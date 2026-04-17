Meteorologii anunță o săptămână ploioasă. Cum va fi vremea de 1 Mai

Meteorologii anunţă un ”regim pluviometric excedentar” în toate regiunile ţării, săptămâna viitoare, iar pentru săptămâna care include minivacanţa de 1 Mai, prognozează temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale.

- Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile estice şi vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

- Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai ridicate în vestul şi nord-vestul teritoriului.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

- Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile nordvestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.