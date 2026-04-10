Video Fosta soție a unui prinț din Dubai, în lacrimi după ce a pierdut custodia: „Îmi vor sparge ușa casei, mă vor aresta și îmi vor lua copiii”

Fosta soție a unui prinț din Dubai spune că trăiește momente de groază după ce instanța a decis pierderea custodiei celor trei fiice ale sale. Femeia susține că poliția ar putea pătrunde în locuința sa pentru a executa decizia judecătorească.

Într-un mesaj video emoționant transmis prin avocatul său britanic, David Haigh, Zeynab Javadli a declarat că instanțele din Dubai au dispus ca fetele să fie înapoiate tatălui lor, Sheikh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, iar poliția ar putea folosi „forță coercitivă” pentru punerea în aplicare a deciziei, scrie dailymail.

Femeia, fostă gimnastă internațională în vârstă de 34 de ani, a filmat persoane despre care spune că sunt polițiști aflați în fața locuinței sale, pregătiți să intervină.

„Primesc mesaje din Emiratele Arabe Unite despre alerte cu bombă și că trebuie să caut adăpost sau să rămân în casă pentru siguranță. În același timp, instanțele din Dubai îmi trimit notificări prin care mi se cere să predau copiii, altfel poliția va sparge ușa casei, mă va aresta și îmi va lua copiii”, a spus aceasta, printre lacrimi.

Într-un alt moment al înregistrării, ea afirmă: „Asta este ziua mea de astăzi. Stau la fereastră, privesc și aștept să mă atace în orice clipă.”

Potrivit ordinului judecătoresc, Zeynab Javadli este obligată să „restituie custodia minorilor” lui Sheikh Saeed, iar „forța coercitivă poate fi utilizată dacă este necesar”.

Javadli susține însă că un acord juridic anterior încheiat cu Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducătorul Dubaiului și unchiul fostului ei soț, îi oferea dreptul de a păstra custodia fetelor.

Documentele instanței, făcute publice în noiembrie anul trecut, arată că femeia l-a acuzat pe Sheikh Saeed, om de afaceri în vârstă de 49 de ani și fost sportiv olimpic la tir, că le-ar fi pus în pericol pe fiicele lor.

Potrivit acuzațiilor, acesta le-ar fi lăsat nesupravegheate, ar fi folosit un limbaj nepotrivit, le-ar fi privat de somn și ar fi condus imprudent în prezența lor.

De cealaltă parte, Sheikh Saeed a susținut în fața instanței că fosta sa soție a refuzat să respecte ordinele judecătorești anterioare și că încearcă să le țină pe fete departe de el pentru a le „insufla un comportament occidental care nu se potrivește musulmanilor, cetățenilor Emiratelor Arabe Unite și, în special, membrilor familiei conducătoare”.

Avocatul David Haigh a declarat că clienta sa trăiește de luni bune într-o stare de teamă permanentă.

„Zeynab este practic ținută captivă în propria casă din noiembrie anul trecut, prea speriată să iasă afară de teama arestării în baza unor mandate și interdicții de călătorie”, a afirmat acesta.