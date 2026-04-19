Mega-vacanțe la apă, aproape de casă - Aqua parkurile de vis de la vecinii noștri, accesibile pentru orice familie din România

Vara se apropie cu pași repezi. În maxim două luni, românii migrează către zonele cu distracție estivală. Printre cele mai căutate destinații, în special de familiile cu copii, sunt parcurile acvatice. Pe de o parte, oferă distracție cât încape, diversă și cu multă bălăceală, iar, pe de altă parte, există un grad de siguranță mult mai mare, mai ales pentru copii, față de valurile năbădăioase ale mării sau apele cu surprize ale lacurilor, iazurilor și râurilor.

Pentru cei care își doresc și călătorii în străinătate, dar și distracții acvatice, și se tem că nu le ajung banii, există soluții. Și asta în condițiile în care România este înconjurată de țări cu numeroase zone de agrement acvatic, la prețuri decente. Unele dintre acestea sunt renumite la nivel european și foarte aproape de granițele țării noastre. Evident, destinațiile trebuie alese în funcție de zona de proveniență, pentru a deveni avantajoase ca distanță și costuri. De exemplu, bucureștenii, ca să iasă bine, vor putea opta pentru Bulgaria, în timp ce moldovenii și ardelenii pentru Ungaria. Iată câteva dintre cele mai accesibile destinații turistice cu parcuri acvatice din apropierea granițelor României, la care poți ajunge și într-o excursie de o zi.

Aqua park-uri, cultură, monumente la câteva ore de casă

Să începem cu Ardealul și zona Moldovei. Sau, mai bine zis, jumătatea de nord a țării, de la județele Alba, Mureș, Harghita, Bacău, în sus. Pentru românii care trăiesc în aceste zone, cele mai convenabile excursii în străinătate, cu aventuri acvatice, sunt în Ungaria. Există câteva facilități turistice excepționale nu departe de granița Ungariei cu România, la câteva ore de mers cu mașina. Cel mai apropiat este Debreținul. De exemplu, cineva care locuiește în Oradea ajunge în doar o oră la Debrețin, iar cei din Satu Mare în aproximativ o oră și jumătate. Accesibil este și pentru cei din Alba, de exemplu.

Aceștia ajung cu mașina, în patru ore și jumătate, în orașul din Ungaria. Debreținul este accesibil și pentru cei care locuiesc dincolo de Carpați, în Moldova. De exemplu, din cel mai nordic județ, Botoșaniul, la Debrețin se ajunge în aproximativ opt ore. Asta înseamnă că un turist care pleacă la ora 6:00 dimineața din Botoșani ajunge la Debrețin la ora 14:00. Dacă mai punem și opririle necesare pentru odihnă, alimentare și masă, vom decala cu două-trei ore. Chiar și așa, suficient de repede pentru a se caza și a face o plimbare de seară prin oraș. Nici nu costă foarte mult combustibilul.

Pentru un automobil cu un consum mediu de 7,5 litri la suta de kilometri, un drum dus-întors la Debrețin, din Botoșani, ajunge la aproximativ 700 de lei. Pentru cei din Transilvania, mai ales din nord-vest, costurile sunt mult mai reduse. Dar ce are de oferit Debreținul, până la urmă? În primul rând, este un oraș istoric, a doua așezare urbană ca mărime din Ungaria, cunoscut în special pentru oferta sa balneară și culturală. Adică satisface toate gusturile. Dar hai să ne referim strict la partea acvatică. La Debrețin se află unul dintre cele mai interesante parcuri acvatice din Ungaria. Se numește Aquaticum și se află în zona Nagyerdei (Pădurea Mare). Acest complex include băi termale, un parc acvatic acoperit (Mediterranean Experience Bath) și ștranduri în aer liber, fiind ideal pentru relaxare și tratament.

„Cu 15 piscine, o terasă panoramică de 12 metri înălțime, cu jacuzzi, tobogane șerpuitoare, piscină de aventură, râu leneș, piscină cu valuri, cursuri cu obstacole, piscină termală în aer liber, programe de animație nenumărate, băi nocturne cu DJ live, petreceri cu spumă, parc de agrement și platforme de sărituri — ne vom asigura că vara va fi plină de experiențe de neuitat”, precizează cei de la Aquaticum pe site-ul oficial.

Întregul complex este amenajat în mijlocul pădurii, pe o suprafață de 5700 m², inclusiv cu o întinsă zonă de plajă. Un bilet costă de la 4500 de forinți, adică aproximativ 60 de lei de persoană. Evident, trebuie consultat site-ul oficial pentru a vedea toate tarifele detaliate pentru adulți, copii și grupuri. Totodată, zona oferă și cazare. Pentru cei care vor să se aventureze și mai departe, capitala Ungariei, fabulosul oraș Budapesta, se află la numai două ore de Debrețin. Cu alte cuvinte, dacă vă cazați în Debrețin, puteți face incursiuni și în zonele alăturate, precum Budapesta, Győr sau Lacul Balaton (la patru ore de Debrețin). La Budapesta, puteți să vă relaxați la Aquaworld, unul dintre cele mai mari parcuri acvatice interioare din Europa. Acesta se află în zona verde, la nord de Budapesta, pe latura Pesta a Podului Megyeri, în apropierea șoselei de centură M0.

