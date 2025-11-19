DN1 ar urma să se închidă timp de cinci zile, între Ploiești și Câmpina. Ce rute ocolitoare vor avea la dispoziție șoferii

Autoritățile județene din Prahova iau în calcul restricții de trafic pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, care ar urma să impună închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie.

Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a avut o întâlnire cu reprezentanții CFR, Poliției Rutiere și Instituției Prefectului Prahova, dedicată gestionării traficului pe DN1 în contextul lucrărilor programate la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, ce ar presupune închiderea temporară a circulației în perioada 24-28 noiembrie, potrivit Campina TV.

Discuțiile au vizat identificarea celor mai eficiente soluții pentru a limita impactul asupra unei artere rutiere esențiale pentru Prahova și întreaga regiune.

„Soluțiile sunt pregătite”

Autoritățile au analizat mai multe scenarii de deviere a traficului, fiind agreată dispersarea fluxului pe două rute alternative principale:

– DN1A – Florești – Băicoi – Ploiești, ca variantă principală pentru o parte semnificativă a traficului general;

– DN72 – Târgoviște, rută complementară care poate prelua presiunea suplimentară în intervalul restricțiilor.

„Lucrările sunt necesare și trebuie executate corect, dar la fel de important este ca Prahova să rămână funcțională. Toate instituțiile implicate sunt aliniate, iar soluțiile sunt pregătite. Vom informa cetățenii la fiecare pas”, a spus Virgiliu Nanu.

Pentru a preveni blocajele și a ghida traficul din timp, Poliția Rutieră va introduce semnalizare anticipată în punctele cheie de intrare în județ.

Totodată, se lucrează la obținerea rapidă a avizelor tehnice, iar detaliile privind devierile și măsurile operative vor fi comunicate public înainte de începerea lucrărilor.