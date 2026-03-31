search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Coșmarul turiștilor: bagajele pierdute sau întârziate. Care sunt companiile aeriene de încredere

0
0
Publicat:

Bagajele pierdute sau întârziate continuă să fie o problemă frecventă pentru pasagerii care călătoresc în Europa, regiune în care riscul ca un bagaj să fie gestionat greșit este aproape dublu față de media globală.

Bagaje aeroport Foto: Shuterstock

Potrivit unei analize realizate de AirAdvisor pentru 2025, cea mai fiabilă companie aeriană în gestionarea bagajelor este British Airways, în timp ce Air France se situează la coada clasamentului între operatorii majori.

Datele companiei de tehnologie aviatică SITA arată că, la nivel global, 6,3 bagaje la 1.000 de pasageri sunt gestionate greșit, în timp ce în Europa cifra ajunge la 12,3, evidențiind un risc semnificativ mai ridicat pentru cei care călătoresc în interiorul regiunii.

Indicele AirAdvisor privind fiabilitatea bagajelor a fost construit pe baza reclamațiilor pasagerilor, percepției publice, interesului de căutare și plângerilor oficiale, iar rezultatele arată că alegerea companiei aeriene influențează în mod direct modul în care sunt tratate incidentele legate de bagaje.

Clasamentul companiilor aeriene preferate de români

Dintre companiile aeriene utilizate frecvent de români pe rutele europene, Wizz Air se situează pe locul trei, în timp ce Lufthansa ocupă locul patru.

Turkish Airlines a înregistrat o scădere semnificativă față de anul anterior, coborând pe poziția a șasea.

Pentru a asigura comparabilitatea scorurilor, operatorii au fost analizați pe categorii de dimensiune, astfel încât performanța poate fi comparată doar în interiorul fiecărei categorii și nu între ele.

În categoria companiilor aeriene majore, British Airways se distinge prin capacitatea de a gestiona eficient situațiile legate de bagaje, chiar dacă volumul reclamațiilor rămâne ridicat. Interesul de căutare legat de problemele cu bagajele a scăzut cu 50% față de anul precedent, semnalând o creștere a încrederii pasagerilor.

La rândul lor, companiile mari europene, precum Icelandair, înregistrează un interes minim de căutare și nu au reclamații în setul de date analizat, ceea ce indică faptul că problemele sunt rare și gestionate eficient.

În categoria companiilor regionale, Edelweiss Air se remarcă prin lipsa reclamațiilor și un feedback constant pozitiv din partea pasagerilor, oferind astfel o experiență stabilă.

Companiile aeriene cu cele mai frecvente probleme

Pe de altă parte, Air France are cea mai slabă performanță în categoria companiilor majore, cu un număr de reclamații legate de bagaje de peste două ori mai mare decât British Airways, iar aproape 9% dintre recenziile de pe Trustpilot menționează probleme cu bagajele.

În categoria companiilor mari, Vueling înregistrează volume ridicate de reclamații interne și interes crescut din partea pasagerilor, în timp ce Virgin Atlantic se confruntă cu cele mai ridicate niveluri de vizibilitate a problemelor legate de bagaje în categoria sa.

Analiza AirAdvisor arată că există câteva tipare operaționale care influențează fiabilitatea bagajelor. Escalele și conexiunile cresc riscul de pierdere sau întârziere a bagajelor, deoarece fiecare transfer adaugă o etapă suplimentară de manipulare.

Ce trebuie să faci dacă ai pierdut bagajul

În cazul întârzierii bagajului, pasagerii trebuie să depună imediat un Property Irregularity Report (PIR) la aeroport, să păstreze toate chitanțele și documentele pentru eventuale rambursări și să cunoască drepturile lor conform Convenției de la Montreal, care prevede despăgubiri în anumite circumstanțe.

Indicele AirAdvisor a analizat 35 de companii aeriene din Marea Britanie și Uniunea Europeană, utilizând atât date proprii, cât și surse publice. Companiile au fost grupate în funcție de dimensiune și complexitate operațională: companii globale dominante, cu scor maxim de 7; companii mari europene, cu scor maxim de 20; și companii regionale, cu scor maxim de 8.

Evaluarea a fost realizată pe baza a cinci factori ponderați: reclamații AirAdvisor, cererea din piață, satisfacția pasagerilor, reclamații către autorități și ratinguri sau participări la mecanisme ADR. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

