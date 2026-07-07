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Schimbare majoră în UE pentru pasagerii aerieni: bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului, despăgubiri mai rapide și locuri gratuite pentru copii

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Parlamentul European a aprobat marți, 7 iulie, noile reguli privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, după un acord negociat cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi simplifică obținerea despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate, obligă companiile aeriene să afișeze prețul biletului cu bagaj de mână inclus și garantează că familiile cu copii mici vor sta împreună în timpul zborului.

Pasageri avion Foto: Shutertstock
Pasageri avion Foto: Shutertstock

Regulamentul a fost adoptat cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și trei abțineri și reprezintă cea mai amplă actualizare a drepturilor pasagerilor din ultimii ani. După confirmarea de către Consiliul Uniunii Europene, noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE, urmând să fie aplicate după o perioadă de tranziție de un an.

Despăgubirile pentru întârzieri rămân garantate

Eurodeputații au păstrat unul dintre cele mai importante drepturi ale pasagerilor: posibilitatea de a solicita despăgubiri atunci când zborul întârzie mai mult de trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau este refuzată îmbarcarea.

Valoarea despăgubirilor acordate pasagerilor pentru zborurile întârziate sau anulate rămâne neschimbată și va continua să fie stabilită în funcție de distanța cursei. Astfel, călătorii vor putea primi 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru cursele din interiorul Uniunii Europene care depășesc această distanță și pentru zborurile cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri, respectiv 600 de euro pentru zborurile mai lungi. În cazul curselor pe distanțe mari, companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea la jumătate dacă oferă pasagerilor o rută alternativă către destinația finală, iar întârzierea la sosire nu depășește patru ore.

Companiile aeriene vor putea refuza plata despăgubirilor doar în situații considerate circumstanțe extraordinare, precum dezastre naturale, războaie, condiții meteorologice severe sau greve ale personalului aeroportuar și ale serviciilor de navigație aeriană.

Cererile de rambursare vor fi procesate mai rapid

Noile reguli urmăresc să simplifice procedura prin care pasagerii își recuperează banii. Cei care aleg rambursarea în locul redirecționării vor primi suma automat, iar în maximum patru zile după încheierea călătoriei vor primi informații clare despre modul în care pot solicita despăgubiri.

Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea cererii, iar companiile aeriene vor fi obligate să răspundă în termen de 30 de zile, fie prin plata despăgubirii, fie prin justificarea refuzului.

Printre cele mai importante noutăți se numără obligativitatea ca prețul afișat la începutul rezervării să includă și un bagaj de mână. Pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac de mici dimensiuni.

Companiile aeriene vor putea comercializa și bilete mai ieftine pentru cei care aleg să călătorească fără bagaj de mână.

Copiii vor sta lângă părinți fără taxe suplimentare

Deputații s-au asigurat că pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, redirecționarea zborului și asistență din partea companiilor aeriene în cazul în care pierd zborul pentru că aeroportul nu a reușit să-i ajute să ajungă la timp la poarta de îmbarcare.

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„Deputații s-au asigurat și că familiile cu copii nu sunt separate în timpul zborului, obligând transportatorii aerieni să așeze pe un scaun adiacent orice persoană care însoțește un copil cu vârsta sub 14 ani, fără a trebui să plătească suplimentar. De acest drept beneficiază și pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă, precum și femeile însărcinate”, se arată în comunicatul de presă al Parlamentului European.

Alte drepturi noi pentru călători

Pasagerii care utilizează transportul aerian vor putea folosi zborul de întoarcere care corespunde unui bilet dus-întors, chiar dacă nu au folosit zborul dus, fără a plăti un cost suplimentar.

Noile norme includ dreptul de a lua la bord, fără costuri suplimentare, un obiect personal, cum ar fi o geantă mică sau un rucsac mic.

„La insistențele deputaților, transparența prețurilor și comparabilitatea biletelor de avion au crescut prin obligarea companiilor aeriene, a intermediarilor și a portalurilor de căutare să afișeze întotdeauna tariful unui zbor cu un bagaj de mână inclus, la începutul procesului de rezervare. Potrivit textului legislativ, companiile aeriene pot oferi bilete mai ieftine pasagerilor care decid să călătorească fără bagaj de mână”, susțin reprezentanții Parlamentului European.

Pasagerii care utilizează transportul aerian nu vor mai trebui să plătească taxe suplimentare pentru a corecta greșelile de ortografiere a numelor lor sau pentru a primi o versiune tipărită a cărții de îmbarcare dacă s-au înregistrat deja.

Deputații au garantat și dreptul pasagerilor de a obține cărțile de îmbarcare în format digital în momentul înregistrării, fără a li se solicita și fără a fi obligați să dețină un cont de utilizator sau o aplicație specifică. În plus, pasagerilor nu li se va refuza îmbarcarea pe motiv că au folosit propria versiune tipărită a unei cărți de îmbarcare emise digital.

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Vicepreședintele Comisiei pentru transport și turism, Virginijus Sinkevičius (Verzi, Lituania), a declarat: „Avem vești bune pentru toți cei care zboară cu avionul. Am depus eforturi susținute pentru a ne asigura că pasagerii nu își pierd drepturile pe care le aveau deja, asigurând în același timp o mai bună protecție a familiilor, a persoanelor cu mobilitate redusă și a altor persoane care au cea mai mare nevoie de aceasta.”

Raportorul Andrey Novakov (PPE, Bulgaria) a subliniat: „Votul de astăzi este o victorie - atât pentru pasageri, cât și pentru aviația europeană. După mai mult de 13 ani de impas, înlocuim în cele din urmă incertitudinea cu norme clare, drepturi mai puternice și încredere. Atunci când oamenii iau un avion, drepturile lor nu vor fi lăsate în urmă la sol.”

Dacă va fi confirmat și de Consiliul Uniunii Europene, noul regulament va deveni aplicabil după perioada de pregătire acordată statelor membre și companiilor aeriene, schimbând semnificativ modul în care sunt protejați milioane de pasageri europeni.

„Normele actualizate vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre și companiile din Uniune vor avea la dispoziție un an de la acea dată pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare”, mai precizează Parlamentul European.

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