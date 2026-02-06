Ce poartă un operator ucrainean de drone pe front: de la arme anti-dronă la „Crocs tactici”

Războiul din Ucraina nu se poartă doar cu tancuri și rachete, ci și cu foarfeci, bandă izolatoare și… încălțăminte de tip Crocs. Un fost operator ucrainean de drone, Dimko Jluktenko, a oferit recent o imagine rară asupra echipamentului cu care a intrat în luptă împotriva forțelor ruse, dezvăluind un amestec surprinzător de tehnologie de ultimă generație și soluții improvizate, dar esențiale pentru supraviețuire, scrie Business Insider.

Jluktenko, care până de curând a operat drone pe linia frontului, iar acum este analist în cadrul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a explicat pentru presa occidentală ce obiecte consideră vitale pentru a rămâne în viață, funcțional și eficient într-un război dominat de tehnologie.

Deși rolul său s-a schimbat, el continuă să poarte o mare parte din acest echipament, ales cu grijă, subliniind că majoritatea pieselor nu sunt standard militare, ci selectate personal.

„Echipamentul oferit de stat este uneori bun, dar nu întotdeauna potrivit. Armata are încredere că soldații știu ce funcționează cel mai bine pentru ei”, spune el.

Război high-tech, soluții low-tech

Conflictul din Ucraina a devenit un laborator al improvizației militare. În fața dronelor sofisticate și a războiului electronic, soldații folosesc adesea soluții simple. Ca operator de drone, Jluktenko purta întotdeauna o foarfecă – nu pentru uz banal, ci pentru a tăia cablurile dronelor rusești cu fibră optică, tot mai frecvente pe câmpul de luptă.

Aceste drone sunt rezistente la bruiaj, iar tăierea cablului a devenit „procedură standard” în zonele saturate de astfel de dispozitive. Ordinul este clar: fiecare cablu văzut trebuie tăiat, indiferent dacă aparține unei drone inamice sau nu.

Pentru a nu-și pierde foarfeca, Jluktenko a cumpărat sisteme retractabile pentru întreaga echipă.

Armament vechi, adaptat unui război nou

Ca armă de foc, el folosea un pistol-mitralieră de concepție sovietică, mai vechi decât el însuși. Deși depășit tehnologic, arma a fost modificată, cu componente interne înlocuite și un mâner produs de o companie ucraineană, pentru un control mai bun.

Rolul armei nu este lupta directă, ci neutralizarea dronelor care nu pot fi doborâte prin alte mijloace. „Schimburile de foc sunt rare. Dronele sunt adevărata amenințare”, explică el.

Pentru precizie, poartă mănuși cu aderență din silicon, care îi permit să manevreze cu finețe comenzile dronelor, o busolă mecanică – deoarece războiul electronic rusesc afectează dispozitivele digitale – și ochelari de soare, esențiali pentru a-și identifica drona pe cer.

Confortul, o condiție a supraviețuirii

Un detaliu care a atras atenția a fost încălțămintea. Jluktenko poartă o pereche de pantofi asemănători cu Crocs, produși de compania ucraineană M-Tac, pe care îi numește, nu fără ironie, „Crocs tactici”.

„Nu poți sta toată ziua în bocanci militari”, spune el. Îi folosește doar atunci când riscul este scăzut. În misiuni, poartă bocanci germani Lowa, cu branțuri ortopedice, pe care îi poate purta ore întregi fără durere.

În rucsac mai are dezinfectant, un multitool cu cuțit și lingură, precum și o șapcă pentru protecție solară.

Tehnologie pentru un război al dronelor

Echipamentul său include un detector de drone, care scanează frecvențele radio și poate avertiza asupra dronelor care se apropie, uneori afișând chiar imaginea transmisă de aparatul inamic.

Deși armata are sisteme centralizate de avertizare, acestea pot rata unele drone FPV, care apar brusc. „Aceste detectoare devin esențiale”, spune el.

Jluktenko mai folosește o stație radio Motorola, ochelari de vedere pe timp de noapte pentru operațiuni nocturne și o cameră GoPro, montată pe piept, pentru a-și analiza ulterior acțiunile, „ca într-o echipă sportivă”.

Printre cele mai recente achiziții se numără o armă anti-dronă ucraineană MITLA, care lansează o plasă menită să blocheze elicele dronelor. Este un dispozitiv de unică folosință, lansat recent, pe care nu a fost nevoit încă să-l utilizeze.

Și, nelipsită, banda izolatoare: „întotdeauna e ceva de reparat”.

Protecția, mai importantă decât orice

Cea mai importantă piesă de echipament rămâne, însă, vesta antiglonț. Jluktenko a ales-o personal, considerând că cea standard nu i se potrivea.

Folosește o vestă M-Tac, completată cu un sistem de distribuție a greutății de la compania Balistyka, care îi permite să se miște mai liber. Pentru că majoritatea rănilor sunt cauzate de schije, a adăugat panouri suplimentare pentru abdomen, coloană, coaste și șolduri – zone greu de tratat cu garouri.

Poartă ochelari balistici, o cască ușoară Team Wendy, compatibilă cu vederea nocturnă, și mai multe garouri și bandaje. În condițiile în care evacuarea medicală poate întârzia, acestea sunt, spune el, „printre cele mai importante lucruri pentru a rămâne în viață”.

Detalii care fac diferența

În echipament mai intră un cuțit vechi, puțin ruginit, dar funcțional, coliere din plastic și lacăte – utile pentru securizarea pozițiilor abandonate – precum și lanterne cu lumină albă și roșie, produse de o firmă ucraineană care le oferă gratuit soldaților.

Povestea lui Dimko Jluktenko ilustrează un adevăr simplu al războiului modern: supraviețuirea nu depinde doar de arme sofisticate, ci de adaptabilitate, ingeniozitate și atenția la cele mai mici detalii, conchide Business Insider.