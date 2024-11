Marea Finală la Asia Express. Marii câştigători ai ediţiei şi ai premiului de 30.000 sunt Nicolai Tand și Sorin Brotnei: Primele declaraţii

Sezonul al şaptelea al show-ului tv Asia Express s-a încheiat în această seară cu Marea Finală. Cele două echipe rămase în concurs care şi-au disputat premiul în valoare de 30.000 de euro sunt Ioana State - Mane Voicu și Nicolai Tand - Sorin Brotnei, iar marii câştigători sunt Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

UPDATE ora 0.40

Marele premiu Asia Express a fost în valoare de 30.000 de euro, astfel că marii câştigători ai sezonului 7, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, au plecat acasă cu 15.000 de euro de căciulă.

În afară de cei 30.000 de euro, Nicolai Tand și Sorin Brotnei ar mai fi primit, însă, pentru fiecare etapă din concurs câte 2.500 de euro. Cum aceștia au parcurs toate cele 11 etape înseamnă că au strâns la final 27.500 de euro. Prin urmare, fiecare concurent câștigător ar fi primit în total nu mai puțin de 42.500 de euro.

„Îi mulțumesc familiei mele”, a spus cu lacrimi în ochi Nicolai Tand, îmbrăţişându-l pe Sorin Brotnei.

Deşi a pierdut Marea Finală, Maria State mărturiseşte că participarea la Asia Express este cea mai frumoasă experienţă.

„Suntem foarte fericiți. Am reușit să facem, tot acest traseu pe Drumul Zeilor, cea mai frumoasă experiență din viața noastră” a spus Ioana State.

Întrebat care a fost cea mai mare dificultate întâmpinată de-a lungul celor 11 etape ale concursului, dorul de casă sau faptul că uneori s-a simţit înfometat, Nicolae Tand a dat un răspuns surprinzător.

„Nu foamea! Competiția, stresul acela așa, când ajungi într-un loc și noi nu am avut noroc deloc la mașini!”, a spus el, continuând: „Nu știu ce s-a întâmplat! Tot ce aveam de făcut ne-am descurcat destul de bine că eram așa hăndrălai puternici. De mâncat dacă nu mâncam nu ne deranja, nu am avut o problemă nici eu nici Sorin cu asta.

Dar cu mașinile, autostopurile, ne-au cam scos din sărite. Acum să fim serioși: atunci când trece cineva pe lângă tine și trece ceasul și tu, după ce a plecat, mai stai jumătate de ceas! Să-mi spui tu mie ce om de pe lumea asta e indiferent! Nu există așa ceva!

Și cu votatul e greu! Nu e nici o strategie! Până la urmă ești într-o competiție și trebuie să-l alegi pe acela care crezi tu în momentele alea că e mai slab ca tine”.

Cel mai important lucru pe care crede că l-a învăţat pe parcursul aventurii sale la Asia Express crede că este faptul că a înţeles cât de importantă este familia.

„Și faptul că ești plecat departe de familie, ți-e dor…Mi-a fost mare dor de familie, de copii mai ales. Când ești departe îți dai seama că, de fapt, cel mai important lucru în viață e familia.

Când te întorci intri iar în tăvălugul ăla că trebuie să mergi, să alergi, dar când ești plecat e greu: ți-e dor de prunci, de nevastă, de socrii, de părinți, de frați. Adică, erau momente în care alergai și te întrebai: «Oare ce face familia mea, fratele, bunica, copilul?!» Așa, ca niște flash-uri veneau!”, a mărturisit el.

Vă reamintim că la sezonul 7 din Asia Express au mai participat echipele: Anca Ţurcaşiu şi prietena ei, actriţa Andreea Samson, Mihai Găinuşă şi Oana Paraschiv (colega lui de radio), Betty Salam şi soţul ei, Cătălin Vişănescu, Victor Slav şi iubita lui Selina, Adi Nartea şi prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu şi iubitul lui, Vlad Condurache.

UPDATE ora 23.55

Momente emoţionante pentru echipele Ioana State - Mane Voicu și Nicolai Tand - Sorin Brotnei, în timpul unui ceremonial de îndepărtare a spiritelor malefice prin foc, înainte de Ziua Liniştii, când au avut câteva clile de răgaz şi au realizat că au ajuns la capătul aventurii care a fost participarea la Asia Express.

„Îmi vine să plâng, ești prost?!”, i-a spus Ioana State coechipierului său, Mane, care, la rândul său a răspuns: „Și mie!”…

"Azi nu mai e another day in Paradise, e ultima, last day in Paradise", a spus nostalgic şi Sorin Brotnei, după ce s-a îmbrăţişat, cu Nicolai Tand, vizibil emoţionat şi el.

Iniţial

Seară plină de emoţii şi momente tensionate pentru cele două echipe rămase în concurs, care au trebuit să dea, pe ultima sută de metri, tot ce e mai bun, pentru a face faţă ultimelor provocări pe Drumul Zeilor, în Bali.

Pe lângă faptul că au trebuit să caute turişti pe care să-i determine să le ureze succes în limba lor, concurenţii s-au confruntat cu o provocare şi mai mare, având de descoperit patru coduri, pe care să le descifreze.

Una dintre cele mai dificile probe, cea în care un membru al echipei a trebuit să se scufunde în apa oceanului, le-a pus concurenţilor la încercare nu doar rezistenţa fizică, ci şi pe cea psihică.

De departe, însă, una dintre cele mai dificile probe, dar mai ales dezgustătoare a fost cea în care concutenţii au trebuit să caute indicilul pentru următoarea destinaţie în nişte bazine aflate în piaţă, pline cu intestine şi resturi de peşte.