Fotograful care a surprins imagini spectaculoase din România de la înălțime: „Filmarea pe traseul Mocăniței, o provocare“

Imaginile inedite, care surprind România pe parcursul celor patru anotimpuri, au fost realizate de la înălțime, cu ajutorul unor drone de ultimă generație, de către fotograful Mihai Spânoche. Într-un interviu pentru „Adevărul“, el povestește ce înseamnă folosirea dronelor, dar și cum a cunoscut o nouă față a României, prin locurile minunate și tradițiile păstrate de-a lungul secolelor.

Acest documentar este un primul episod din cel de-al patrulea sezon al popularei serii de documentare „Europa văzută de sus“, marca National Geographic. Seria are premiera marţi, 20 septembrie, de la ora 22.00.

Ce ne poți spune despre tine și experiența ta profesională?

Locuiesc în Constanța la malul Mării Negre, am 41 de ani, iar la bază sunt inginer automatist cu peste 15 ani de experiență în industria forajului marin, am colindat aproape toate mările și oceanele lumii de la -20 de grade în Marea Nordului la plus 58 de grade în Basra - Irak. Am cochetat cu fotografia de mic, iar de câțiva ani buni, de prin 2011, am început să pilotez drone, m-am și certificat ca pilot, iar 2017 am pornit un start-up de producție video la Constanța dedicat segmentului comercial și industrial.

Cum ai primit propunerea din partea celor de la National Geographic?

Eram în vacanță în Kenya (August 2021), într-un Safari de 5 zile în Parcul Național Tsavo. Cu camera foto în mână și animale sălbatice în stânga și în dreapta, mă gândeam la cei care surprind acele cadre unicat ale documentarelor wild-life, precum Marea Migrație din Masai Mara, regiunea cu cea mai mare concentratie a vieții sălbatice din lume. La câteva ore distanță, mai spre seara, supriză, telefonul vibreaza – mesaj nou “Hi Mihai, we are contacting you on behalf of National Geographic Channel…” Am rămas blocat, îmi studiasera portofoliul online și mi-au propus sa colaborăm. De acolo însă, au fost decât câțiva pași rapizi până la primele cadre trase pentru Sezonul 4 EFA episodul dedicat României.

Ce locuri te-au impresionat din cele vizitate pentru episodul dedicat României?

E greu de ales. În toate locurile unde am filmat pentru acest episod am descoperit oameni primitori și povești frumoase. De la cadrele spectaculoase din Portul Constanța până la ospitalitatea maramureșenilor de la Cimitirul Vesel din Săpânța sau „brunch-ul” pe bază de slănină și ceapă primit pe traseul Mocăniței de la conductorul locomotivei, pot spune că toate locurile și poveștile lor din acest episod sunt cu adevărat speciale.

Filmarea de la înălțime

Consideri că aceasta tehnologie de acces asupra unor locuri, cu ajutorul dronelor, ne oferă beneficii sau e doar o altă perspectivă cu ajutorul căreia putem descoperi lumea?

Pe lângă perspectiva oferită de filmarea – fotografierea de la altitudine, care este de cele mai multe ori spectaculoasă, dronele desigur au multiple alte beneficii. Ele sunt utilizate intensiv în ziua de astăzi de către echipajele de Salvare (ex. Salvamont), de Poliție, Pompieri (camere cu termoviziune) pentru detectarea incendiilor sau Garda de Coastă (drone cu senzori specializați și camere performante pentru detectarea șalupelor cu refugiați sau a noxelor poluante emise de nave la intrarea in port), fotogrametrie și modelarea 3D a unor clădiri sau monumente și multe altele.

Ce locuri au fost mai dificil de filmat?

Tehnologia pe care dronele o dețin astăzi ne permite să trimitem aceste echipamente aproape oriunde. Pot zbura pana la 7km distanță și la peste 1.000 de metri altitudine cu viteze de până la 100Km/h. Însă natura își spune cuvântul în privința autonomiei acumulatorilor, în special temperaturile extreme sau rafele de vant. Filmarea de la Vișeul de Sus pe traseul Mocăniței a fost o provocare atât pentru dronă, cât și pentru mine. Aproape 11 ore petrecute la minus 16 grade Celsius. Acumulatorii se descărcau cu 70% mai repede față de durata preconizată de zbor, astfel încât a trebuit să îmi iau măsuri de siguranță și să am la mine, în rucsac, peste 14 acumulatori complet încărcați.

România (re)descoperită

Ce ai învățat în urma acestei experiențe despre România?

Întotdeauna există ceva de învățat, iar cele 8 luni de filmare pentru acest episod m-au făcut să descopăr obiceiuri și tradiții din diferite zone ale țării despre care știam prea putin, am realizat cât de important este voluntariatul și cum pot tinerii să ajute la refacerea monumentelor, cât de importantă este munca în echipă atunci când lucrezi la construirea celui mai mare pod suspendat din Europa continentală la înălțimi de 190 metri sau faptul că România este cel mai mare exportator de floarea soarelui din Europa.

În locurile pe care le-ai vizitat pentru acest episod ai fost și la pas ca simplu turist? Perspectiva oferita de dronă e diferită față de ceea ce ai descoperit de jos?

Desigur, Castelul Bran, Maramureșul sau Delta Dunării le-am vizitat de multe ori și de fiecare dată am descoperit ceva nou, însă, de aceasta dată, imaginea oferită de camerele dronei oferă o perspectivă complet diferită față de ceea ce vedem la sol. De la acoperișurile caselor din Vișeul de Sus pline de zăpadă până la altitudini de 200 de metri de unde am putut filma în detaliu pilonii podului de la Brăila, camerele avansate ale dronelor captează detalii care ar fi aproape imposibil de tras cu o soluție clasică bazată pe un operator și o cameră video pe umăr.

De ce ai recomanda telespectatorilor sa vizioneze acest episod?

National Geographic a fost si rămâne un standard de excelență în filmul documentar, după părerea mea. Modul de filmare, echipamentele de filmare pe care le-am utilizat, montajul și sunetul sunt specifice documentarelor cu care NatGeo ne-a obișnuit. Ceea ce este unic la acest documentar este faptul ca 85% din cadre sunt trase din dronă, astfel descoperim România și locurile ei dintr-o nouă perspectivă... de la înălțime.

Noul sezon al seriei documentare „Europa văzută de sus” va debuta cu episodul dedicat României, în cadrul căruia telespectatorii vor fi purtaţi deasupra unora dintre cele mai importante simboluri şi zone din Transilvania, precum Castelul Bran sau Castelul Corvinilor, urmate de o incursiune în nordul României, într-o plimbare cu Mocăniţa, ultimul tren forestier cu aburi din Europa, situat în Vişeu de Sus, Maramureş.

Va putea fi văzut şi ambiţiosul proiect ingineresc al podului de la Brăila, care la finalizare va deveni cel mai lung pod suspendat ce traversează Dunărea şi al doilea cel mai lung pod din Europa Continentală şi o echipă de voluntari care a refăcut cea mai mare parte a acoperişului lăcaşului medieval „Arhanghelul Mihail”, folosind şindrilă din stejar realizată manual, prin cioplire.

Noul sezon ce cuprinde şase episoade oferă, de asemenea, vederi spectaculoase din Danemarca, Serbia, Belgia, Bulgaria şi Scoţia, folosind tehnologia de ultimă generaţie a dronelor.