search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cei mai ciudați sponsori din fotbal: site-uri porno, canabis și pompe funebre

0
0
Publicat:

Pe tricourile de fotbal, cluburile au inventat tot felul de strategii de marketing care au adus în prim-plan cei mai ciudați sponsori. Printre ele, un bordel și un site de escorte, precum și un pictor deosebit de norocos.

image

În luna mai a anului trecut, Athletic Club Palermo a intrat în istorie ajungând în Serie D din Italia pentru prima dată. Existau motive de sărbătoare, iar cea mai bună idee a venit de la sponsorul echipei siciliene, Escort Advisor. Serviciul porno a pregătit cel mai apreciat cadou pentru jucători: un abonament pentru întreaga echipă. Președintele Conte a comentat: „Să văd fețele surprinse și amuzate ale jucătorilor la un astfel de cadou este un moment pe care îl voi ține minte din acest sezon”.

RUTHERFORD RAIDERS

image

În 2014, studenții de la Universitatea din Kent au venit cu o idee de poveste: tricourile lor purtau sigla Pornhub. 

VOUKEFALAS

În Grecia, 2012 nu a fost un an de boom economic. Dimpotrivă. Așa că fiecare a trebuit să se descurce cum a putut, chiar și la nivel sportiv, așa cum a procedat Voukefas, o echipă din Larissa care plutește în marginea fotbalului grecesc. Lipseau banii, nu și imaginația. Președintele a încheie o afacere cu „Soula”, un bordel în oraș.

VIKTORIA WIENER

În a treia divizie austriacă, Viena a găsit un sponsor destul de bun. Este vorba de „Câmpul cu flori”, o companie care produce canabis în scopuri medicale. Președintele Zeisel a zis: „Când vezi că marile cluburi sunt legate de case de pariuri și companii de bere, atunci alegerea nu este atât de ciudată”.

UDINESE

image

Cine este Nino? Mulți trebuie să se fi întrebat acest lucru pe „Olimpico”, în timpul meciului Roma-Udinese, din 2013. Friulanii au ales o sponsorizare specială, în urma concursului Ziua Sponsorului Dacia. Un pictor din Domodossola, Michael Nino, a câștigat, iar bianconerii i-au dedicat un tricou. 

PALIOPYRGOS

Ideile revoluționare vin din Grecia. Paliopyrgos a apărut pe teren purtând un tricou negru și un crucifix. Sponsorul era o firmă de pompe funebre.

OBERWURZBACH

Ați auzit de Lena Nitro? În ultimii ani, numele ei a circulat pe site-uri web pentru adulți. O echipă austriacă de amatori, Oberwurzbach, a reușit să semneze cu ea un contract de sponsorizare.

EVERTON

Wayner Rooney s-a lansat la Everton
Wayner Rooney s-a lansat la Everton

În 2017, Everton, echipă din Premier League, și-a unit forțele cu Rovio Entertainment, rezultând o idee curioasă: de ce să nu pună sigla Angry Birds pe tricouri? Englezii au acceptat, iar sponsorul a debutat pe tricou cu o înfrângere împotriva celor de la Manchester United. Și Toffees au fost batjocoriți pe rețelele de socializare. Nicio problemă: un an mai târziu, trei jucători de la Everton - Walcott, Tosun și Sigurdsson - au fost incluși în noul joc video.

WEST BROMWICH ALBION

fumat jpg

În 1984, englezii au acceptat ideea Organizației de Sănătate din West Midlands, care le-a propus să joace cu simbolul „fumatul interzis” înscripționat pe tricouri. WBA a păstrat echipamentul timp de doi ani, dar nu le-a mers prea bine. În 1986, echipa a retrogradat în a doua divizie.

FLUMINENSE DE FEIRA

În ligile de amatori, ideile sunt de multe ori geniale. Brazilia nu face excepție. Echipa Fluminese de Feira a fost sponsorizată de un supermarket, iar tricourile aveau prețuri reduse în loc de numere. Și, în loc de nume, jucătorii poartă pe umeri tipul de produs aflat la reducere!

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
Ce scrie presa italiană despre un eventual baraj între Azzurri și România pentru CM 2026: „Echipa nu e spectaculoasă”
stirileprotv.ro
image
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani
gandul.ro
image
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”
mediafax.ro
image
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în practică la Institutul Fundeni, pentru mafia deșeurilor
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan spune că măsurile de austeritate luate până acum funcționează, iar țara e pe calea cea bună. Ce i-au răspuns românii
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041
antena3.ro
image
Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
observatornews.ro
image
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
playtech.ro
image
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și fiul de 8 ani au fost găsiți fără suflare la câteva ore distanță, în locuri diferite. Primele ipoteze luate în calcul de anchetatori
kanald.ro
image
O companie aeriană europeană a intrat în faliment, mii de bilete anulate și concedieri. În România...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Planul secret făcut de SUA cu Rusia. Trump îi va cere Ucrainei să capituleze
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?