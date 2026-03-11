Video Misterul Văii Morții: cum s-a acoperit cel mai fierbinte deșert de pe Pământ cu mii de flori sălbatice. Fenomenul rar care fascinează cercetătorii și vizitatorii

Valea Morții (Death Valley), cel mai fierbinte și mai uscat loc de pe Pământ, uimește printr-un fenomen rar: întinderi vaste de flori sălbatice acoperă deșertul, într-o înflorire care pare un adevărat mister al naturii și care ar putea fi cea mai spectaculoasă din ultimul deceniu.

Serviciul Parcurilor Naționale (NPS) a anunțat oficial, pe 22 februarie, că acest an este unul cu înflorire peste medie. Florile de la altitudini joase au acoperit întregul parc, transformând peisajul deșertic într-un covor viu de flori galbene și violet.

Oficialii NPS spun că este cel mai spectaculos fenomen observat în Valea Morții din 2016 încoace, potrivit BBC.

Fenomenul a fost declanșat de o toamnă neobișnuit de ploioasă. În anul 2025, o cantitate record de precipitații, de 6,1 cm, a îmbibat semințele și a eliminat stratul lor protector, ceea ce a permis germinarea.

Ulterior, o iarnă mult mai umedă decât de obicei a asigurat umiditatea constantă necesară dezvoltării rădăcinilor.

Printre cele mai vizibile specii în floare se numără „desert gold”, cu galbenul său intens, „brown-eyed primrose”, „grape soda lupine” și „desert star”. Florile de la altitudini joase sunt așteptate să persiste până la mijlocul sau sfârșitul lunii martie, iar înfloririle de la altitudini mai mari sunt prognozate între aprilie și iunie.

Deși termenul „superbloom” a fost folosit de unii jurnaliști, oficialii parcului rămân precauți: florile nu sunt la fel de numeroase ca în anii de superbloom anteriori, dar depășesc semnificativ media obișnuită.

Cele mai recente superbloom-uri în Valea Morții au fost înregistrate în 1998, 2005 și 2016.