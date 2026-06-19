Video „Litoralul de la munte”, reanimat de noile șosele din vestul României. De ce se plâng turiștii de Lacul Cinciș

Două investiții în infrastructură ar putea scoate din izolare Lacul Cinciș și satele din Ținutul Pădurenilor și Munții Poiana Ruscă. Drumul de pe malul lacului a intrat în șantier pentru modernizare, iar „Drumul Marmurei” va lega județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, prin munți.

După mai mult de un deceniu de așteptare, drumul spre Lacul Cinciș a intrat în șantier pentru a fi modernizat. Șoseaua spre „litoralul de la munte” devenise unul dintre cele mai rele drumuri turistice din vestul României, iar accesul la lac era tot mai dificil, după ce malurile au fost ocupate, în mare parte, de proprietăți private.

Drum modern pe malul Lacului Cinciș

Ani în șir, drumul care lega Hunedoara de Lacul Cinciș și de Valea Cernei, din Ținutul Pădurenilor, a fost considerat unul dintre cele mai rele drumuri din vestul României. Șoseaua a fost construită în anii ’60, iar trecerea timpului și-a pus amprenta asupra ei. În ultimii ani, drumul a fost folosit tot mai intens de camioanele care transportau lemn de la exploatările din Ținutul Pădurenilor, regiunea montană din vecinătatea Hunedoarei, în timp ce numărul turiștilor și al locuitorilor care îl tranzitau a scăzut.

„Am ajuns tot mai rar aici și din cauza drumului plin de denivelări și gropi, dar mai ales pentru că este foarte greu să mai găsești locuri unde se poate coborî pe malul apei, fără să plătești sau să intri pe vreo proprietate privată. Putem admira lacul de pe dealuri sau trebuie să plătim taxe la unele campinguri chiar și pentru a coborî la apă, pentru câteva minute”, se plânge o turistă din Hunedoara.

Lucrările la rețeaua de apă și canalizare din zonă, dar și mașinile grele care transportă lemn și tranzitează zilnic șoseaua au contribuit, în ultimii ani, la degradarea drumului care ocolește malul stâng al lacului, apoi urcă spre satele de pe Valea Cernei și spre Munții Poiana Ruscă, până la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin.

După ani de așteptare, turismul de la Cinciș primește o nouă șansă, prin modernizarea șoselei de pe malul lacului, dar și prin construcția unei noi legături rutiere care va face zona mai accesibilă dinspre județele învecinate.

Peste 26 de milioane de lei, fără TVA, sunt investite în modernizarea a 15 kilometri din drumul județean care leagă Hunedoara de Lacul Cinciș. Lucrările pe DJ 687D au început cu organizarea de șantier și vizează sectorul care pornește din zona barajului lacului de acumulare și se încheie la „coada” acestuia, în comuna Toplița, din județul Hunedoara.

Investiția derulată de Consiliul Județean Hunedoara este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și vizează modernizarea infrastructurii rutiere între Teliucu Inferior, Cinciș-Cerna și Toplița, parte a traseului care continuă spre Ținutul Pădurenilor.

Șoseaua Lacului Cinciș a fost construită la începutul anilor ’60, odată cu amenajarea hidrografică Lacul Cinciș și cu ridicarea barajului Cinciș-Cerna.

Drumul Marmurei, noua legătură spre Lacul Cinciș

În următorii ani, un drum montan spectaculos este promis ca soluție pentru izolarea mai multor sate din Munții Poiana Ruscă, aflate în județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, dar și ca o nouă cale de acces spre Lacul Cinciș, dinspre județele învecinate.

Noua șosea va lega, peste munți, văile Begăi, din Timiș, Cernei, din Hunedoara, și Bistrei, din Caraș-Severin, și va fi modernizată pe 56 de kilometri. Proiectul a fost lansat oficial în toamna anului 2025 și este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu consiliile județene Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, Consiliul Județean Timiș fiind lider de proiect.

