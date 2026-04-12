Ion Țiriac, „interogat” de un doctor în Dubai. Magnatul s-a aflat în centrul atenției la un cabinet din Emirate: „Toată lumea crede, dar nu e adevărat!”

Colecția auto a lui Ion Țiriac a ajuns la o dimensiune impresionantă, reunind aproximativ 500 de automobile, adunate de-a lungul anilor și provenite din epoci, mărci și categorii diferite, de la modele clasice până la mașini de lux și vehicule rare.

O parte semnificativă dintre aceste mașini este expusă publicului în cadrul muzeului Țiriac Collection, un spațiu dedicat pasiunii sale pentru industria auto, deschis publicului larg.

450 de „bijuterii” în colecția miliardarului

Într-o discuție purtată în Emiratele Arabe Unite, în perioada sărbătorilor de Paște, Ion Țiriac a oferit detalii despre impresionanta sa colecție de automobile, considerată una dintre cele mai valoroase de acest tip din Europa.

Aflat în vizită la un cabinet stomatologic renumit din Dubai, deținut de medicul sirian Duval Aloush, urmărit de sute de mii de persoane pe rețelele sociale, omul de afaceri român a fost întrebat despre pasiunea sa pentru mașini și despre „bijuteriile” auto din patrimoniul familiei.

„Este cea mai mare colecție din întreaga Europă!”

Țiriac a vorbit despre evoluția colecției, de la cele mai vechi automobile până la ultimele achiziții realizate recent, inclusiv cu implicarea fiului său, Ion Alexandru Țiriac.

„Am în jur de 450 de mașini, iar în colecția care se află la interior (n.r. – în muzeul Țiriac Collection) sunt 300 de exemplare. Este cea mai mare colecție din întreaga Europă. Și este, de asemenea, cea mai veche colecție. Cel mai vechi exemplar a fost produs undeva prin 1890, ceva de genul. Iar cea mai nouă mașină din colecție este ultimul model lansat de Bugatti. Modelul Tourbillon.

Fiul meu a reușit să pună mâna pe unul, deoarece este prieten cu proprietarul. Deținătorul modelului Tourbillon nu este Porsche! Toată lumea crede că este Porsche, dar nu e adevărat. Este un băiat din Croația care deține o fabrică în Franța. Și așa am reușit să punem mâna pe un model. De asemenea, am reușit să cumpărăm două Ferrari Dayatona!”, a declarat Ion Țiriac, în videoclipul postat de doctorul stomatolog Duval Aloush, pe rețelele de socializare.