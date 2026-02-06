Profeția apocaliptică a Inteligenței Artificiale privind locurile de muncă este pe cale să devină realitate

La Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, tot mai mulți angajați privesc cu neliniște puterea propriei creații.

Un sondaj intern realizat în luna decembrie surprinde această stare de spirit. Un angajat avertizează că, pe termen lung, inteligența artificială ar putea ajunge „să facă totul”, lăsându-i pe oameni „irelevanți”. Un altul spune că are impresia că „vine la muncă în fiecare zi ca să-și piardă propriul loc de muncă”.

Impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii este dezbătut intens de când ChatGPT a apărut, în urmă cu trei ani. Unii lideri din tehnologie vorbesc despre o nouă eră a productivității, în care oamenii și AI-ul vor lucra cot la cot. Alții avertizează însă asupra unei crize majore a locurilor de muncă, scrie The Telegraph.

În ultimele zile, temerile celei de-a doua tabere au căpătat o greutate nouă, după ce Anthropic – evaluată la aproximativ 350 de miliarde de dolari – a lansat o funcționalitate care a produs unde de șoc pe piețele financiare globale.

De la asistent digital la „coleg de birou”

Noua funcție, lansată discret și denumită „plugins”, este prezentată drept un instrument care poate fi adaptat ușor pentru roluri precum cele din domeniul juridic, financiar, marketing, analiză de date sau relații cu clienții.

Este un exemplu de „agent AI” – un software semi-autonom capabil să îndeplinească sarcini de serviciu pe baza unor instrucțiuni simple, cu un nivel minim de supraveghere umană.

Acești agenți marchează o tranziție importantă: de la chatboți care răspund la întrebări, la „colegi digitali” capabili să automatizeze activități pe un computer întreg sau chiar la nivelul unei companii.

De mai bine de trei ani, companiile din domeniul AI promit că tehnologia lor va transforma radical munca de birou. Mesajul pare să fi ajuns, în sfârșit, la investitori.

Reacția piețelor: miliarde șterse peste noapte

Lansarea noilor instrumente Anthropic a declanșat o vânzare masivă de acțiuni în rândul companiilor tradiționale de software. Giganți care furnizează soluții pentru contabilitate, servicii juridice sau marketing digital – precum SAP, Sage sau Relx – au înregistrat scăderi semnificative.

Grupuri din publicitate, inclusiv WPP, s-au alăturat declinului, pe fondul temerilor că AI-ul ar putea automatiza activități creative. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 15% într-o singură săptămână.

Rightmove, platformă-cheie pe piața imobiliară britanică, a pierdut la rândul ei circa 10%, investitorii anticipând schimbări majore în modul de căutare a locuințelor.

Două indice americane care urmăresc sectorul software au pierdut, într-o singură zi, aproximativ 300 de miliarde de dolari din capitalizare.

O amenințare directă pentru profesiile „de birou”

Până acum, agenții AI erau utilizați mai ales de programatori și antreprenori din tehnologie. Noile instrumente Anthropic sunt însă concepute special pentru angajați din domenii tradiționale: avocați, contabili, analiști financiari.

Compania susține că noii săi agenți pot prelua „funcții specifice de muncă”, fără a necesita cunoștințe avansate de programare.

Mai multe firme care folosesc deja AI afirmă că productivitatea echipelor a crescut semnificativ. Directorul executiv al Slack, Rob Seaman, spune că unele echipe lucrează cu „trei sau patru agenți AI” care le sprijină activitatea zilnică.

Nu doar programatorii sunt vizați. Barney Hussey-Yeo, șeful fintech-ului britanic Cleo, afirmă că aproape toți angajații își desfășoară acum activitatea „augmentați de AI”.

Avertismentele vin chiar din interiorul industriei

Dario Amodei, directorul executiv și cofondatorul Anthropic, avertizează de mai mult timp asupra riscurilor. Anul trecut, el a spus că AI-ul ar putea elimina până la jumătate dintre joburile de birou de nivel junior în următorii ani.

În City-ul londonez, aceste temeri sunt deja prezente. Un profesionist din sectorul financiar spune că situația este „extrem de îngrijorătoare” pentru tinerii angajați, în condițiile în care unele sarcini de due diligence pot fi realizate de AI „de zece ori mai repede” decât de oameni.

În același timp, unii angajați tineri se tem că dependența de AI îi va face mai puțin competenți și, în cele din urmă, dispensabili.

Ministrul britanic al tehnologiei, Liz Kendall, a recunoscut recent că „unele locuri de muncă vor dispărea”, în special în domenii precum finanțele, dreptul și afacerile.

Primele semne în datele oficiale

Există indicii că impactul începe să se reflecte și în statisticile pieței muncii. Datele oficiale arată că numărul posturilor administrative vacante a scăzut cu 36.000 în ultimele șase luni.

Platforma de recrutare Adzuna a raportat o scădere de 35% a ofertelor pentru joburi entry-level față de momentul lansării ChatGPT.

„Pe măsură ce AI-ul preia sarcini administrative de rutină, rolurile de început sunt primele afectate”, explică James Neave, specialist în analiză de date.

Un studiu recent al JP Morgan sugerează că, în Marea Britanie, AI-ul ar distruge mai multe locuri de muncă decât creează.

Nu toți economiștii sunt convinși. Unii spun că impactul real încă nu este vizibil clar în datele oficiale, iar în anumite domenii – precum cel juridic – schimbările sunt deocamdată limitate.

Între panică și adaptare

Între timp, prăbușirea acțiunilor amenință fondurile de pensii și economiile investitorilor care mizau pe companiile software considerate până recent stabile și sigure.

Unii lideri din tehnologie încearcă să calmeze spiritele. Directorul Nvidia, Jensen Huang, a descris reacția pieței drept „ilogică”, susținând că agenții AI vor continua să depindă de software-ul tradițional.

Alții, precum șeful Slack, văd tehnologia nu ca pe un distrugător de locuri de muncă, ci ca pe un mijloc de a elibera timp pentru activități neglijate până acum.

Anthropic a refuzat să comenteze reacția piețelor. Însă, chiar și în rândul angajaților săi, există sentimentul că era „colegilor AI” a început deja.