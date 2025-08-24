Destinațiile de călătorie cu cea mai rapidă creștere și țările pe care nimeni nu vrea să le viziteze

O publicație internațională a realizat recent un top al destinațiilor de vacanță cu cea mai rapidă creștere a numărului de vizitatori, dar unul cu locurile pe care oamenii le ocolesc.

Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Turismului, Franța este pe primul loc în clasament, în timp ce Tuvalu se află pe ultimul loc, scrie The Thelegraph.

În urmă cu un deceniu, rata criminalității din El Salvador era de 106,3 la 100.000 de locuitori, cel mai mare nivel mondial. Acum, datorită politicilor draconice - deși extrem de eficiente - împotriva criminalității ale președintelui Nayib Bukele, iubitor de criptomonede, aceasta se situează la un remarcabil 1,9 la 100.000 (doar puțin mai mare decât cea din Regatul Unit).

Odată ce străzile au devenit sigure, turiștii s-au îndreaptat direct spre această mică țară din America Centrală, care a primit 3,2 milioane de vizitatori internaționali în 2024, inclusiv peste 1,2 milioane din SUA, o creștere de 80% față de cifra din 2019.

O altă țară latino-americană, fostă afectată de criminalitate, a cunoscut și ea o creștere serioasă a turismului. Columbia, care – cu războaiele sale împotriva drogurilor și insurgența armată – era interzisă acum 20 de ani, devine rapid o opțiune de vacanță prin excelență pentru hipsteri. Aproape 6,6 milioane de turiști internaționali au vizitat țara în 2024 – față de 4,2 milioane în 2019, o creștere de 58%.

Qatarul este învins

Dacă poți transforma o felie prăfuită din deșertul din Orientul Mijlociu, unde este prea cald jumătate din an pentru a ieși în timpul zilei, într-o destinație de vacanță înfloritoare, atunci orice este posibil.

Qatar a întâmpinat aproape 5,1 milioane de turiști în 2024 – mai mulți decât Norvegia, Malta, Mauritius și Jamaica – cu o mulțime de muzee, hoteluri și restaurante de talie mondială, ajutând oamenii să treacă cu vederea temperaturile caniculare și istoricul discutabil al drepturilor omului.

Aceasta reprezintă o creștere de 138% față de 2019 – ceea ce o face destinația de vacanță cu cea mai rapidă creștere din lume.

Desigur, nu este singurul stat din Golf care își diversifică cu succes economia, anterior dependentă de petrol. În aceeași perioadă, Bahrain a înregistrat o creștere a numărului de sosiri cu 72%; Arabia Saudită cu 69,6%.

Albania a ajuns în mainstream

Nu cu mult timp în urmă, Albania era considerată o opțiune destul de neobișnuită pentru o escapadă de vară, o alegere care probabil reducea costul bugetului de vacanță.

Națiunea balcanică, motivată de setea premierului Edi Rama pentru turiști străini și de comparațiile cu Maldivele făcute de „influencerii” de pe rețelele sociale, a intrat cu adevărat în mainstream-ul vacanțelor.

Aproape 11,3 milioane de turiști internaționali au vizitat țara în 2024, în creștere cu 6,1 milioane în 2019 – o creștere de 84,3%.

Obiectivul oficial este de a crește această cifră la 20 de milioane până în 2030, o cifră care ar plasa Albania la egalitate cu Croația, iar noile dezvoltări în domeniul ospitalității apar rapid.

Opoziția față de politica Albaniei este însă tensionată, existând deja temeri legate de deteriorarea mediului și de turismul excesiv.

Următorul câmp de luptă din cauza supraturismului

Pe lângă Albania sau destinații precum Dubrovnik, Veneția și Barcelona, Malta este o zona unde in viitor ai putea fi văzute protestele anti-turism, scrie publicația.

Malta care a înregistrat o creștere de 29,5% a sosirilor din străinătate din 2019 (și o creștere de 19,6% numai în ultimul an).

Juliet Rix, expertă în Malta la Telegraph Travel, a declarat: „În vizitele recente, am găsit Valletta inconfortabil de plină pentru prima dată. Maltezii au primit întotdeauna turiștii cu brațele deschise și probabil vor continua să o facă și în acest moment, dar există într-adevăr acum riscul supraturismului și tot ce implică acest lucru.”

Se pregătește o reacție adversă în Japonia

Dincolo de Europa, pare logic să ne așteptăm la mai multe probleme legate de turismul excesiv în Japonia. Sosirile străine au totalizat 36,9 milioane în 2024, în creștere cu 47,1% față de 2023 - o creștere mai accentuată pe un an decât în ​​orice altă țară, cu excepția Coreei de Sud, și cu 15,7% mai mult decât în ​​2019.

În plus, statisticile OMT de la începutul anului arată că o altă creștere importantă este previzibilă pentru 2025 (în primul trimestru, sosirile au crescut cu 23,1% față de anul precedent; dacă acest lucru s-ar repeta pe întregul an 2025, Japonia ar înregistra peste 44 de milioane de turiști anual).

Având în vedere dovezile ample ale mișcărilor împotriva turismului excesiv deja prezente în țară, se pare că lucrurile ar putea ajunge la un punct critic.

Ar putea fi luate în considerare taxe turistice mai mari, prețuri duble (turistii plătind mai mult pentru intrarea la atracții și chiar pentru mesele la restaurant) și limite privind numărul de vizitatori.

Irlanda a devenit prea scumpă

O țară care se confruntă cu o problemă turistică foarte diferită este Insula de Smarald. După ce a primit aproape 11 milioane de vizitatori străini în 2019, redresarea sa post-Covid a fost slabă.

