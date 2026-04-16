Linia ferată Constanța–Mangalia se redeschide parțial pentru minivacanța de 1 Mai. Urmează o nouă închidere pentru lucrări

Circulația feroviară pe linia Constanța–Mangalia va fi reluată parțial începând cu 27 aprilie, urmând ca după doar câteva zile să fie din nou suspendată pentru finalizarea lucrărilor de modernizare la peroanele din Costinești Tabără și Neptun, potrivit Club Feroviar.

Reprezentanții CFR au explicat că infrastructura de bază este pregătită pentru reluarea traficului de călători în minivacanța de 1 Mai, însă lucrările nu sunt complet finalizate.

„Am făcut o lucrare la linie, iar de pe data de 27 aprilie ea va putea fi circulabilă. Constructorul trebuie să finalizeze până atunci trecerea la nivel din dreptul haltei Neptun, căci cea de la Costinești este deja gata”, a precizat Dorin Maer, directorul SRCF Constanța.

Conform scenariului actual, trenurile ar putea circula în perioada 1–3 mai, după care linia va fi din nou închisă până la 1 iunie pentru continuarea lucrărilor.

Autoritățile spun că reluarea depinde și de acordul CFR Călători și al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în special pentru perioada de vârf a sezonului.

Modificări importante pentru călători

Pasagerii trebuie să țină cont de schimbări în opririle trenurilor.

În Costinești, garniturile vor opri doar în gara principală Costinești Sat, în timp ce halta Costinești Tabără rămâne închisă până la finalizarea lucrărilor.

La Neptun, oprirea se va face pe vechiul peron, care nu a fost încă demolat, însă este necesar și un aviz al Poliției Rutiere pentru traversarea zonei.

Lucrări întârziate din cauza procedurilor

Contractele de modernizare au fost semnate în mai 2025 de mai multe firme românești, însă lucrările au fost întârziate semnificativ din cauza unor blocaje administrative și a predării târzii a amplasamentelor.

„Întârzierea birocratică a împins lucrările direct în sezonul rece, unde ninsorile și viscolul au blocat și mai mult avansul șantierului”, notează sursa citată.

Proiectele de modernizare vizează aducerea infrastructurii la standarde europene:

La Neptun, noul peron va fi amplasat astfel încât trenurile să nu mai blocheze trecerea la nivel, o problemă veche a stațiunii.

La Costinești Tabără, peroanele vor fi modernizate complet, cu dotări precum iluminat nou, afișaj electronic, copertine și rampe pentru persoane cu dizabilități.

De asemenea, în stație vor fi instalate grupuri sanitare moderne și panouri fotovoltaice pentru eficiență energetică.

Chiar dacă linia va fi redeschisă pentru scurt timp înainte de 1 Mai, autoritățile subliniază că lucrările vor continua imediat după această perioadă, ceea ce va duce la o nouă suspendare a traficului până la începutul lunii iunie.