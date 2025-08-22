Încălzirea globală crește riscul de turbulențe aeriene, avertizează experții

Turbulențele aeriene tot mai dese sunt un efect al schimbărilor climatice, frecvenţa turbulenţelor va creşte, potrivit mai multor experţi. ntre 2009 şi 2024, 207 persoane au fost rănite în cursul unor călătorii cu avionul agitate.

Potrivit datelor oficiale, turbulenţele sunt principala cauză a accidentelor în timpul zborurilor care au legătură cu evoluţiile meteo, chiar dacă cifrele rămân relativ mici. Între 2009 şi 2024, 207 persoane au fost rănite în cursul unor călătorii cu avionul agitate, scrie Agerpres.

„În general, pasagerii răniţi sunt cei care nu aveau prinsă centura de siguranţă sau personalul navigant”, explică John Abraham, profesor de inginerie mecanică la Universitatea St. Thomas.

„Avioanele moderne pot face faţă turbulenţelor, aşa că principalul risc este acela ca pasagerii să fie răniţi şi nu pierderea avionului”, adaugă John Abraham.

Cu toate acestea, avioanele trebuie inspectate după ce au trecut prin turbulenţe „grave”, care se petrec de aproximativ 5.000 de ori pe an deasupra SUA, susţine Robert Sharman, cercetător ştiinţific la Centrul naţional de studii atmosferice.

Mohamed Foudad, om de ştiinţă la Universitatea Reading din Marea Britanie, există trei tipuri principale de turbulenţe: convective, orografice şi cele în aer liber (CAT).

Cele convective au legătură cu curenţii de aer proveniţi de la nori sau furtuni, care pot fi detectaţi vizual sau prin radar, în timp ce turbulenţele orografice au loc deasupra lanţurilor muntoase.

În schimb, turbulenţele în aer liber sunt invizibile şi deci mai periculoase. Acestea provin în mare parte din vânturile puternice de vest prezente în atmosfera superioară, la aceeaşi altitudine ca şi aeronavele comerciale (10 până la 12 kilometri).

Încălzirea globală creşte viteza şi forfecarea acestor vânturi de vest, schimbări bruşte ale curenţilor de aer verticali - aşa-numitele pungi de aer. Toate acestea declanşează turbulenţe în aer liber.

În 2024, Mohamed Foudad şi colegii săi au publicat un articol în Journal of Geophysical Research, analizând datele privind turbulenţele din 1980 până în 2021.

„Am constat o creştere clară a frecvenţei turbulenţelor în multe regiuni, în special Atlanticul de Nord, America de Nord, Asia de Est, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord”, a declarat Mohamed Foudad, adăugând că este vorba de creşteri variind între 60 şi 155%.

Un studiu publicat în 2023 de Universitatea din Reading a arătat că la fiecare încălzire cu un grad Celsius a suprafeţei, iernile cunosc o majorare cu aproximativ 9% a turbulenţelor în aer liber în Atlanticul de Nord, iar în timpul verii o creştere de 14%.

În mod istoric, iarna a fost întotdeauna sezonul mai dificil în termeni de turbulenţe, însă încălzirea climatică amplifică în prezent turbulenţele în aer liber în timpul verii şi toamnei, reducând astfel decalajul.

În cele din urmă însă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră va fi esenţială. Aviaţia este responsabilă pentru aproximativ 3,5% din încălzirea climatică provocată de om.