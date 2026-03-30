Video „Prea frumos ca să fie adevărat?” O insulă din Italia caută locuitori pentru satele sale pustii și oferă până la 15.000 de euro. Ce condiții trebuie îndeplinite

Italia încearcă să repopuleze satele pustii din Sardinia și oferă străinilor, inclusiv românilor, până la 15.000 de euro pentru a se muta și a-și cumpăra sau renova o locuință. Programul vizează localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori și include beneficii suplimentare pentru familii.

Sardinia, insula pitorească din Italia, a lansat un program care oferă stimulente financiare celor dispuși să se mute în satele sale mai puțin populate. Programul a fost creat pentru a revitaliza zonele rurale care se confruntă cu un declin al populației, pe măsură ce tinerii se mută în orașe pentru locuri de muncă, iar locuitorii mai în vârstă rămân, potrivit Express.

Promovând programul pe rețelele sociale, utilizatorul TikTok @hahoangquoc2 l-a descris drept „o alegere evidentă”, întrebând: „Să te muți în paradis? Sardinia te plătește cu 15.000 de euro! Este prea frumos ca să fie adevărat?”

Programul este deschis oricui se înregistrează ca rezident într-un oraș mic de pe insulă, cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Autoritățile locale oferă un grant nerambursabil de până la 15.000 euro pe gospodărie pentru a facilita tranziția.

Banii pot fi folosiți pentru cumpărarea sau renovarea unei proprietăți, dar nu pot depăși 50% din valoarea totală. Participanții trebuie să se mute în termen de 18 luni de la achiziția locuinței sau finalizarea lucrărilor, scopul fiind de a încuraja stabilirea permanentă, nu șederea temporară.

Pe lângă grantul inițial, există și alte beneficii pentru cei care doresc să se stabilească și să întemeieze o familie. Cuplurile pot primi plăți lunare de aproximativ 600 euro pentru primul copil și 400 euro pentru al doilea copil, până la vârsta de cinci ani.

Autoritățile au confirmat că programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă pentru sprijinirea comunităților aflate în dificultate și revitalizarea economiilor locale.

„Am creat condițiile pentru ca tinerii să decidă să rămână și să dezvolte structura economică a celor mai fragile teritorii. Datorită contribuțiilor pentru primele locuințe, aceasta devine un teren fertil pentru cei care se vor muta acolo sau vor întemeia o familie”, a sus ăreședintele Sardiniei.

Autoritățile regionale au confirmat că au alocat un buget de 45 de milioane euro pentru finanțarea programului, parte a unei strategii pe termen lung pentru combaterea depopulării zonelor rurale. Există însă o condiție: grantul se aplică exclusiv pentru proprietăți situate în localități mici, iar cei care locuiesc deja în astfel de orașe nu sunt eligibili.