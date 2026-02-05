Zeci de cai sălbatici au murit în Delta Dunării din cauza frigului și a lipsei de hrană: „Umblă ca niște scheleți ambulanți”

Valul de ger din ultimele zile a făcut ravagii în Delta Dunării, unde zeci de cai sălbatici au murit din cauza frigului extrem și a lipsei de hrană. Ecologiștii avertizează că pericolul nu a trecut, în ciuda unei ușoare creșteri a temperaturilor, iar riscul unei alerte epidemiologice nu este exclus.

Pe grindul Dranov, medicii veterinari au identificat până acum aproximativ 40 de cadavre. Animalele care au supraviețuit sunt într-o stare gravă, extrem de slăbite după zile întregi în care temperaturile au coborât spre minus 20 de grade Celsius. În zonă trăiesc aproximativ 350 de cai sălbatici, iar accesul se face doar pe apă, la opt kilometri de Murighiol, ceea ce îngreunează intervențiile.

Pe durata gerului, caii nu au avut acces nici la apă, suprafețele fiind complet înghețate. Fără hrană și resurse, animalele au ros scoarța copacilor pentru a supraviețui. Medicii veterinari spun că lipsa aportului caloric a dus la epuizare severă și la degradarea stării de sănătate a exemplarelor rămase în viață.

„Nu au avut energie calorică și încep să sucumbe. A apărut inclusiv atrofierea musculară, tocmai ca organismul să poată trăi. Umblă ca niște scheleți ambulanți”, a declarat Ștefan Răileanu, medic veterinar, pentru știrileprotv.ro.

Prezența cadavrelor ridică riscul declanșării unei alerte ecologice și epidemiologice. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării analizează măsuri pentru a preveni răspândirea unor eventuale boli, inclusiv suspendarea temporară a vânătorii de șacali, pentru ca prădătorii să poată consuma leșurile animalelor.

„Dacă se confirmă că sunt un număr mare de cadavre în zona grindului Dranov, cu certitudine vom opri extracția la șacal în zona Murighiol – Dunavăț, pentru a da posibilitatea șacalului să se hrănească cu cadavrele de animale”, a declarat Bogdan Bulete, guvernatorul ARBDD.

În paralel, voluntarii și organizațiile neguvernamentale s-au mobilizat pentru a sprijini animalele rămase în viață. Agricultori și persoane fizice donează furaje, care sunt transportate în zonele afectate, pentru a preveni alte pierderi.

„S-au mobilizat foarte mulți agricultori, oameni de bine și ONG-uri care vor să doneze. Ne interesează furaje. Cineva a zis că vrea să ia un mânz acasă. Nu despre asta e vorba. Ei trebuie să rămână acolo. Doar să îi ajutăm”, a spus Marian Sterea, fotograf implicat în acțiunile de sprijin.

Potrivit ultimului raport al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, în Deltă trăiesc aproximativ 2.000 de cai sălbatici, cea mai mare parte fiind concentrată pe Grindul Letea, unde se află aproape jumătate din populație. Autoritățile și specialiștii monitorizează în continuare situația, în contextul în care efectele gerului ar putea continua să se resimtă și în perioada următoare.