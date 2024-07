Vacanță în trei țări diferite, recomandată de experții în turism. De la „Veneția Alpilor” la „țara celor o mie de lacuri”

Turiștilor dornici de călătorii în Europa, care-și doresc să se bucure de o altfel de vacanță, li se recomandă destinații ieșite din comun și din afara circuitului turistic, aflate în Franța, Italia și Germania, unde se pot bucura de plajă, de natură, dar și de istorie, monahism și gastronomie.

Una dintre aceste destinații turistice se află la poalele Alpilor francezi, cunoscută drept „Veneția Alpilor”, ce se laudă cu un castel ce a reprezentat sursa de inspirație pentru „Frumoasa Adormită” a lui Walt Disney, alta este la doar o oră depărtare de Roma și deține o plajă cu steag albastru, dar și unul dintre cele mai mari castele medievale italiene, iar cel de-a treia este amplasată în „țara celor o mie de lacuri”.

Dacă în această vară caniculară sunteți tentați să stați departe de litoral, vă puteți ghida după recomandările experților în turism pentru The Guardian.

Raiul de la poalele Alpilor Francezi

Lacul Annecy, din Haute-Savoie - Franța, nu se află nici în Baleare și nici în Mediterana, ci la poalele Alpilor Francezi, lângă un oraș medieval incredibil de pitoresc de la care a împrumutat numele, aflat la doar o oră depărtare de Geneva.

I se mai spune și „Veneția Alpilor” datorită rețelei de canale care străbat Orașul Vechi. La fel ca în Veneția originală, străzile înguste și pavate cu piatră și podurile decorate cu flori devin foarte aglomerate în timpul verii. Dar prin comparație, Annecy „are un as în mânecă” – o rețea fantastică de transport public în comun, cu autobuze care oferă curse gratuite în iulie și august, atât turiștilor cât și localnicilor, în jurul lacului și al munților din vecinătate, plus o pistă de biciclete ce urmează linia țărmului.

Este vorba despre al treilea cel mai mare lac din Franța care atrage turiști din toată lumea cu apele sale de turcoaz, vilele și hotelurile care străjuiesc malurile, cu pontoane și plaje private. În zonă se află și o fortăreață, în Menthon St Bernard, despre care se spune că a inspirat castelul „Frumoasei Adormite” al lui Walt Disney; precum și romanticul Veyrier-du-Lac cu traseele sale de drumeție până în Vârful Mont Veyrier, în timp ce priveliștile spre Mont Blanc sau Doussard îți taie pur și simplu răsuflarea.

Și tot aici există și o rezervație naturală cu câteva campinguri prietenoase pentru familii. În jurul lacului se găsesc și plaje publice, cu terenuri de volei și piscină pentru copii, precum plaja municipală din Talloires. Animatul Marquisats este ușor accesibil pe jos din orașul Annecy, iar văzduhul este la îndemâna parapantiștilor.

Lacul cu castel și rai culinar din apropiere de Toscana și Umbria

Lago di Bracciano, din Lazio - Italia, este un lac aflat la o oră distanță cu trenul de Roma. Extrem de animat în lunile de vară, dar niciodată haotic precum alternativele mai strălucitoare de pe coasta tireniană, atrage prin clădirile sale albe și roz pal, de pe marginea lacului, prin multitudinea de opțiuni de drumeție și ciclism către zona rurală din apropiere, fiind refugiu estival perfect atât pentru turiști cât și pentru italieni.

Lacul, apărut în urma unei erupții vulcanice, este înconjurat de livezi de măslini, ruine romane antice și trei orașe pitorești: Trevignano Romano, Anguillara Sabazia și Bracciano, deasupra cărora se înalță zidurile impunătoare ale Castelului Orsini-Odescalchi, din secolul al XV-lea, una dintre cele mai mari și mai bine păstrate construcții de acest gen din Italia. Fortăreața deține o colecție extinsă de artă renascentistă și artefacte istorice, dar adevărata sa atracție o reprezintă priveliștea spectaculoasă ce poate fi admirată din turnurile sale.

Datorită proximității față de Toscana și Umbria, regiunea este un rai culinar, cu puternice inflexiuni din Apenini, în special în ceea ce privește brânzeturile și mezelurile. Dar, oricât de fine ar fi salumi, brânza caciofiore și porchetta prăjită, nicio excursie la Bracciano nu ar fi completă fără a încerca un cartoccio di latterini fritti - peștișorii proaspeți din lac, prăjiți și serviți într-un con de hârtie.

O scurtă călătorie cu autobuzul te poate duce până la Trevignano Romano unde există o mulțime de restaurante și baruri împrăștiate pe străzile pietruite ale centrului istoric sau de-a lungul promenadei de pe malul lacului. Orașul deține inclusiv o plajă cu steag albastru - certificarea internațională acordată locurilor care îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate -, iar o potecă te atrage către ruinele de la Rocca dei Vico, pentru priveliștile sale uluitoare. Tot în apropiere se află și Lago di Martignano, un lac apărut într-un crater deasupra lui Bracciano, ideal pentru un picnic și o baie.

Regiunea lacurilor Mecklenburg cu parcuri naturale și case plutitoare

Deși de la Berlin până la Mecklenburgische Seenplatte sunt doar două ore de mers cu trenul, regiunea cu peste 600 de lacuri interconectate reprezintă o destinație necunoscută pentru turiștii străini. Porecla sa de „țara celor o mie de lacuri”, ușor exagerată, face referire și la orașele și satele fermecătoare, cu conace și parcuri naturale.

Mirow, Neustrelitz, Plau am See sunt ușor accesibile grație unei rețele facile de trenuri și autobuze. Waren an der Müritz este un vechi oraș pitoresc, pe malul nordic al Lacului Müritz - cel mai mare din Germania - ce se remarcă prin arhitectura sa medievală și cafenelele și restaurantele cochete. Aici se găsește Mürizeum, cu un acvariu de apă dulce pentru specii de pești autohtoni și o expoziție interactivă multimedia despre Parcul Național Müritz ce deține peste 100 de lacuri, dar și trasee de drumeție și piste de ciclism. Păsări pe cale de dispariție, precum vulturii cu coadă albă, șorecari, dar și cerbi roșii, berze negre, își au casa în acest parc, alături de urșii din cel mai mare astfel de sanctuar din Europa de Vest - Bear Park Müritz.

Întreaga regiune a lacurilor deține locuri minunate și interesante de cazare, cu case de oaspeți din alte epoci, campinguri accesibile, dar și case plutitoare.