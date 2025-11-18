Coșmarul turiștilor: cum să eviți pierderea bagajului la aeroport și să-ți salvezi vacanța

Pierderea bagajelor poate transforma o vacanță de vis într-un coșmar. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple: de la etichete distinctive și fotografii ale valizei, până la păstrarea datelor de contact în interior. Toate acestea vă pot ajuta la identificarea rapidă și returnarea bagajului pierdut.

Experții în relocare de la 1st Move International oferă câteva sfaturi simple care pot face diferența. Pe lângă faptul că este recomandat să includeți în valiză o foaie cu itinerariul și datele de contact, specialiștii sugerează să aplicați pe exterior o etichetă rezistentă și cu aspect distinctiv. Aceasta facilitează identificarea rapidă a bagajului și reduce riscul ca altcineva să-l ia din greșeală.

În plus, înainte de îmbarcare, fotografiați rapid bagajul. O imagine actualizată poate servi personalului din aeroport ca referință pentru localizarea și returnarea în siguranță a bagajului, potrivit express.

Dacă, totuși, valiza se pierde, specialiștii recomandă să rămâneți calm și să acționați rapid.

„Primul pas este să anunțați imediat problema. Contactați responsabilul cu bagajele al companiei aeriene sau biroul de relații cu clienții. Este esențial să depuneți o plângere pentru bagaj pierdut înainte de a părăsi aeroportul, deoarece acest lucru inițiază procesul de urmărire. Furnizați o descriere detaliată a bagajului, dacă este necesar”, spune Mike Harvey, director general la 1st Move International.

Directorul adaugă că verificarea poliței de asigurare de călătorie este la fel de importantă. Păstrați chitanțele pentru achizițiile făcute în cazul în care trebuie să înlocuiți obiecte pierdute – acestea ar putea fi rambursate chiar dacă bagajul este găsit ulterior.

Potrivit statisticilor din industria aviatică, milioane de bagaje sunt pierdute sau întârziate anual la nivel global. Aplicarea acestor măsuri simple poate reduce semnificativ riscul de pierdere și poate accelera recuperarea.

Experții recomandă, de asemenea, să păstrați în bagajul de mână articolele de primă necesitate și medicamentele esențiale, pentru a fi pregătiți în cazul întârzierii valizei.