Video Drumul Marmurei, șoseaua montană din trei județe. Cât de utilă este investiția de 88 de milioane de euro?

„Drumul Marmurei”, noua șosea plănuită în Munții Poiana Ruscă, este așteptat de locuitorii din trei județe. Va avea aproape 60 de kilometri și va costa 88 de milioane de euro. Investiția a fost lăudată de autorități, dar nu este lipsită de controverse.

Munții Poiana Ruscă ocupă mai mult de 2.500 de kilometri pătrați în vestul României, sunt acoperiți în mare parte de păduri, iar în cele aproximativ 50 de localități de pe teritoriul lor, împărțite între județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, trăiesc mai puțin de 15.000 de oameni.

Munții din vestul României sunt o punte de legătură între Apuseni și Carpații Meridionali. Pădurile au fost marile lor bogății, însă, de-a lungul timpului, au scos la iveală și resurse minerale prețioase, de marmură, fier și alte metale.

Cele mai înalte culmi (Padeșul, Păulișul și Rusca) nu depășesc 1.400 de metri, însă văile adânci și pantele abrupte care despart plaiurile lor au făcut dificilă dezvoltarea comunităților.

În secolele trecute, Munții Poiana Ruscă au intrat în legendă datorită cetelor de haiduci care își găseau aici adăpostul. Satele înființate pe culmi au fost adesea izolate de cordoane întinse de păduri și de un relief greu de înfruntat.

Unele ținuturi sălbatice au rămas și în prezent aproape neatinse de oameni, fiind traversate de rețele de drumuri forestiere pe care călătorii se pot rătăci sau împotmoli cu ușurință.

Noua șosea propusă pentru a scoate din izolare zona

În următorii trei ani, un drum montan spectaculos este promis ca o soluție la izolarea mai multor sate din Munții Poiana Ruscă, aflate în Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Noua șosea montană va lega peste munți văile Begăi din Timiș, Cernei din Hunedoara și Bistrei din Caraș-Severin și va fi modernizată pe 56 de kilometri.

Proiectul a fost lansat oficial în toamna anului 2025 și este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Consiliile Județene Timiș (lider de proiect), Caraș-Severin și Hunedoara.

Potrivit ADR Vest, lucrările sunt estimate la 88 de milioane de euro (aproximativ 450 de milioane de lei), iar din această sumă aproape 48 de milioane de euro sunt fonduri nerambursabile, prin Programul Regional Vest.

Cea mai mare parte a finanțării va fi asigurată din fonduri europene, în timp ce CJ Timiș va contribui cu 135 de milioane de lei, CJ Caraș-Severin cu 64 de milioane de lei, iar CJ Hunedoara cu aproximativ 4,5 milioane de lei.

„Obiective turistice mai accesibile pentru turiști, iar autostrada mai aproape de localnici – acestea sunt principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684, care va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul «Modernizare DJ 684 pe traseul DN 68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Ruschița – Voislova (DN 68A). Legătură cu județul Hunedoara la DJ 687D», prin Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest”, informa instituția, în luna octombrie 2025.

Drumul va avea două segmente. Primul va lega județele Timiș și Caraș-Severin, pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova, iar cel de-al doilea va lega județele Caraș-Severin și Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos (video).

Lucrările includ modernizarea carosabilului, amenajarea podețelor și podurilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale, consolidarea versanților și creșterea siguranței circulației. Proiectul cuprinde inclusiv sectoare de drum montan dificil, unde vor fi realizate lucrări complexe de lărgire și consolidare.

Distanța până la autostradă, asemănătoare

Noul drum va trece prin patru comune: Tomești (Timiș), Zăvoi și Rusca Montană (Caraș-Severin) și Lunca Cernii de Jos (Hunedoara), care însumează circa 8.000 de locuitori, iar autoritățile au anunțat că le va apropia de autostradă.

„Locuitorii din cele patru comune vor avea acces mai ușor către autostrada A1 și, implicit, către locurile de muncă, servicii și centre urbane. În acest moment, drumurile care conectează aceste zone sunt foarte greu practicabile cu autoturismul”, a informat ADR Vest, partener al celor trei consilii județene în proiect.

În realitate, noua șosea din Munții Poiana Ruscă (video) nu va aduce diferențe semnificative în ceea ce privește apropierea celor patru comune de autostrada A1 Nădlac – București. Distanța dintre Luncanii de Jos, cel mai izolat sat al comunei Tomești, și nodul de autostradă de la Margina este de aproximativ 20 de kilometri, fiind parcursă în circa 20 de minute pe DJ 664 și DN 68A. Până la Lugoj, localnicii din Luncanii de Jos parcurg aproximativ 50 de kilometri.

Distanța dintre localitățile Ruschița, Rusca Montană și Voislova, din Caraș-Severin, și nodul Margina este de circa 50–60 de kilometri și, după finalizarea noului drum, estimată în 2029, va putea fi parcursă în cel puțin o oră, din cauza traseului montan dificil. Localitățile comunelor Voislova și Rusca Montană se află la circa 70–80 de kilometri de nodurile de autostradă din Lugoj, urmând traseul DN 68 – DN 6 Caransebeș – Lugoj.

Pe noul drum, distanța dintre Lunca Cernii de Jos și nodul de autostradă Margina va fi de aproximativ 70 de kilometri, iar până la Lugoj de aproximativ 80 de kilometri. În schimb, localnicii din Lunca Cernii de Jos parcurg 60–65 de kilometri până la Autostrada A1, la nodurile rutiere din Deva și Simeria.

Drumul Marmurei se afundă în ținutul sălbatic din Munții Poiana Ruscă

Drumul Marmurei, numit astfel datorită marii cariere de marmură de la Ruschița, pe la poalele căreia va trece, va face mai accesibile câteva dintre satele din Munții Poiana Ruscă. Drumul Județean 684 începe din localitatea timișeană Coșava, unde se intersectează cu DN 68A Deva – Lugoj, la câțiva kilometri de nodurile rutiere Holdea și Margina ale Autostrăzii A1. Traseul se afundă în Munții Poiana Ruscă, urcând spre izvoarele râului Bega, prin satele Tomești și Luncanii de Jos.

De la marginea satului Luncanii de Jos, pe o porțiune de circa 20 de kilometri, drumul este forestier și greu accesibil autoturismelor. Pe acest segment, el se intersectează cu șoseaua Transluncani și urcă pe la poalele vârfurilor Padeș (1.382 de metri) și Rusca (1.355 de metri), ajungând în zona Tăul Ursului, la limita județelor Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

De aici, coboară spre Ruschița, pe lângă marea carieră de marmură a localității. De la capătul localității Ruschița, drumul este asfaltat. El traversează localitățile Ruschița și Rusca Montană, pe un segment de circa 15 kilometri, până la Voislova, unde se intersectează cu DN 68 Hațeg – Caransebeș – Lugoj.

Al doilea segment care va fi modernizat este DJ 684A, un drum forestier de circa 6,2 kilometri, care urcă dintre localitățile Rusca Montană și Ruschița până la Gura Bordului, cătun aflat la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin.

Acolo, traseul se intersectează cu Drumul Județean 687D, un vechi drum de pe Valea Cernei hunedorene, modernizat în perioada 2010–2013 cu fonduri europene. Șoseaua a devenit faimoasă pentru că, după ce traversează satele pitorești din Munții Poiana Ruscă, se oprește în pădure, la limita celor două județe. Cea mai mare parte a traseului „Drumului Marmurei” trece prin zona sălbatică a pădurilor din Munții Poiana Ruscă.