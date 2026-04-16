Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Linia ferată Constanța–Mangalia se redeschide parțial pentru minivacanța de 1 Mai. Urmează o nouă închidere pentru lucrări

Circulația feroviară pe linia Constanța–Mangalia va fi reluată parțial începând cu 27 aprilie, urmând ca după doar câteva zile să fie din nou suspendată pentru finalizarea lucrărilor de modernizare la peroanele din Costinești Tabără și Neptun, potrivit Club Feroviar.

Linia ferată Constanța–Mangalia se redeschide parțial pentru minivacanța de 1 Mai. FOTO: Arhivă

Reprezentanții CFR au explicat că infrastructura de bază este pregătită pentru reluarea traficului de călători în minivacanța de 1 Mai, însă lucrările nu sunt complet finalizate.

„Am făcut o lucrare la linie, iar de pe data de 27 aprilie ea va putea fi circulabilă. Constructorul trebuie să finalizeze până atunci trecerea la nivel din dreptul haltei Neptun, căci cea de la Costinești este deja gata”, a precizat Dorin Maer, directorul SRCF Constanța.

Conform scenariului actual, trenurile ar putea circula în perioada 1–3 mai, după care linia va fi din nou închisă până la 1 iunie pentru continuarea lucrărilor.

Autoritățile spun că reluarea depinde și de acordul CFR Călători și al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în special pentru perioada de vârf a sezonului.

Modificări importante pentru călători

Pasagerii trebuie să țină cont de schimbări în opririle trenurilor.

În Costinești, garniturile vor opri doar în gara principală Costinești Sat, în timp ce halta Costinești Tabără rămâne închisă până la finalizarea lucrărilor.

La Neptun, oprirea se va face pe vechiul peron, care nu a fost încă demolat, însă este necesar și un aviz al Poliției Rutiere pentru traversarea zonei.

Lucrări întârziate din cauza procedurilor

Contractele de modernizare au fost semnate în mai 2025 de mai multe firme românești, însă lucrările au fost întârziate semnificativ din cauza unor blocaje administrative și a predării târzii a amplasamentelor.

„Întârzierea birocratică a împins lucrările direct în sezonul rece, unde ninsorile și viscolul au blocat și mai mult avansul șantierului”, notează sursa citată.

Proiectele de modernizare vizează aducerea infrastructurii la standarde europene:

  • La Neptun, noul peron va fi amplasat astfel încât trenurile să nu mai blocheze trecerea la nivel, o problemă veche a stațiunii.
  • La Costinești Tabără, peroanele vor fi modernizate complet, cu dotări precum iluminat nou, afișaj electronic, copertine și rampe pentru persoane cu dizabilități.

De asemenea, în stație vor fi instalate grupuri sanitare moderne și panouri fotovoltaice pentru eficiență energetică.

Chiar dacă linia va fi redeschisă pentru scurt timp înainte de 1 Mai, autoritățile subliniază că lucrările vor continua imediat după această perioadă, ceea ce va duce la o nouă suspendare a traficului până la începutul lunii iunie.

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce face Marilena Hagi
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Schimbare de nume, apoi gest neașteptat! Victoria Beckham a rupt tăcerea despre scandalul din familie
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Eşti filmat în loc public iar imaginile sunt postate pe reţelele sociale. Ce poţi face, conform Codului Civil
playtech.ro
image
Ministerul Apărării din Rusia a publicat lista „ţintelor” din Europa. Fabrici de drone din 12 țări, considerate legitime pentru atac
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a confirmat! Criză politică în România
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Click!

image
Dezvăluiri șocante despre trecutul presupusei iubite a lui Valentin Sanfira. Ce au declarat persoane care au cunoscut-o: „A început să mă amenințe”
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță