search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Profeția apocaliptică a Inteligenței Artificiale privind locurile de muncă este pe cale să devină realitate

0
0
Publicat:

La Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, tot mai mulți angajați privesc cu neliniște puterea propriei creații.

Inteligenta artificiala amenință profesiile de birou/FOTO:Arhiva
Inteligenta artificiala amenință profesiile de birou/FOTO:Arhiva

Un sondaj intern realizat în luna decembrie surprinde această stare de spirit. Un angajat avertizează că, pe termen lung, inteligența artificială ar putea ajunge „să facă totul”, lăsându-i pe oameni „irelevanți”. Un altul spune că are impresia că „vine la muncă în fiecare zi ca să-și piardă propriul loc de muncă”.

Impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii este dezbătut intens de când ChatGPT a apărut, în urmă cu trei ani. Unii lideri din tehnologie vorbesc despre o nouă eră a productivității, în care oamenii și AI-ul vor lucra cot la cot. Alții avertizează însă asupra unei crize majore a locurilor de muncă, scrie The Telegraph.

În ultimele zile, temerile celei de-a doua tabere au căpătat o greutate nouă, după ce Anthropic – evaluată la aproximativ 350 de miliarde de dolari – a lansat o funcționalitate care a produs unde de șoc pe piețele financiare globale.

De la asistent digital la „coleg de birou”

Noua funcție, lansată discret și denumită „plugins”, este prezentată drept un instrument care poate fi adaptat ușor pentru roluri precum cele din domeniul juridic, financiar, marketing, analiză de date sau relații cu clienții.

Este un exemplu de „agent AI” – un software semi-autonom capabil să îndeplinească sarcini de serviciu pe baza unor instrucțiuni simple, cu un nivel minim de supraveghere umană.

Acești agenți marchează o tranziție importantă: de la chatboți care răspund la întrebări, la „colegi digitali” capabili să automatizeze activități pe un computer întreg sau chiar la nivelul unei companii.

De mai bine de trei ani, companiile din domeniul AI promit că tehnologia lor va transforma radical munca de birou. Mesajul pare să fi ajuns, în sfârșit, la investitori.

Reacția piețelor: miliarde șterse peste noapte

Lansarea noilor instrumente Anthropic a declanșat o vânzare masivă de acțiuni în rândul companiilor tradiționale de software. Giganți care furnizează soluții pentru contabilitate, servicii juridice sau marketing digital – precum SAP, Sage sau Relx – au înregistrat scăderi semnificative.

Grupuri din publicitate, inclusiv WPP, s-au alăturat declinului, pe fondul temerilor că AI-ul ar putea automatiza activități creative. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 15% într-o singură săptămână.

Rightmove, platformă-cheie pe piața imobiliară britanică, a pierdut la rândul ei circa 10%, investitorii anticipând schimbări majore în modul de căutare a locuințelor.

Două indice americane care urmăresc sectorul software au pierdut, într-o singură zi, aproximativ 300 de miliarde de dolari din capitalizare.

O amenințare directă pentru profesiile „de birou”

Până acum, agenții AI erau utilizați mai ales de programatori și antreprenori din tehnologie. Noile instrumente Anthropic sunt însă concepute special pentru angajați din domenii tradiționale: avocați, contabili, analiști financiari.

Citește și: Paradoxul cursei Chinei pentru dominație în domeniul inteligenței artificiale

Compania susține că noii săi agenți pot prelua „funcții specifice de muncă”, fără a necesita cunoștințe avansate de programare.

Mai multe firme care folosesc deja AI afirmă că productivitatea echipelor a crescut semnificativ. Directorul executiv al Slack, Rob Seaman, spune că unele echipe lucrează cu „trei sau patru agenți AI” care le sprijină activitatea zilnică.

Nu doar programatorii sunt vizați. Barney Hussey-Yeo, șeful fintech-ului britanic Cleo, afirmă că aproape toți angajații își desfășoară acum activitatea „augmentați de AI”.

Avertismentele vin chiar din interiorul industriei

Dario Amodei, directorul executiv și cofondatorul Anthropic, avertizează de mai mult timp asupra riscurilor. Anul trecut, el a spus că AI-ul ar putea elimina până la jumătate dintre joburile de birou de nivel junior în următorii ani.

În City-ul londonez, aceste temeri sunt deja prezente. Un profesionist din sectorul financiar spune că situația este „extrem de îngrijorătoare” pentru tinerii angajați, în condițiile în care unele sarcini de due diligence pot fi realizate de AI „de zece ori mai repede” decât de oameni.

În același timp, unii angajați tineri se tem că dependența de AI îi va face mai puțin competenți și, în cele din urmă, dispensabili.

Ministrul britanic al tehnologiei, Liz Kendall, a recunoscut recent că „unele locuri de muncă vor dispărea”, în special în domenii precum finanțele, dreptul și afacerile.

Primele semne în datele oficiale

Există indicii că impactul începe să se reflecte și în statisticile pieței muncii. Datele oficiale arată că numărul posturilor administrative vacante a scăzut cu 36.000 în ultimele șase luni.

Platforma de recrutare Adzuna a raportat o scădere de 35% a ofertelor pentru joburi entry-level față de momentul lansării ChatGPT.

„Pe măsură ce AI-ul preia sarcini administrative de rutină, rolurile de început sunt primele afectate”, explică James Neave, specialist în analiză de date.

Un studiu recent al JP Morgan sugerează că, în Marea Britanie, AI-ul ar distruge mai multe locuri de muncă decât creează.

Nu toți economiștii sunt convinși. Unii spun că impactul real încă nu este vizibil clar în datele oficiale, iar în anumite domenii – precum cel juridic – schimbările sunt deocamdată limitate.

Între panică și adaptare

Între timp, prăbușirea acțiunilor amenință fondurile de pensii și economiile investitorilor care mizau pe companiile software considerate până recent stabile și sigure.

Unii lideri din tehnologie încearcă să calmeze spiritele. Directorul Nvidia, Jensen Huang, a descris reacția pieței drept „ilogică”, susținând că agenții AI vor continua să depindă de software-ul tradițional.

Alții, precum șeful Slack, văd tehnologia nu ca pe un distrugător de locuri de muncă, ci ca pe un mijloc de a elibera timp pentru activități neglijate până acum.

Anthropic a refuzat să comenteze reacția piețelor. Însă, chiar și în rândul angajaților săi, există sentimentul că era „colegilor AI” a început deja.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 26 de minute jucate de el pentru FCSB
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Iluzia optică a momentului. Ai 11 secunde la dispoziţie să găseşti iepuraşul ascuns printre pisici
playtech.ro
image
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a fiicei sale
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Prețul gazelor naturale nu se modifică. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă concret în următorul an
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Supa crema de conopida Sursa foto shutterstock 757943452 jpg
Supă-cremă de conopidă, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani