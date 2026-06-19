search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Litoralul de la munte”, reanimat de noile șosele din vestul României. De ce se plâng turiștii de Lacul Cinciș

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Două investiții în infrastructură ar putea scoate din izolare Lacul Cinciș și satele din Ținutul Pădurenilor și Munții Poiana Ruscă. Drumul de pe malul lacului a intrat în șantier pentru modernizare, iar „Drumul Marmurei” va lega județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, prin munți.

Barajul lacului Cinciș. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Barajul Lacului Cinciș a fost ridicat în 1962. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

După mai mult de un deceniu de așteptare, drumul spre Lacul Cinciș a intrat în șantier pentru a fi modernizat. Șoseaua spre „litoralul de la munte” devenise unul dintre cele mai rele drumuri turistice din vestul României, iar accesul la lac era tot mai dificil, după ce malurile au fost ocupate, în mare parte, de proprietăți private.

Drum modern pe malul Lacului Cinciș

Ani în șir, drumul care lega Hunedoara de Lacul Cinciș și de Valea Cernei, din Ținutul Pădurenilor, a fost considerat unul dintre cele mai rele drumuri din vestul României. Șoseaua a fost construită în anii ’60, iar trecerea timpului și-a pus amprenta asupra ei. În ultimii ani, drumul a fost folosit tot mai intens de camioanele care transportau lemn de la exploatările din Ținutul Pădurenilor, regiunea montană din vecinătatea Hunedoarei, în timp ce numărul turiștilor și al locuitorilor care îl tranzitau a scăzut.

„Am ajuns tot mai rar aici și din cauza drumului plin de denivelări și gropi, dar mai ales pentru că este foarte greu să mai găsești locuri unde se poate coborî pe malul apei, fără să plătești sau să intri pe vreo proprietate privată. Putem admira lacul de pe dealuri sau trebuie să plătim taxe la unele campinguri chiar și pentru a coborî la apă, pentru câteva minute”, se plânge o turistă din Hunedoara.

Lucrările la rețeaua de apă și canalizare din zonă, dar și mașinile grele care transportă lemn și tranzitează zilnic șoseaua au contribuit, în ultimii ani, la degradarea drumului care ocolește malul stâng al lacului, apoi urcă spre satele de pe Valea Cernei și spre Munții Poiana Ruscă, până la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin.

După ani de așteptare, turismul de la Cinciș primește o nouă șansă, prin modernizarea șoselei de pe malul lacului, dar și prin construcția unei noi legături rutiere care va face zona mai accesibilă dinspre județele învecinate.

Peste 26 de milioane de lei, fără TVA, sunt investite în modernizarea a 15 kilometri din drumul județean care leagă Hunedoara de Lacul Cinciș. Lucrările pe DJ 687D au început cu organizarea de șantier și vizează sectorul care pornește din zona barajului lacului de acumulare și se încheie la „coada” acestuia, în comuna Toplița, din județul Hunedoara.

Investiția derulată de Consiliul Județean Hunedoara este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și vizează modernizarea infrastructurii rutiere între Teliucu Inferior, Cinciș-Cerna și Toplița, parte a traseului care continuă spre Ținutul Pădurenilor.

Șoseaua Lacului Cinciș a fost construită la începutul anilor ’60, odată cu amenajarea hidrografică Lacul Cinciș și cu ridicarea barajului Cinciș-Cerna.

Drumul Marmurei, noua legătură spre Lacul Cinciș

În următorii ani, un drum montan spectaculos este promis ca soluție pentru izolarea mai multor sate din Munții Poiana Ruscă, aflate în județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, dar și ca o nouă cale de acces spre Lacul Cinciș, dinspre județele învecinate.

Noua șosea va lega, peste munți, văile Begăi, din Timiș, Cernei, din Hunedoara, și Bistrei, din Caraș-Severin, și va fi modernizată pe 56 de kilometri. Proiectul a fost lansat oficial în toamna anului 2025 și este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu consiliile județene Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, Consiliul Județean Timiș fiind lider de proiect.

Satul fantomă, cu ruine ieșite la iveală din apă, ascunde o poveste tulburătoare. De ce l-a desființat Gheorghe Gheorghiu Dej

Potrivit ADR Vest, lucrările sunt estimate la 88 de milioane de euro, aproximativ 450 de milioane de lei, iar din această sumă aproape 48 de milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile, prin Programul Regional Vest.

„Obiective turistice mai accesibile pentru turiști, iar autostrada mai aproape de localnici – acestea sunt principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684, care va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara”, informa ADR Vest.

Drumul Județean 684, numit și „Drumul Marmurei”, datorită marii cariere de marmură de la Ruschița, pe la poalele căreia va trece, va face mai accesibile câteva dintre satele din Munții Poiana Ruscă.

