Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Video Capul Verde: paradisul exotic ascuns al turismului sexual — băieții Western Union și secretele nevăzute

Publicat:

Pe Instagram și TikTok, Capul Verde pare un colț de rai: plaje de nisip alb, ape turcoaz care par ireale, dansuri senzuale pe ritmuri afro, zâmbete largi și cocktailuri sub palmieri. În fotografii, e doar fericire. În realitate — e mult mai mult.

Sub soarele strălucitor al Atlanticului, între resorturi de lux și muzică live, se ascunde o lume pe care turiștii o privesc fără să o vadă. Acolo, vacanțele „de vis” se împletesc cu povești de sărăcie, promisiuni și trupuri tinere puse, deseori, la schimb.

Capul Verde, arhipelagul aflat la doar câteva ore de zbor din Europa, în Oceanul Atlantic, în largul coastei vestice a continentului african, a devenit noul pol al turismului sexual. Nu doar fetele de acolo sunt prinse într-o economie a vulnerabilității, ci și băieții — mulți dintre ei abia adolescenți — care descoperă că frumusețea și atenția străinilor pot fi transformate în supraviețuire.

Plajele care în clipurile virale strălucesc în lumina apusului ascund povești cu protagoniști de doar 14 - 15 ani. Tineri care dansează, zâmbesc, flirtează, și care, în spatele acelor imagini, trăiesc un alt fel de realitate — una în care intimitatea devine un drum spre o viață mai bună.

Pentru turiști, Capul Verde e un paradis exotic. Pentru mulți dintre cei care trăiesc acolo, e o scenă unde vacanțele străinilor se hrănesc din inegalitate și disperare. Sub promisiunea „ospitalității africane”, s-a născut o industrie informală care are la bază nu doar dorința, ci și neputința — o lume în care adolescența se vinde la preț de bilet de avion.

Un clip scurt postat de o spanioloaică (VEZI VIDEO) la începutul lunii octombrie a explodat pe rețelele sociale, dezvăluind adevărul tulburător al turismului sexual din Capul Verde și punând sub semnul întrebării vacanțele de pe insulele exotice: „Se pare că acesta este singurul loc cu o rată mai mare de prostituate masculine decât de prostituate feminine”.

Carnaval în Capul Verde Foto Cape Verde Experience
Paradisul exotic ascuns al turismului din Capul Verde Foto Cape Verde Experience

Fenomenul viral: „băieții Western Union”

Pe rețelele sociale, Capul Verde pare un paradis fără griji: tinerii dansează, râd, se bronzează și flirtează sub soarele tropical, iar clipurile virale sunt pline de emoji-uri cu foc, glume și comentarii amuzante. Dar în spatele zâmbetelor și muzicii, un fenomen al prostituției greu de ignorat se desfășoară sub ochii lumii: adolescenți, în special băieți, oferă companie sau relații intime în schimbul banilor, cadourilor sau promisiunilor unui viitor mai bun.

În argoul local, sunt numiți „băieți Western Union” — o etichetă care surprinde mecanismul economic subtil care le modelează viața. După plecarea turiștilor, mulți continuă să primească bani sau cadouri, menținând legături la distanță care adâncesc vulnerabilitatea.

Mulți dintre adolescenții implicați în aceste relații își vând atenția către femei adulte provenind în mare parte din țări occidentale din Europa. Diferențele economice și sociale dintre părți sunt evidente.

Prostituție masculină vs. prostituție feminină. Dincolo de flirt: dependență și presiune socială

„Avem băieți de 17 sau 18 ani care au fost deja cu mai mulți turiști. Primesc pantofi sport, telefoane, bani. Dar există și o povară emoțională uriașă. Mulți ajung prinși în relații de dependență”, explică Milagros García, călugăriță cu peste două decenii de experiență în Mindelo, citată de El Español.

Această realitate nu ține doar despre plăceri sezoniere sau flirturi pasagere. Pentru mulți dintre tinerii implicați, fiecare mesaj sau fiecare gest de atenție devine o monedă de schimb, iar granița între alegere și constrângere se estompează rapid.

