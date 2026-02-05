Rusia mută miliarde peste granițe prin bancnote, afacere legată de Kremlin și fugarul moldovean Ilan Șor

Bancnote rusești colorate, de imitație, sunt concepute pentru a ajuta la mutarea rublelor în întreaga lume, sfidând restricțiile occidentale care au limitat sever plățile transfrontaliere. Sunt emise de compania A7, în spatele căreia se află oligarhul fugar Ilan Șor, conform ,,Financial Times”.

Bancnote rusești colorate, de imitație, sunt concepute pentru a ajuta la mutarea rublelor în întreaga lume, sfidând restricțiile occidentale care au limitat sever plățile transfrontaliere. Acestea sunt emise de compania A7, în spatele căreia se află oligarhul fugar Ilan Șor, notează jurnaliștilor publicației ,,The Times”.

Bancnotele sunt emise de A7, o afacere legată de Kremlin, care a devenit rapid un jucător-cheie în eforturile Moscovei de a menține fluxurile financiare peste granițe, după suspendarea marilor bănci rusești din sistemul de mesagerie Swift, în urma războiului pornit de Rusia contra Ucrainei.

Compania A7 a fost lansată la sfârșitul anului 2024 de banca rusă de stat din sectorul apărării Promsvyazbank și de Ilan Șor, oligarhul moldovean care a fugit din țara sa după ce a fost condamnat în 2017 pentru implicarea în furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova.

„Restricțiile occidentale, inclusiv deconectarea unui număr de bănci de la sistemul de mesagerie Swift, au complicat serios plățile internaționale. Această situație obligă companiile și intermediarii financiari să caute noi modalități de a efectua decontări cu partenerii externi”, a declarat Irina Akopian, director general adjunct al A7, într-un interviu acordat în luna septembrie a anului trecut publicației Vedomosti.

Compania susține că a gestionat tranzacții în valoare de 7,5 trilioane de ruble (aproximativ 98 de miliarde de dolari) în primele șase luni de activitate și că, până în luna decembrie, acestea reprezentau aproape 19% din volumul total al operațiunilor de comerț exterior ale companiilor rusești.

Aceste cifre sunt dificil de verificat, dar plauzibile, a afirmat Elise Thomas, investigator principal în cadrul organizației non-profit de cercetare Centre for Information Resilience.

„Construiesc un avion extrem de complicat în timp ce îl pilotează cu o viteză foarte mare”, a spus Elise Thomas.

În pofida faptului că a fost sancționată anul trecut de Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană, A7 a deschis birouri în cel puțin două țări africane, anunțând că intenționează să se extindă în toate marile orașe ale Rusiei. Liderul de la Kremlin a participat recent prin teleconferință la inaugurarea unui birou A7 în orașul Vladivostok din Extremul Orient rus.

Bancnotele de imitație emise de A7, care prezintă siluete stilizate ale unor orașe rusești, pot avea o valoare nominală de până la aproximativ 5.000 de dolari, fiind promovate pe Telegram ca un serviciu destinat turiștilor ruși. Iar deținătorii le pot preschimba în ruble la birourile A7 din Rusia sau într-o valută străină în afara țării.

În străinătate, posesorul bancnotei răzuiește o peliculă argintie pentru a dezvălui un cod QR, pe care îl trimite unui bot de pe Telegram, iar un agent ar trebui, teoretic, să se prezinte personal cu numerar, potrivit materialelor promoționale. În practică, însă botul oferă livrări de numerar doar în dirhami, la Dubai, și în dolari, la Istanbul.

Bancnotele pot fi, de asemenea, preschimbate în tokenuri A7A5, o criptomonedă lansată anul trecut de A7 și Promsvyazbank.

Compania de analiză blockchain Elliptic estimează că 2.300 dintre aceste bancnote au fost convertite în A7A5, cu o valoare totală de 8,6 milioane de dolari.

Reprezentanții A7A5 nu au oferit un punct de vedere jurnaliștilor ,,Financial Times”. Deși A7A5 a declarat anterior că s-a separat de A7 și că funcționează acum ca un proiect independent, platforma promovează pe site-ul său bancnotele emise de A7 Kîrgîzstan și direcționează potențialii cumpărători către birourile A7 din Rusia.

A7 și entitățile sale afiliate au lansat, de asemenea, alte titluri digitale și bilete la ordin garantate cu aur, care par să joace un rol central în arhitectura tot mai amplă de plăți transfrontaliere.

În cadrul unui webinar recent destinat întreprinderilor mici și mijlocii din Rusia, reprezentanții companiei au explicat că importatorii ruși pot cumpăra bilete la ordin de la A7 și le pot înmâna, de exemplu, furnizorilor lor din China sub forma unui „IOU” (angajament de plată), despre care au afirmat că ar fi garantat de legislația rusă.

Compania nu dezvăluie modul în care realizează aceste operațiuni. Totuși, în luna august, un set de date care pretindea a fi documente interne ale companiei A7 a fost publicat online, în urma unui aparent atac cibernetic.

Potrivit unor rapoarte realizate de Elliptic și de compania de inteligență blockchain TRM Labs, aceste documente descriu un sistem care utilizează numerar, bilete la ordin și criptomonede pentru a transfera fonduri prin lanțuri complexe de companii, inclusiv mai multe înregistrate în Kîrgîzstan.

TRM Labs a identificat, pe baza acestor documente, tranzacții cu criptomonede în valoare de 56 de miliarde de dolari realizate de portofele asociate cu A7, „cu fluxuri suplimentare care trec prin portofele intermediare, probabil legate de companii-fantomă ale A7 sau de parteneri de comerț exterior din locuri precum China, Asia de Sud-Est și Africa de Sud”.

,,Financial Times” nu a putut confirma autenticitatea documentelor scurse sau mecanismul de tranzacționare descris în acestea. Președintele Kîrgîzstanului a negat anterior că instituțiile financiare ale țării ar fi fost folosite pentru a eluda sancțiunile.

A7 nu a răspuns unei solicitări de comentarii, la fel și Ilan Șor.

Regatul Unit a sancționat A7 în luna mai a anului trecut, iar Statele Unite au urmat în august. Cu toate acestea, compania a continuat să crească, promovându-și intens serviciile în presa rusă, cu reclame care susțin că pot aranja tranzacții către China în mai puțin de patru ore.

,,Vizibilitatea companiei a fost consolidată atunci când Ministerul rus al Finanțelor a decis în luna noiembrie să cofondeze o companie împreună cu A7 și Promsvyazbank. Denumită Rosveksel („bilet la ordin rusesc”), aceasta a fost descrisă de un oficial al ministerului pentru presa de stat drept „un exemplu al modului în care statul și mediul de afaceri colaborează pentru a crea condiții pentru dezvoltarea infrastructurii de plăți transfrontaliere”. Tranzacțiile cu criptomonede pe care se bazează A7 au beneficiat, de asemenea, de sprijinul statului. Deși Rusia a fost tradițional ostilă criptomonedelor, aceasta adoptă tot mai mult utilizarea lor ca soluție la problema plăților transfrontaliere. Tranzacțiile cu criptomonede ale Rusiei cu parteneri externi ar putea ajunge la până la 1 trilion de ruble în prima jumătate a anului 2025, estima anul trecut Anatoli Aksakov, președintele Comisiei pentru finanțe a Dumei de Stat, fapt ce a generat apeluri pentru includerea fluxurilor cripto în balanța de plăți a Rusiei”, a conchis sursa citată.

În prezent, oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la închisoare în dosarul fraudei bancare de justiția de la Chișinău, se află la Moscova.