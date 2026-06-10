Celebra salată a lui Chef Ștefan Popescu care a cucerit internetul: „Are tot ce îți place la o shaorma”

O nouă rețetă publicată de Chef Ștefan Popescu pe Instagram a atras rapid atenția urmăritorilor săi. Clipul, care a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii, prezintă o salată crispy inspirată din ingredientele și aromele unei shaorme, dar într-o variantă mai fresh.

„Tot ce îți place la o shaorma, dar într-o variantă mai fresh și foarte gustoasă”, este mesajul care însoțește videoclipul distribuit pe rețeaua de socializare.

Preparatul combină ingrediente proaspete, legume crocante și bucăți de pui bine rumenite, peste care este adăugat un sos cremos cu note de lămâie.

Cum se prepară salata care a devenit virală

Din imaginile publicate de Chef Ștefan Popescu se poate observa că rețeta începe cu pregătirea cărnii de pui, care este condimentată și gătită până capătă o crustă aurie și crocantă.

Taie pulpe de pui dezosate în bucăți potrivite. Pune puiul într-un bol și adaugă următoarele ingrediente:

Boia afumată

Chimion

Turmeric

Ulei de măsline

Boia afumată

Usturoi (granulat sau pisat)

Sare și piper

Zeamă de lămâie

Amestecă bine totul și lasă puiul puțin la marinat. Răstoarnă-l apoi într-o tigaie încinsă și gătește-l până când devine rumen și crocant. La final, scoate-l într-un bol.

Într-un bol separat, amestecă bine:

Iaurt (grecesc sau cremos)

Ulei de măsline

Pastă de tahini (pastă de susan)

Pătrunjel proaspăt, tocat mărunt

Usturoi

Zeamă de lămâie

Un praf de sare și piper

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