„Fetele ne povestesc despre presiunea socială: prietenele lor primesc telefoane noi și haine scumpe și simt nevoia să intre în aceeași dinamică. Unele încep încă de la 14 sau 15 ani”, adaugă misionara.

Astfel, exploatarea nu e doar o problemă de gen sau de vârstă, ci un fenomen social complex, alimentat de inegalitate, dorința de a ține pasul cu ceilalți și de tentația vizibilă a luxului european.

Pentru turiști, clipurile și fotografiile strălucitoare creează impresia unei vacanțe fără griji. Pentru „băieții Western Union” dar și pentru fete, însă, zâmbetele și dansul se plătesc cu stres emoțional, dependență și pierderea unor ani fragili de adolescență.

Europa trimite turiști, iar rețelele sociale aprind dorințele

Zborurile low-cost și promovarea constantă a arhipelagului pe rețelele sociale au transformat Capul Verde într-un magnet pentru turiștii europeni. Pe platforme, insulele sunt prezentate ca locul perfect pentru „escapade romantice, petreceri de burlaci sau aventuri universitare” — un paradis unde poți trăi intens, dar ieftin.

Blogurile, influencerii și agențiile de turism vând o imagine de libertate și seducție tropicală, ignorând aproape complet realitatea locală: un loc în care sărăcia și lipsa perspectivelor dau naștere unor relații de dependență. În realitate, aceleași plaje de vis ascund povești pe care nimeni nu le filmează.

Raportul ONG-ului Morabi din 2023 a documentat „relații de schimb între femei străine și adolescenți din Sal și Mindelo”, iar misionarii locali confirmă că fenomenul crește constant, alimentat de diferențele economice și de absența alternativelor pentru tinerii insulei.

Într-o lume în care inegalitatea se amestecă cu vacanțele luxoase, adolescenții devin vulnerabili la exploatare — chiar și atunci când totul pare consensual. „Nu toate relațiile implică exploatare, dar granițele se estompează atunci când există diferențe mari de vârstă, putere de cumpărare și oportunități de viață. De altfel, multe femei nu se consideră cliente ale prostituției. Cred că au cunoscut pe cineva special în vacanță. Însă atunci când plătesc facturi de hotel, cumpără cadouri sau trimit bani în mod regulat, se implică într-o relație inegală”, explică Yolanda Cruz, specialistă în turismul sexual din Africa de Vest.

ONG-urile locale încearcă să ofere alternative: burse, ateliere, sprijin psihologic pentru toți acești tineri și adolescenți (fete și băieți) aflați în pericol. Dar resursele sunt puține, iar fenomenul prostituției, în special a celei infantile, se extinde mai repede decât poate reacționa sistemul.

Capul Verde: frumusețea care ascunde o economie a disperării

Dincolo de filtre și ritmuri tropicale, se ascund adevăruri crude: dependență emoțională, vulnerabilitate economică și granițe fragile între dorință și supraviețuire. În Capul Verde, vacanțele exotice nu mai sunt doar despre soare și mare. Sunt despre contrastul dur dintre lux și lipsuri, între visul turistului și lupta nevăzută a celor care locuiesc acolo.

Un sfert din populația arhipelagului trăiește sub pragul sărăciei, iar șomajul în rândul tinerilor depășește 20%. Într-un loc în care oportunitățile sunt rare, trupul și atenția devin resurse. Pentru mulți adolescenți, o relație cu un turist străin nu e doar o aventură — e o strategie de viață, uneori chiar șansa unei evadări.

„Pentru mulți tineri, a fi cu un turist înseamnă a-și acoperi cheltuielile, a-și continua studiile sau a-și ajuta familia. Unii spun că e alegerea lor, dar în spatele acestor relații e mereu aceeași lipsă de alternative. Și au ajuns să vadă asta ca pe ceva normal”, povestește un voluntar internațional din insula Sal.