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Potrivit ADR Vest, lucrările sunt estimate la 88 de milioane de euro, aproximativ 450 de milioane de lei, iar din această sumă aproape 48 de milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile, prin Programul Regional Vest.

„Obiective turistice mai accesibile pentru turiști, iar autostrada mai aproape de localnici – acestea sunt principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684, care va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara”, informa ADR Vest.

Drumul Județean 684, numit și „Drumul Marmurei”, datorită marii cariere de marmură de la Ruschița, pe la poalele căreia va trece, va face mai accesibile câteva dintre satele din Munții Poiana Ruscă.

El începe din localitatea timișeană Coșava, unde se intersectează cu DN 68A Deva – Lugoj, la câțiva kilometri de Autostrada A1. Traseul se afundă în Munții Poiana Ruscă, urcând spre izvoarele râului Bega, prin satele Tomești și Luncanii de Jos. Apoi urcă pe la poalele vârfurilor Padeș, de 1.382 de metri, și Rusca, de 1.355 de metri, până la limita județelor Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

De aici, drumul coboară spre Ruschița, pe lângă marea carieră de marmură a localității, traversează localitățile Ruschița și Rusca Montană și continuă până la Voislova, unde se intersectează cu DN 68 Hațeg – Caransebeș – Lugoj.

Al doilea segment care va fi modernizat este DJ 684A, un drum forestier de circa 6,2 kilometri, care urcă dintre localitățile Rusca Montană și Ruschița până la Gura Bordului, cătun aflat la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin. Acolo, traseul se intersectează cu Drumul Județean 687D, care coboară prin satele de pe Valea Cernei spre Lacul Cinciș și Hunedoara.

Lacul Cinciș, „litoralul” Hunedoarei

Lacul de acumulare Cinciș a fost înființat la începutul anilor ’60, odată cu construcția barajului său. În timpul amenajării hidrografice au fost inundate satele Cinciș-Cerna, Valea Ploștii, Baia Craiului, Moara Ungurului și Ciuleni, aflate pe valea râului Cerna.

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Acumularea a avut rolul de a asigura alimentarea cu apă a combinatului siderurgic și a municipiului Hunedoara, iar până în anii ’90 a fost una dintre cele mai populare destinații turistice din vestul țării. La început, malurile sale erau acoperite de pășuni, livezi și păduri, iar turiștii își puteau așeza corturile în numeroase locuri.

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În anii ’60 și ’70 au fost construite motelul Cinciș, complexul turistic Casa Albă și două zone de camping, care completau serviciile turistice din zona de agrement.

În ultimele trei decenii, cele mai multe terenuri de pe malul sudic al lacului au devenit private, inclusiv unele dintre vechile drumuri care coborau spre fostele sate de pe valea Cernei. Noile proprietăți au fost îngrădite, iar treptat, pe malul traversat de șosea s-a conturat o mică stațiune cu locuințe, case de vacanță, pensiuni, moteluri și campinguri.

Malul opus este ocupat de pădurea care se întinde, încă din anii ’60, pe teritoriul câtorva foste sate și cătune părăsite treptat după înființarea lacului de acumulare.

În zona satului de vacanță, accesul spre apă a fost îngrădit aproape complet pe un traseu de șapte kilometri, de la baraj până la vechea biserică „a Mariei Tereza”, locul de formare al lacului de acumulare.

În zona ruinelor din fostul sat Baia Craiului, vatra satului fusese, la început, înghițită de ape. În ultimii ani, însă, lacul s-a colmatat, iar vegetația luxuriantă a cuprins „insula” formată din aluviuni.

Ruinele vechii biserici de la „coada” lacului, unul dintre cele două lăcașuri ruinate din fostul sat dispărut Baia Craiului, au rămas pe uscat. Cei care vor să ajungă pe jos la ele o pot face cu dificultate, prin jungla crescută pe țărmul sălbatic al lacului.