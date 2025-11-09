search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Călătoriile cu trenul pe care merită să le încerci măcar odată în viață. Cele mai frumoase trasee feroviare din Europa

0
0
Publicat:

Unele dintre cele mai frumoase călătorii în Europa, în toate anotimpurile, se pot face cu trenul. Există câteva rute feroviare incredibile. Pe lângă confortul vagoanelor în care se poate servi și masa, peisajele străbătute de căile ferate sunt absolut fabuloase.

Glacier Express străbate Munții Alpi FOTO glacierexpress.ch
Glacier Express străbate Munții Alpi FOTO glacierexpress.ch

Mijlocul preferat de călătorie în Europa este fără îndoială avionul. Prețurile sunt acceptabile sau chiar adevărate chilipiruri, dacă biletele sunt luate din timp sau la ofertă, iar durata călătorie este scurtă. În doar câteva ore putem călători dintr-un colț în altul al Europei. Pentru cei aventuroși și dornici să exploreze nestingheriți continentul, oprind ori de câte ori simt nevoia, călătoriile cu autoturismul sau cu rulota sunt cele mai bune variante. Chiar și așa, nimic nu poate egala o călătorie cu trenul pe splendidele trasee feroviare europene. Este o experiență care trebuie încercată măcar odată-n viață. Plină de romantism, de peisaje fabuloase și relaxare adevărată, călătoria cu trenul poate fi ceva de neuitat, mai ales dacă sunt alese cele mai frumoase trasee feroviare europene, în care confortul și experiențele vizuale se îmbină într-un mod armonios. 

O călătorie de vis prin Alpii Elevețieni

Una dintre cele mai frumoase excursii feroviare din Europa se numește Glaciar Express. Este vorba despre un tren care leagă gările celor mai importante stațiuni montane din Elveția, Zermatt și Saint Moritz. Este un traseu de 291 de kilometri pe care trenul îl parcurge în opt ore. Pe scurt, este o plimbare cu un tren express prin Alpii Elvețieni Centrali. Deși numit tren express, acesta parcurge cei 291 de kilometri cu o viteză redusă pentru ca pasagerii să poată admira peisajele incredibile și site-urile UNESCO situate pe rută. Glaciar Express leagă doi dintre cei mai faimoși munți din Europa: Matterhorn și Piz Bernina. Călătoria începe în Zermatt, la capătul unei văi alpine, Mattertal, chiar sub masivul Matterhorn, la o altitudine de 1.606 m. Trenul coboară mai apoi  în imensa vale a Valaisului din Brig. Parcurge 291 de kilometri prin centrul Alpilor Elvețieni, străbătând peste 291 de poduri, prin 91 de tuneluri.

Cel mai spectaculos este Tunelul Furka, lung de 15,4 km, la o altitudine de 1.500 m, care ocolește pasul montan cu aceeași denumire. Trenul face o oprire la Andermatt, într-o vale alpină înaltă și retrasă, pentru ca mai apoi să-și reia traseul și să traverseaze cel mai înalt punct al călătoriei, Pasul Oberalp, la 2.033 m. Ca într-un veritabil carusel, dar fără emoții și adrenalină inutilă, coboară mai apoi în punctul cel mai jos al călătoriei, la Chur, situat la o altitudine de 585 m. Din Chur, capitala cantonului Graubünden, Glacier Express se avântă din nou către înălțimile alpine și ajunge la Filisur, un nod feroviar, unde călătorii se pot hotărî dacă continuă călătoria sau aleg altă rută. De aici trenul merge la Davos, traversând ulterior Munții Albula, printr-un tunel situat la 1800 de metri. Finalul călătoriei este în stațiunea Saint Moritz. Peisajul este incredibil, oferind experiențe unice. Trenul Glacier Express folosește vagoane special construite în 2006, confortabile, mochetate și climatizate, cu geamuri laterale panoramice imense și luminatoare din sticlă.

Glaciar Express FOTO glaciarexpress.ch
Glaciar Express FOTO glaciarexpress.ch

Biletele pot fi cumpărate la clasa I sau la clasa a II-a. Clasa I înseamnă pur și simplu mai mult spațiu și mai puțini pasageri per vagon, serviciul la bord fiind exact același. Ambele clase au prize și WiFi gratuit. Veți primi un ghid de traseu tipărit gratuit, cu o explicație a principalelor obiective turistice și o hartă a traseului. Există căști gratuite pe care le puteți conecta pentru a asculta indicațiile ghizilor. Ecranele video de la capătul vagonului arată locația trenului și alte informații. Există un vagon bar, dar pe care nu este nevoie să îl vizitați, deoarece personalul preia comenzi pentru ceai, cafea, băuturi alcoolice și răcoritoare și gustări, precum și pentru un prânz cu 2, 3 sau 4 feluri de mâncare. Puteți rezerva prânzul în avans. Prețurile biletelor variază între 170 și 280 de euro, în funcție de clasă, iar rezervarea o puteți face online. 

