale ale companiilor aeriene.

„Atunci când oamenii iau un avion, drepturile lor nu vor fi lăsate în urmă la sol”, a transmis raportorul Parlamentului European pentru acest dosar, Andrey Novakov.

Noile reguli se vor aplica tuturor zborurilor care pleacă de pe aeroporturi din Uniunea Europeană, precum și zborurilor care sosesc în UE dacă sunt operate de o companie aeriană cu sediul în blocul comunitar.