El începe din localitatea timișeană Coșava, unde se intersectează cu DN 68A Deva – Lugoj, la câțiva kilometri de Autostrada A1. Traseul se afundă în Munții Poiana Ruscă, urcând spre izvoarele râului Bega, prin satele Tomești și Luncanii de Jos. Apoi urcă pe la poalele vârfurilor Padeș, de 1.382 de metri, și Rusca, de 1.355 de metri, până la limita județelor Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

De aici, drumul coboară spre Ruschița, pe lângă marea carieră de marmură a localității, traversează localitățile Ruschița și Rusca Montană și continuă până la Voislova, unde se intersectează cu DN 68 Hațeg – Caransebeș – Lugoj.

Al doilea segment care va fi modernizat este DJ 684A, un drum forestier de circa 6,2 kilometri, care urcă dintre localitățile Rusca Montană și Ruschița până la Gura Bordului, cătun aflat la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin. Acolo, traseul se intersectează cu Drumul Județean 687D, care coboară prin satele de pe Valea Cernei spre Lacul Cinciș și Hunedoara.

Lacul Cinciș, „litoralul” Hunedoarei

Lacul de acumulare Cinciș a fost înființat la începutul anilor ’60, odată cu construcția barajului său. În timpul amenajării hidrografice au fost inundate satele Cinciș-Cerna, Valea Ploștii, Baia Craiului, Moara Ungurului și Ciuleni, aflate pe valea râului Cerna.

Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Imaginea 1/27: Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) jpg
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Lacul Cincis din Hunedoara in iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Lacul Cinciș, Hunedoara, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) JPG

Acumularea a avut rolul de a asigura alimentarea cu apă a combinatului siderurgic și a municipiului Hunedoara, iar până în anii ’90 a fost una dintre cele mai populare destinații turistice din vestul țării. La început, malurile sale erau acoperite de pășuni, livezi și păduri, iar turiștii își puteau așeza corturile în numeroase locuri.

Ruschița, muntele de marmură din Banat, redescoperit odată cu construcția „Drumului Marmurei”

În anii ’60 și ’70 au fost construite motelul Cinciș, complexul turistic Casa Albă și două zone de camping, care completau serviciile turistice din zona de agrement.

În ultimele trei decenii, cele mai multe terenuri de pe malul sudic al lacului au devenit private, inclusiv unele dintre vechile drumuri care coborau spre fostele sate de pe valea Cernei. Noile proprietăți au fost îngrădite, iar treptat, pe malul traversat de șosea s-a conturat o mică stațiune cu locuințe, case de vacanță, pensiuni, moteluri și campinguri.

Malul opus este ocupat de pădurea care se întinde, încă din anii ’60, pe teritoriul câtorva foste sate și cătune părăsite treptat după înființarea lacului de acumulare.

În zona satului de vacanță, accesul spre apă a fost îngrădit aproape complet pe un traseu de șapte kilometri, de la baraj până la vechea biserică „a Mariei Tereza”, locul de formare al lacului de acumulare.

În zona ruinelor din fostul sat Baia Craiului, vatra satului fusese, la început, înghițită de ape. În ultimii ani, însă, lacul s-a colmatat, iar vegetația luxuriantă a cuprins „insula” formată din aluviuni.

Ruinele vechii biserici de la „coada” lacului, unul dintre cele două lăcașuri ruinate din fostul sat dispărut Baia Craiului, au rămas pe uscat. Cei care vor să ajungă pe jos la ele o pot face cu dificultate, prin jungla crescută pe țărmul sălbatic al lacului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Care sunt cele mai răcoroase destinații din Europa. Unde poți fugi de caniculă vara aceasta
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai, vedeta de televiziune, este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA. Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva primarului Capitalei. Rifai confirmă pentru Gândul: „Odeta e prietena mea”
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Afacerea aparent profitabilă în care și-a pierdut banii fotbalistul care a luat titlul cu FCSB: ”E cam grav”
fanatik.ro
image
„Mi-au spus «Marș la muncă!», «Luați cu Mucușor» și «Lichelele societății este profesorii». Mărturia șocantă a învățătorului Petruț Rizea, linșat în online după ce a participat la protestul sindicatelor din Piața Victoriei
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
digisport.ro
image
Sandvișul de mic dejun care a cucerit internetul. Se prepară rapid și îți ține de foame ore întregi
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Sorin Dinu, analist economic: În ce condiții se pot indexa pensiile, în 2027? De unde se pot găsi bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Elevii se întorc la școală cu reguli noi. Cum vor arăta testele și evaluările din toamnă. Profesorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni
playtech.ro
image
Florin Chilian, dezvăluiri incendiare despre perioada petrecută de Gigi Becali după gratii: „Eu l-am scos din pușcărie!”
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
digisport.ro
image
Zodiile care dau lovitura după 21 iunie. Intrarea Soarelui în Rac le deschide drumul către succes, au parte de noroc, bani și reușite
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Arma secretă a lui Donald Trump. Membrii cabinetului său o mănâncă zilnic
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii
click.ro
image
„Nunta” lui Mihai Trăistariu a stârnit hohote de râs. Cine este mireasa de la brațul lui: „Sunt cu colegii la cafea și vă urăm casă de piatră!”
click.ro
image
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, adevărul despre relația lor. Prin ce momente dificile au trecut cei doi: „A fost destul de greu”
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce face astăzi Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, la 10 ani de la divorț. Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate