Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
SUA rup legăturile cu șeful Parlamentului polonez după atacurile la adresa lui Trump. Ce a spus liderul de la Varșovia

Publicat:

Relațiile dintre Statele Unite și Polonia sunt puse la încercare după ce ambasadorul SUA la Varșovia a anunțat că rupe orice legătură cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump și că a refuzat să susțină nominalizarea acestuia la Premiul Nobel pentru Pace.

Președintele parlamentului polonez, acuzat că l-a insultat pe Trump FOTO: X/ @antyPiS4ever
Ambasadorul american la Varșovia, Tom Rose, a declarat joi că Washingtonul va întrerupe complet relațiile cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, pe fondul criticilor acestuia la adresa președintelui american Donald Trump. Anunțul vine după ce Czarzasty a contestat politicile lui Trump și a refuzat să sprijine inițiativa de nominalizare a acestuia la Premiul Nobel pentru Pace.

„Insultele scandaloase şi neprovocate ale lui (Czarzasty) la adresa preşedintelui Trump l-au transformat într-un obstacol serios în calea relaţiilor noastre excelente cu prim-ministrul Tusk şi guvernul său”, a scris Tom Rose pe platforma X. Ambasadorul a subliniat că SUA nu vor mai avea „relaţii, contacte sau comunicări” cu liderul parlamentar polonez.

„Nu vom permite nimănui să dăuneze relaţiilor dintre SUA şi Polonia şi nici să-l dispreţuiască pe (Trump), care a făcut atât de multe pentru Polonia şi poporul polonez”, a adăugat diplomatul american, potrivit Reuters.

Refuzul susținerii pentru Nobelul pentru Pace

Tensiunile au fost declanșate după ce Wlodzimierz Czarzasty a anunțat că nu va sprijini inițiativa lansată de președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, și de președintele Knessetului israelian, Amir Ohana, care urmărea mobilizarea șefilor de parlamente pentru a-l nominaliza pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace în 2026, pentru eforturile sale de a aduce pacea în Orientul Mijlociu.

„În opinia mea, preşedintele Trump destabilizează situaţia în aceste organizaţii (internaţionale) prin reprezentarea politicii forţei şi utilizarea forţei pentru a urmări o politică tranzacţională”, a declarat Czarzasty jurnaliștilor. Liderul partidului Stânga, partener minoritar în coaliția guvernamentală, a precizat clar: „Toate acestea înseamnă că nu voi susţine nominalizarea preşedintelui Trump la Premiul Nobel, deoarece nu o merită”.

Replica lui Czarzasty și reacția lui Donald Tusk

Ca răspuns la poziția dură a ambasadorului american, Wlodzimierz Czarzasty a scris pe X că regretă reacția acestuia, însă a subliniat că nu își va schimba punctul de vedere în privința problemelor fundamentale.

Schimbul de replici a provocat o reacție și din partea premierului polonez Donald Tusk, care a intervenit public în dispută. „Domnule ambasador Rose, aliaţii ar trebui să se respecte reciproc, nu să-şi dea lecţii. Cel puţin aşa înţelegem noi, aici, în Polonia, parteneriatul”, a transmis Tusk.

Un echilibru politic fragil la Varșovia

Potrivit Reuters, reacția vehementă a ambasadorului Tom Rose scoate în evidență poziția delicată în care se află politicienii din coaliția guvernamentală pro-europeană a Poloniei, care încearcă să păstreze sprijinul celui mai important aliat al țării, în timp ce Donald Trump promovează politici de tip „America First”, considerate de mulți lideri polonezi drept dăunătoare.

Disputa a evidențiat și diferențele dintre guvernul lui Donald Tusk și opoziția naționalistă, alături de președintele Karol Nawrocki, cunoscut pentru o poziție mult mai apropiată de mișcarea MAGA. „Coaliţia actuală la putere a ales ca preşedinte al parlamentului un om care nu înţelege importanţa şi semnificaţia alianţelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, Rafal Leskiewicz, pentru agenția PAP.

Europa

