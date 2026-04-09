Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Un român care pretindea că este „prinţ din Dubai” a fost arestat în Polonia după o serie de escrocherii cu „aurul proștilor”

Un tânăr român care pretindea că este „prinț din Dubai” a fost arestat în Varșovia, după ce a înșelat mai mulți șoferi folosind bijuterii false și o poveste mincinoasă despre conturi blocate. Autoritățile îl suspectează că ar fi acționat și în alte țări europene.

Românul a fost arestat pentru o serie de escrocherii în Polonia. FOTO: captură video X

Un român de 27 de ani, cunoscut sub porecla de „prințul din Dubai”, a fost arestat în capitala Poloniei după ce a încercat şi în unele cazuri chiar a reuşit să înșele mai mulți șoferi folosind o schemă „clasică” cu bijuterii false și o identitate inventată. Potrivit presei poloneze, tânărul își construise o poveste elaborată: se recomanda ca fiind un milionar din Dubai aflat în dificultate după ce conturile i-au fost temporar blocate și cerea bani în schimbul unor bijuterii „preţioase”, care în realitate erau fabricate din tombac, un aliaj ieftin cunoscut drept „aurul proștilor”.

Incidentul care a dus la prinderea lui a fost surprins în imagini distribuite de poliția poloneză pe platforma X. În înregistrare, românul pune pe mână unui șofer o brățară pe care o prezintă drept aur veritabil și își joacă rolul de om de afaceri bogat, rămas fără acces la bani.

„E pentru tine. Sunt milionar. Nicio problemă. Am nevoie de niște zloți, mi-am pierdut cardul de credit. Puțini zloți. Zloți, da. Zloți pentru benzină”, îi spune acesta bărbatului oprit pe marginea drumului. Întrebat de unde vine, răspunde fără ezitare: „Dubai”. După câteva secunde adaugă: „Arabia, la Burj Khalifa”.

Polițiștii l-au reținut la scurt timp după filmarea acestor imagini, iar instanța a decis arestarea sa preventivă pentru trei luni. Conform legislației poloneze, românul riscă până la opt ani de închisoare pentru înșelăciune și încă cinci ani pentru furt.

Reprezentanții poliției au explicat modul în care acționa bărbatul, care reuşea să câştige încrederea victimelor sale printr-o poveste credibilă și prin afișarea unor false dovezi de bogăție.

„Bărbatul susținea că nu avea bani pentru combustibil și că fondurile sale au fost blocate. Pentru a da credibilitate poveștii sale, se prezenta drept o persoană bogată care călătorește între Dubai și Londra. Afirma că are nevoie doar de un ajutor temporar, oferind drept garanție bijuterii presupus valoroase: inele-sigiliu din aur și lanțuri”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Poliției. Evident că că toate „garanțiile” prezentate erau, de fapt, fabricate din tombac, un metal fără valoare.

Anchetatorii polonezi cred că bărbatul a folosit aceeași metodă și în alte state europene, printre care Franța și Olanda, unde ar fi abordat șoferi aflați în trecere, prezentând aceeași poveste și oferind bijuterii false drept garanție.

Un caz documentat în Polonia arată că, la mijlocul lunii martie, pe șoseaua de centură S2 din Varșovia, tânărul a convins un șofer să-l ducă la o benzinărie, oferindu-i un inel în schimbul unei sume mici de bani. În timpul cursei, acesta ar fi sustras 400 de euro din portofelul conducătorului auto.

Procurorii l-au pus sub acuzare pentru înșelăciune, tentativă de înșelăciune și furt, iar investigația este în continuare în desfășurare, deoarece polițiștii se așteaptă ca şi alte victime să depună plângere în perioada următoare.

