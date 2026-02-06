search
Analiză Afacerile mici migrează în zona de PFA. Consultant: "Va afecta capacitatea de investiție și angajare"

Publicat:

2026 a adus presiuni fiscale mari, schimbări structurale (plafonul micro), competiție intensificată și nevoia de eficiență operațională, ceea ce determină micile afaceri să nu se mai poată baza pe stat, ci doar pe optimizare, viteză de execuție și competitivitate reală. Specialiștii consultați de „Adevărul” au explicat care sunt principalele provocări din acest an, dar și ce soluții pot fi aplicate pentru reușita business-ului.

Doi oameni analizează niște grafice economice
2026 a adus presiuni fiscale mari. Foto arhivă

„Scăderea plafonului pentru microîntreprinderi la 100.000 euro va împinge o parte semnificativă a antreprenorilor spre zona de PFA sau forme hibride, mai flexibile din punct de vedere fiscal, dar și mai vulnerabile din punct de vedere operațional. În acest sens, vom vedea mai multe afaceri mici, dar mai puține firme scalabile în zona micro, ceea ce va afecta capacitatea de investiție și angajare chiar acolo unde ar trebui să fie motorul economiei românești”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul de business Florin Leucă.

Potrivit acestuia, în paralel, presiunea pe marje rămâne ridicată din cauza inflației persistente și a costurilor fiscale greu de anticipat.

„Statul se concentrează pe echilibrarea macroeconomică (deficit, inflație, venituri bugetare) și mai puțin pe intervenții țintite pentru IMM-uri. Asta înseamnă că antreprenorii nu își mai pot construi strategiile pe baza așteptării unor programe salvatoare, ci pe eficiență operațională, cash-flow și competitivitate reală”, a explicat el, adăugând că experiența pandemiei devine acum un avantaj competitiv real.

Companiile care au învățat atunci să își diversifice furnizorii, să își digitalizeze procesele și să își controleze costurile fixe sunt astăzi mai agile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru volatilitatea pieței, dar și mai concentrate pe a avea un model de business care funcționează pe termen mediu și lung, a explicat consultantul.

În opinia acestuia, tensiunea competitivă și potențialul de dezvoltare vin din acordurile comerciale care duc la integrarea pieței europene cu blocuri precum Mercosur și economii de scară continentală precum India.

„Pentru IMM-urile românești vom vedea o intensificare a concurenței, în special prin creșterea presiunii pe prețuri, dar și oportunități de expansiune prin deschiderea unor culoare de export pentru companiile capabile să opereze nișat, eficient și cu propuneri de valoare adaptate specificului piețelor externe”, a explicat Florin Leucă, adăugând că inițiativele de finanțare propuse de IMM România arată că mediul de afaceri cere capital pentru microîntreprinderi, iar impactul va depinde de viteza implementării.

În opinia consultantului de business, în 2026 antreprenorii trebuie să se concentreze pe viteza de execuție a strategiei lor de business pentru consolidarea și extinderea afacerilor prin: controlul costurilor, creșterea productivității per angajat, câștigarea cotei de piață potențiale în România și orientarea spre piețe externe prin propuneri de valoare îndrăznețe și competitive.

Florin Pețu: Economia va crește moderat, fără semne de recesiune

Florin Pețu, vicepreședinte al Federației IMM București Ilfov, susține că economia globală și europeană se află într-un ciclu de creștere moderată, sub presiunea unor factori externi precum costurile de finanțare și incertitudinile comerciale, dar fără semne majore de recesiune. „Prognozele internaționale pentru 2026 estimează o creștere economică modestă, susținută în principal de adaptarea companiilor, investițiile tehnologice și rolul sectorului privat în inovare și exporturi”, a explicat Pețu.

Pentru IMM-urile românești, această realitate macroeconomică înseamnă:

- Creșterea competiției și necesitatea adaptării rapide — antreprenorii trebuie să accelereze digitalizarea și inovarea pentru a rămâne competitivi.

- Presiuni pe costuri — costurile cu forța de muncă și energia, alături de fiscalitate, vor rămâne factori care pot eroda marjele mici de profit ale firmelor. În acest sens, IMM-urile au atras atenția asupra impactului creșterii salariului minim asupra competitivității și a sustenabilității afacerilor mici.

- Fondurile europene și accesul la finanțare pot reprezenta un sprijin real dacă sunt gestionate eficient și ajung la companiile care inovează și exportă.

„În ansamblu, sectorul IMM va continua să fie motorul economiei românești, condiționat însă de politici publice predictibile, acces la credit și stimulente pentru investițiile tehnologice și internaționalizare. Patronatul IMM își reafirmă angajamentul pentru dialog cu autoritățile și pentru susținerea mediului privat în direcțiile care generează creștere durabilă, locuri de muncă și competitivitate pe termen lung”, a declarat Florin Pețu pentru „Adevărul”.

NextUp: Digitalizarea devine obligatorie pentru cei care vor să supraviețuiască

Trecând în revistă principalele modificări fiscale din 2026, Roxana Epure, CEO NextUp, a adăugat că în acest an micile afaceri sunt sub semnul exigenței, „nu neapărat al crizei, ci al unei realități mai dure, mai stricte și mai puțin iertătoare cu deciziile luate din feeling”.

Vorbind despre costuri mai mari, presiune fiscală crescută, eliminarea facilităților, obligații digitale tot mai complexe (e-Factura, SAF-T, e-Transport), controale mai dese și un cash-flow mai sensibil, Roxana Epure a punctat că toate acestea îi forțează pe antreprenori să facă o schimbare de fond: de la instinct la decizie bazată pe date reale.

„Intrăm într-un an în care nu îți mai permiți să speri că merge. Trebuie să știi. Să vezi. Să măsori. Cine nu are control financiar și vizibilitate în timp real asupra businessului va descoperi problemele prea târziu”, a declarat ea.

Specialista a explicat că anul trecut multe firme s-au digitalizat nu pentru că „era trendy”, ci pentru că pierdeau bani și nu știau de ce. Datele erau împrăștiate în Excel-uri, emailuri, WhatsApp și agende. Rapoartele veneau târziu. „Deciziile se luau fără o imagine completă. Această schimbare de comportament nu a fost conjuncturală. În 2026, ea devine regulă. „Ani la rând, digitalizarea a fost văzută ca un extra. Acum este tratament. Pentru lipsa de control, pentru pierderi invizibile, pentru decizii luate prea târziu”, explică Roxana Epure.

2026 nu va fi un an ușor. Dar poate fi un an mult mai clar pentru cei care aleg să vadă realitatea exact așa cum este. Fără iluzii. Fără zgomot. Doar cifre, decizii și control”, concluzionează Roxana Epure.