Accesul se face prin hotelul din zonă și oferă 11 tobogane acvatice, o piscină cu valuri și numeroase alte atracții. Copiii beneficiază de acces gratuit la clubul de copii Bongo, de programe de animație și mini-discotecă, iar adolescenții au un Gaming Bar. Părinții se pot relaxa la saună sau în zona de wellness. În zonă există și posibilități de cazare, de la cele economice la apartamente de lux. Nu mai vorbim de restaurante și alte spații de alimentație publică. Între două ture de bălăceală, atât la Debrețin, cât și la Budapesta, trebuie neapărat să vizitați muzeele, monumentele, spațiile urbane istorice, dar și pub-urile și restaurantele specifice.

Distracția acvatică la sud de Dunăre

Pentru cei din sudul țării, în special cei din Muntenia și Oltenia, cele mai accesibile sunt parcurile acvatice din Balcani. Și aici vorbim în special de cele din Bulgaria. Cel mai aproape de granița cu România este parcul acvatic Aquamania Albena, una dintre atracțiile principale ale stațiunii bulgărești Albena. Cu mașina, din București, un turist face aproximativ trei ore până în Albena. De la Ploiești se fac cam patru ore până în stațiunea bulgărească, iar din Craiova aproape șase ore. Din Buzău și Focșani se ajunge și mai repede, în aproximativ cinci ore. Dar să revenim la stațiune și la parcul său acvatic. Aquapark Aquamania din Albena se întinde pe o suprafață de 40.000 de metri pătrați și are o capacitate de 1000 de vizitatori simultan. Acest parc s-a deschis în 2014 și se află pe locul opt în Europa, conform TripAdvisor.

Oferă distracții pentru toate vârstele, având zone specifice copiilor și părinților, cu râu leneș, piscine și zone tematice, tobogane accesibile, dar și zone pentru cei care vor adrenalină, cu tobogane de tipul Tornado, Mammoth, SpaceRacer și FreeFall. Cine vrea să ajungă la Aquapark Aquamania nu are cum să-l rateze, fiindcă se află chiar la intrarea în stațiune. Puteți găsi rapid cazare, dar și nenumărate restaurante, fast-food-uri, pub-uri și multe altele. Costul intrării pentru o zi variază: pentru copii, între 10 și 13 euro, iar pentru adulți, între 18 și 25 de euro. Un alt parc acvatic care trebuie neapărat vizitat în Bulgaria, accesibil mai ales românilor din zona de sud, este Action Aquapark din stațiunea Sunny Beach.

Acesta se află în vestul stațiunii, iar din București, cu mașina, faci în jur de cinci ore. Action Aquapark are o mulțime de atracții, printre care și un water coaster deschis, cu o înălțime de 20 de metri, dar și un tobogan cu free fall, unde poți prinde până la 60 km la oră. Action Aquapark este o adevărată oază tropicală, cu plante exotice, poduri și amenajări care aduc aminte de Pirații din Caraibe, dar și numeroase piscine tematice. Pe lângă o mulțime de tobogane extreme, există și multe facilități pentru familiile cu copii. Este o zonă cu multe restaurante și autoserviri. Prețurile sunt acceptabile, mai ales că aici găsești distracții unice în Europa.

Banatul se bălăcește în Serbia

Pentru românii care trăiesc în zona de sud-vest a țării, cea mai profitabilă locație de peste hotare, în materie de distracție acvatică, este fără îndoială „Petroland”, un aquapark din localitatea Bački Petrovac, din Serbia. Propriu-zis, este o localitate aflată lângă Novi Sad. Din Timișoara, la „Petroland” se ajunge cu mașina în numai două ore. De la Arad faci trei ore. Chiar și din Hunedoara se ajunge rapid, în jur de patru ore și un sfert. Aquaparkul se întinde pe o suprafață de opt hectare și are numeroase obiective, fiind cel mai mare complex acvatic construit vreodată în Serbia, considerat cel mai modern din toată zona balcanică.

A fost deschis în 2012 și a costat peste opt milioane de euro. Petroland are șase bazine, printre care un bazin cu valuri și un râu artificial, patru plaje, numeroase tobogane, trei zone tematice pentru copii, cinci spații de joacă, zone pentru spa și wellness, terenuri de sport și multe altele. Intrarea costă în weekend în jur de 13 euro, iar marțea și miercurea este reducere, intrarea costând în jur de 9 euro.