„Există turiști care vin special pentru relații cu tineri. Alții nu o recunosc, dar se implică în astfel de dinamici. Unele femei continuă legătura la distanță, trimițând bani lunar”, mai explică Milagros García López.

Astfel, visul tropical al turiștilor devine, pentru localnici, un decor splendid care ascunde o luptă zilnică pentru demnitate.

Între vacanță și responsabilitate

Soarele apune peste Atlantic, în timp ce lumina se topește pe nisipul fin. Aici, vacanța pare perfectă — un colț de paradis unde grijile dispar, iar realitatea pare suspendată.

Dar dincolo de această imagine, se ascunde un adevăr greu de privit în față: frumusețea insulelor a devenit o monedă de schimb între speranță și disperare. Descoperirea acestui adevăr transformă complet sensul unei „escapade exotice” – pentru că paradisul din fotografii nu e întotdeauna inocent.

Ce se întâmplă când o vacanță romantică sau un flirt trecător devine, fără intenție, parte dintr-un sistem de inegalitate și vulnerabilitate? În spatele fiecărui zâmbet pot exista istorii de sărăcie, dependență, rușine și alegeri forțate.

Pentru autoritățile locale, recunoașterea fenomenului ar însemna să admită o rană adâncă: incapacitatea de a-și proteja tinerii. Iar pentru mass-media europeană, turismul sexual din Capul Verde e un subiect aproape tabu, ascuns sub imagini perfecte și clipuri de 15 secunde care arată doar partea luminoasă a realității.

Turismul sexual: o realitate globală adesea ignorată

Deși Capul Verde este unul dintre cele mai mediatizate cazuri, turismul sexual feminin nu se limitează la Atlanticul african. Fenomenul se întinde pe mai multe continente:

  • Africa de Vest: Gambia, Senegal și Kenya atrag femei străine în căutarea relațiilor cu bărbați locali, adesea tineri și vulnerabili economic.
  • Caraibe: Jamaica, Barbados, Republica Dominicană și Cuba devin destinații pentru nord-americance în căutare de romantism sau aventuri sexuale cu localnici.
  • Sud-Estul Asiei: Thailanda și Bali (Indonezia) atrag femei din Australia și Japonia, fascinante de exotismul și tinerețea localnicilor.
  • America Latină: Peru și Ecuador figurează și ele pe harta turismului sexual feminin.

Un studiu recent din Malindi, Kenya, arată că majoritatea turistelor sexuale se află în categoria 31–50 de ani: 31% între 31 și 35 de ani, și 61% între 46 și 50. Datele confirmă realitatea: turismul sexual feminin există, dar rămâne un subiect mult mai puțin discutat decât cel masculin, deși este la fel de răspândit și, adesea, mai discret.

Realitatea ascunsă a paradisului din Capul Verde: adolescenți vulnerabili și turism sexual

Așadar, și în Capul Verde fenomenul există. Se dezvoltă. Și e alimentat de un amestec periculos de inegalitate, fascinație și iluzia unei experiențe „autentice”.

În spatele fiecărei nopți de petrecere, a fiecărui flirt, a fiecărui clip viral, se ascund destine fragile: povești de supraviețuire, de visuri frânte, de adolescenți care își sacrifică demnitatea pentru promisiunea unei vieți mai bune. Pentru unii dintre ei — chiar minori — distracția turiștilor se plătește scump: cu propria liniște, cu propriul trup, cu o povară emoțională greu de imaginat.

„Există o combinație periculoasă între vulnerabilitate, sărăcie și lipsa perspectivelor. Mulți tineri plătesc un preț emoțional uriaș pentru distracția turiștilor”, conchide călugărița Milagros García.

Capul Verde rămâne un loc de o frumusețe uluitoare — un paradis sculptat în lumină și ocean. Dar, privit dincolo de filtre, devine o oglindă a lumii în care trăim: o lume care transformă inegalitatea în exotism și vulnerabilitatea în decor.

Călătorii