Doar 6,3 milioane de vizitatori au vizitat țara în 2023, iar această cifră a crescut abia la 6,6 milioane în 2024 – totuși cu 39,8% mai puțin decât cifra de dinainte de pandemie, mai proastă decât în ​​orice altă țară europeană.

Nicola Brady, o autoare de articole de călătorie stabilită în Irlanda, a spus că „cel mai important factor este probabil cel mai evident – ​​costul.”

„Irlanda are mult timp reputația de a fi o țară scumpă, iar atunci când turiștii ajung să aibă puțini bani în buzunare, destinațiile mai ieftine au șanse mari să câștige”, afirma aceasta.

Ea a menționat creșterea TVA-ului din 2023, care a afectat puternic sectorul hotelier, precum și creșterea vertiginoasă a tarifelor hoteliere, în mare parte din cauza creșterii costurilor, dar exacerbată de utilizarea de către stat a unei proporții semnificative din capacitatea hotelieră pentru a găzdui solicitanții de azil.

Probleme pentru Pacificul de Sud și Peru

Irlanda nu este singura țară în care numărul sosirilor rămâne mult sub nivelurile de dinainte de Covid. Pentru țări precum Israel (scădere cu 78,9%), Myanmar (scădere cu 75,8%), Liban (scădere cu 41,6%) și Iran (scădere cu 22,6%), conflictele și preocupările legate de securitate sunt în mod clar de vină.

Insulele Pacificului suferă, turiștii fiind probabil reticenți în a se angaja în aventuri îndepărtate (și costisitoare) în perioadele de incertitudine economică; Micronezia (scădere cu 90%), Guam (scădere cu 55,8%), Noua Caledonie (scădere cu 55%), Insulele Mariane de Nord (scădere cu 53%), Insulele Marshall (scădere cu 40,9%), Palau (scădere cu 40,4%) și Vanuatu (scădere cu 36,4%) sunt toate departe de nivelurile din 2019.

„Creșterea economică” a SUA pare a fi reală, statele înregistrând 72,4 milioane de vizitatori în 2024, în scădere cu 8,9% față de cifra din 2019.

Alte țări care încă se luptă să-și revină după pandemie includ Filipine (scădere cu 34,2%), Peru (scădere cu 25,5%), Ungaria (scădere cu 22,3%), Africa de Sud (scădere cu 12,8%), Australia (scădere cu 12,6%), Thailanda (scădere cu 10,9%), Italia (scădere cu 10,5%) și Canada (scădere cu 10%).

Problemele de relații publice ale Marii Britanii

Deși nu a publicat încă statistici complete pentru 2024, Marea Britanie este o altă țară a cărei redresare a fost lentă. A primit 37,2 milioane de vizitatori străini în 2023, în scădere cu 5,6% față de 2019, iar proiecțiile pentru 2024 și 2025 sugerează doar o ușoară îmbunătățire.

În plus, cheltuielile turiștilor au scăzut cu 8%, ceea ce se traduce printr-o scădere de 2,8 miliarde de lire sterline atunci când sunt ajustate în funcție de inflație.

Au fost invocați diverși factori, inclusiv prețurile ridicate pentru mesele în oraș și sejururile la hotel (Forumul Economic Mondial clasează Regatul Unit pe locul 113 din 119 țări în ceea ce privește competitivitatea prețurilor), creșterea taxelor pentru vize și eliminarea cumpărăturilor fără taxe pentru turiști.

„Pentru cei care urmăresc știrile, Regatul Unit nu a avut cele mai bune campanii promoționale”, adaugă Chris Moss, scriitor de călătorii și expert în Marea Britanie .

„Apele uzate brute de la malul mării, creșterea criminalității cu arme albe, haosul de pe căile ferate și chiar desființarea HS2 nu sunt imagini deloc atrăgătoare.”, a adăugat acesta.

102 milioane de vizitatori străini în Franța

Statisticile OMT arată că 2024 a fost un an de referință pentru Franța. Un număr uimitor de 102 milioane de vizitatori străini au venit în tărâmul brânzeturilor și vinului – mai mulți turiști decât au vizitat o singură țară într-un singur an, vreodată.

De asemenea, are de trei ori mai mulți vizitatori anuali decât Grecia (a noua cea mai vizitată țară în 2024 – excluzându-le pe cele care nu au furnizat date) și Japonia. Totuși, în timp ce turismul excesiv a devenit un subiect de interes politic atât în ​​Grecia, cât și în Japonia, Franța abia dacă a văzut vreun murmur despre prea mulți turiști (cu excepția nemulțumirilor ocazionale despre influencerii inspirați de Emily la Paris ).

Saint-Tropez în Riviera Franceză

Anthony Peregrine, expertul în Franța de la Telegraph Travel, oferă câteva teorii: „Franța pur și simplu nu atrage atât de mulți oameni care, cu sticlele în mână, deranjează localnicii decenți la 2:30 dimineața. Există, desigur, comportamente nepotrivite pe Riviera, dar acestea sunt în principal ale milionarilor, care au un mod de a se lăsa răsfățați.”

„Familiile franceze tind și ele să petreacă vacanța în Franța, adesea în acele locuri de pe litoral unde ne-am putea aștepta ca aventurile de seară să scape de sub control. Prezența lor – știu; am văzut-o – are un efect calmant, chiar civilizator. Și, oricum, localnicii din stațiunile de vacanță franceze sunt mult mai puțin înclinați să protesteze împotriva altor francezi decât ar fi împotriva vizitatorilor străini.”, spune expertul.

Cei 200 din Tuvalu

În final, câteva cuvinte despre mica insulă Tuvalu. Dintre cele 195 de țări care au furnizat OMT date despre turism din 2022, aceasta a înregistrat cel mai mic număr de vizitatori anuali: doar 200 (în 2022; cifrele pentru 2023 și 2024 nu sunt disponibile).