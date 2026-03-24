Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Ingredientele care dau savoare preparatelor: „secretele” a șase chefi pentru a face diferența în farfurie

Șase dintre cei mai cunoscuți chefi români au împărtășit ingredientele „secrete” pe care le folosesc pentru a da mai mult gust preparatelor lor, explicând şi cum aromele sunt potenţate în funcţie de combinaţii.

Sarea şi piperul rămân ingredientele de bază. FOTO: arhivă
Sarea şi piperul rămân ingredientele de bază. FOTO: arhivă

În bucătăriile profesionale, fiecare detaliu contează. Chiar și cele mai mici ingrediente pot transforma un preparat obișnuit într-o experiență memorabilă, iar marii chefi știu să le folosească la momentul potrivit.

Șase dintre cei mai cunoscuți chefi din România au acceptat să dezvăluie care sunt ingredientele „secrete” pe care le folosesc și cum acestea dau savoare și personalitate preparatelor lor. De la condimente tradiționale la arome internaționale, de la ierburi aromatice la ingrediente exotice, fiecare truc culinar reflectă stilul și experiența fiecărui bucătar, precum și modul în care interpretează bucătăria de top.

În timp ce sarea și piperul rămân de bază în orice rețetă, ingredientele „secrete”, dar mai ales modul în care se combină aromele fac diferența între un preparat obișnuit și unul de excepţie. Ele pot fi condimente rare sau simple, însă modul în care sunt combinate, dozate și integrate în preparate este ceea ce creează gustul care rămâne în memorie.

Ingrediente asiatice şi combinaţii spontane

Nicolai Tand, unul dintre cei mai carismatici bucătari ai momentului, și-a câștigat şi mai mulţi fani prin apariția în reality show-ul „Asia Express” – 2024, pe care l-a câștigat alături de finul său Sorin Brotnei, ex-Accent. În bucătăria sa, fiecare ingredient are rolul său, iar Nicolai explică cum combinațiile neașteptate creează gustul autentic.

„Fiecare bucătar are un stil. Pentru mine, sarea și piperul sunt de bază — cu ele poți transforma mult un preparat. Fiind din Maramureș, sunt fan boia; o folosesc des în bucătărie. În ultima vreme îmi place foarte mult gustul asiatic, așa că din casa mea nu lipsesc uleiul de susan, sosul de soia sau ghimbirul. Secretul nu stă doar în ingredient, ci în modul în care le mixezi și le folosești; combinațiile spontane sunt adesea o sursă de inspirație”, a dezvăluit el pentru Click!.

Echilibrul gustului

Pentru Aida Parascan, câștigătoarea MasterChef, ediţia 2013, secretul nu stă în ingrediente rare sau exotice, ci în echilibrul lor.

„Vă voi dărâma un mit! Mulți cred că marii bucătari folosesc ingrediente secrete, rare sau complicate. În realitate, secretul nu stă în extravaganță, ci în echilibru. Gustul adevărat se construiește pe trei piloni esențiali din punctul meu de vedete. Primul: aciditatea, un strop de oțet de calitate sau suc de lămâie, lime acționează ca un buton ce dă luminozitate. Aciditatea trezește un preparat banal, taie din grăsime și ridică aromele care ar rămâne plate dacă nu le-am folosi.

Al doilea: umami-ul natural. Este acea profunzime care te face să mai vrei o lingură. Îl găsești în roșiile bine coapte, ciuperci rumenite, brânzeturi maturate sau ceapa caramelizată. Această consistență dă greutate gustului.

Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre ele a ajuns în topul mondial

Al treilea este grăsimea: untul de calitate sau uleiul de măsline și cel de cocos sunt vehicule de aromă. Ele rotunjesc gustul, leagă ingredientele între ele și fac ca savoarea să persiste. Peste toate acestea adăugăm elemente fără de care nici o bucătărie nu poate respira: sarea bună și piperul proaspăt măcinat. Ele nu schimbă gustul, ci îl scot la lumină pe cel existent. Un preparat bun nu are nevoie de 10 condimente. Nu căuta complicatul, caută echilibrul!”, a explicat ea.

Sare, piper şi esenţă de roşii

Jakob Hausmann, chef elvețian stabilit în București, vorbește despre semnătura fiecărui bucătar și despre cum echilibrul gusturilor creează savoarea perfectă.

„În toate cărțile de bucate sunt scrise: sare și piper, pentru că acestea sunt baza tuturor aromelor de început. Dar fiecare bucătar are semnătură proprie, propria carte de vizită cu un amestec de condimente și esențe, care trebuie să fie secretul fiecăruia. Pentru a obține un gust «umami», cel mai înalt gust în gastronomie, trebuie ca între ingredientele folosite să se găsească iute, dulce, acru, amar. Secretul condimentelor folosite constă în obținerea unui echilibru între aceste gusturi. Secretul meu: mă bazez pe trei condimente: sare, diferite tipuri de piper și esență de roșii”, a explicat chef Jakob Hausmann.

Produsele de calitate

Cu peste 50 de ani în gastronomie, Petrișor Tănase vorbește şi el despre ingrediente clasice care dau personalitate și culoare preparatelor.

„Sarea, piperul, dar și boiaua, care colorează și dă acea aromă preparatelor. Atenție, trebuie să fie de cea mai bună calitate, nu recomand boia ieftină. Trebuie să fie dulce și aromată. Ideal ar fi ca piperul să îl râșniți numai atunci când preparați mâncarea, ca să nu se piardă valoarea nutritivă și nici uleiurile esențiale, pe care le conține. Și foile de dafin sunt foarte bune, eu le adaug chiar și în supa de găină, ca să îi dea gust”, spune chef-ul care a gătit inclusiv pentru George W. Bush senior, la Casa Albă.

Alimentele care susțin vindecarea organismului. Două rețete pentru mese ușoare de seară

Ierburile Provence

Roxana Blenche combină tradiția cu ierburi aromatice, care dau personalitate preparatelor, fie ele legume sau carne.

„Pe lângă ingredientele clasice pe care bucătarii le folosesc, adică sarea și piperul, eu personal sunt fan mare oregano, pe care-l folosesc foarte des, sau ierburi de Provence, care dau un gust extraordinar indiferent că vorbim de legume sau carne”, a explicat ea.

Soia şi pasta miso

Câștigătoarea MasterChef – 2024, Cosmina Boboc, folosește ingrediente asiatice și unt pentru a ridica savoarea preparatelor.

„Sosul de soia e nelipsit în bucătăria mea și pasta miso. Sunt ambele bazate pe soia, a doua fermentată și adaugă un umami superb preparatelor. Și nu trebuie folosit doar în bucătăria asiatică. Pasta miso o folosesc foarte des în piureuri, cum ar fi cel de țelină. Sosul de soia merge de minune cu roșii. Și dacă e să vorbim de adevăratul ingredient pe care toți bucătării îl folosesc pentru mai mult gust, este untul. Și regula de aur, după cum spunea Samin Nostrat în cartea ei, «sare - grăsime - acid – căldură»”, este recomandarea Cosminei Bococ.

„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
Gică Hagi s-a răzgândit cu două zile înainte de Turcia – România!
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
cancan.ro
image
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
prosport.ro
image
Cele mai sigure și ieftine destinații de vacanță în vara 2026. Locuri perfecte pentru concedii accesibile
playtech.ro
image
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când are loc trecerea la ora de vară în 2026. Ziua în care se dau ceasurile înainte
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Imperiul Cojoc: ce se ascunde în spatele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Adevărul despre familia campionului mondial la dans sportiv
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, rețeta care o să-ți cucerească papilele gustative
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
