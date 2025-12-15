search
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume, care leagă cinci insule, a devenit atracție turistică

Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Este vorba despre un pod supraetajat din Japonia care leagă cinci insule și traversează o mare. Turiștii spun că podul este atât de mare încât pare că „se înalță spre cer”.

Podul Seto Ohashi FOTO: X
Podul Seto Ohashi FOTO: X

Podul Seto Ohashi este o structură supraetajată care unește cinci insule din Marea Interioară Seto a Japoniei. Obiectivul care a costat circa șase miliarde de euro a fost construit în urmă cu peste patru decenii. Lucrările au început în anul 1978, iar podul a fost deschis un deceniu mai târziu. De la deschiderea sa, a transportat milioane de călători peste Marea Interioară Seto în doar 20 de minute, comparativ cu călătoria anterioară cu feribotul, care ținea mai mult de o oră, scrie Mediafax.

  Podul supraetajat Seto Ohashi unește Honshu, principala insulă a Japoniei, cu Shikoku, situată în Marea Interioară Seto. Dincolo de a fi un triumf ingineresc, podul s-a transformat într-o destinație turistică majoră. Pasionații de poduri se adună în puncte de observație precum Parcul Memorial Seto Ohashi pentru a vedea cum structura „se înalță atât spre cer, cât și spre orizont”, conform agenției japoneze care promovează turismul. Turism se face și noaptea deoarece podul se luminează spectaculos odată cu lăsarea întunericului.  

Statistici incredibile

Din punct de vedere statistic, Seto Ohashi este un obiectiv extraordinar. Podul are lungimea totală de 13,1 kilometri și două etaje. Structura are două benzi de autostradă în ambele direcții la nivelul superior și o singură linie de cale ferată în fiecare direcție la nivelul inferior.

Pentru realizarea podului au fost utilizate 3,646 milioane de metri cubi de beton și 705.000 de tone de oțel. Construcția podului nu a fost lipsită de costuri umane. În ciuda măsurilor de precauție, 17 muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor de construcție care au durat un deceniu. În prezent, Seto Ohashi este cel mai lung pod combinat, feroviar și rutier, din lume.

Podul traversează cinci insule care oferă atracții turistice importante. Zonele sunt cunoscute pentru livezile de portocali și lămâi, pentru localitățile tradiționale, pentru un festival de toamnă, pentru porțiile de tăiței și pentru vederea spectaculoasă asupra munților.