Citește și: Un singur bilet pentru toate călătoriile cu trenul în Europa. Când va fi lansat

Drumul spre Hogwarts pe cea mai pitorească linie feroviară din lume

O experiență de neratat este călătoria cu trenul pe linia West Highland, din Scoția. Această linie a ajuns cunoscută în toată lumea datorită producțiilor cinematografice inspirate de celebrul Harry Potter. Trenul care duce, în film, către Hogwarts călătorește exact pe traseul West Highland, străbătând viaductul Glenfinnin. De altfel, acest traseu care străbate coasta de vest a Highland-ului scoțian a fost votat, în 2009, drept cea mai pitorească linie feroviară din lume, pentru al doilea an consecutiv devansând transiberianul și linia Cuzco-Machu Picchu din Peru.

Sondajul a fost realizat în rândul cititorilor revistei Wanderlust, o publicație de referință în domeniul călătoriilor. Pe scurt, linia West Highland este o cale ferată care leagă porturile Mallaig de Oban, pe coasta de vest a celebrelor zone muntoase scoțiene. Este un traseu de 153 de kilometri pe care trenul îl străbate în trei ore și 15 minute. Este o adevărată imersiune în frumusețea peisajelor și istoriei scoțiene, cu lacuri montane, castele, forturi și munți. Pot fi văzute frumuseți naturale precum Loch Lomond, Alpii Arrochar, Cascadele Lora și Ben Nevis.

Prin sălbăticia Scoției FOTO scenicrailbritain.com
Prin sălbăticia Scoției FOTO scenicrailbritain.com

Călătorii pot experimenta fiorul călătoriei la 30 de metri deasupra solului de-a lungul curbei uluitoare pe viaductul Glenfinnan. După Bridge of Orchy, linia spre Mallaig urcă pe Rannoch Moor, trecând de fostul punct de trecere de la Gorton Crossing până la stația Rannoch. Iarna, mlaștina este adesea acoperită de zăpadă și se pot vedea căprioare fugind paralel cu trenul. Stația de la Corrour, de pe mlaștină, este una dintre cele mai îndepărtate stații din Marea Britanie și nu este accesibilă pe niciun drum public. Călătoria poate fi făcută fie cu trenuri moderne care au clasa I și clasa standard, dar și cu un tren istoric. Un bilet cu trenul modern costă 38.90 de lire. 

Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume

În Europa, mai există numeroase alte trasee feroviare incredibile. De exemplu, Linia Văii Rinului, în Germania, cu piesaje istorice și naturale superbe, Linia Bergen în Norvegia cu munți și fiorduri scandinave, Linia Douro în Portugalia, de-a lungul văi râului Douro, intrată în patrimoniul UNESCO, dar și faimoasa linie Belgrad-Bar, care vă poartă prin Peninsula Balcanică. Cu toate acestea, pentru o aventură în adevăratul sens al cuvântului, din Europa se poate iniția cea mai lungă călătorie cu trenul din lume. Este vorba despre ruta Lagos (Portugalia)- Singapoare. Pe scurt, o călătorie cu trenul de peste 19.000 de kilometri și care poate fi parcursă în 21 de zile. De-a lungul celor trei săptămâni puteți admira frumuseților naturale și urbane, din Europa și Asia, străbătând inclusiv Siberia, Mongolia și China.

Citește și: Ministrul Transporturilor a mers cu trenul spre Constanța pentru a testa condițiile de călătorie: constatările făcute
Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume FOTO skratch.com
Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume FOTO skratch.com

Această rută este disponibilă din anul 2023, de când autoritățile chineze au inaugurat calea ferată de 416 kilometri între Laos și China, permițând astfel călătorilor de la gara Mohan din Yunnan, China, să ajungă în Singapore. Evident, această călătorie nu se face cu același tren de la un capăt la altul al liniei. Se schimbă câteva trenuri. De exemplu, în Moscova, călătorii vor urca în Trans-Siberian. La Beijing, în China, se schimbă din nou trenul și călătoria continuă către Vietnam. Și de acolo pot apărea schimbări de tren. Ruta a fost calculată de Mark Smith, fost manager al gării Charing Cross și editor Seat61.com, un site dedicat călătoriilor cu trenul, dar și de alte instituții feroviare din Europa. Se ia în considerare minimul de opriri peste noapte, verificarea vizelor și scurtele excursii prin orașe până la stațiile de tren aferente. Costul drumului a fost estimat între 1000 și 1500 de lire sterline. 

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
gandul.ro
image
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
mediafax.ro
image
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă
fanatik.ro
image
Cristian Andrei, consultant politic: „Avem candidați pentru București cu povești mici, nu cu o poveste Mare. Nimeni nu a găsit pulsul orașului”
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
Ngezana, probleme mari de indisciplină! Dezvăluirea care aruncă în aer vestiarul FCSB: „A plecat din cantonament! S-a văzut cu Djokovic”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a izbucnit în lacrimi pe scenă! Tatăl artistei este în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Pensii noiembrie 2025, schimbare uriaşă. De ce unii seniori primesc un talon gri!
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Neculai Stanciu face topul celor mai prost îmbrăcate vedete din România: „La Andreea Bălan și Oana Roman este ceva dezastruos”
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Prințul William cu Regele Charles profimedia 1045219809 jpg
Mai dur decât Charles și mai diplomat decât Harry! Prințul William refuză să discute despre scandaluri, făcând o declarație fermă
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?