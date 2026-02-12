Start fulminant pentru o nouă mașină electrică: interes uriaș și peste 27.000 de comenzi în doar trei ore

Noua mașină electrică a producătorului chinez Chery a înregistrat un start fulminant: peste 27.000 de comenzi în doar trei ore, depășind rapid pragul de 30.000 de rezervări.

Inspirată de vechiul model Chery QQ, produs între 2003 și 2019, noua electrică păstrează filosofia accesibilității, dar vine cu dotări moderne și propulsie integral electrică. Mașina este momentan disponibilă doar în China.

Chiar și la un preț redus, citadina oferă un portbagaj de 375 de litri, un frunk de 70 de litri, două ecrane, iluminare ambientală personalizabilă, încărcător wireless și asistent vocal cu inteligență artificială. Lungimea este de 4,19 metri, iar designul aduce linii rotunjite, semnături LED și jante aerodinamice, scrie autoplus.fr.

La lansare, sunt disponibile două versiuni, de 78 și 121 de cai putere. Autonomia variază între 280 și 401 kilometri în ciclul chinez CLTC, ceea ce corespunde unei valori maxime de aproximativ 350 de kilometri în standardul european WLTP.

Grupul Chery este deja prezent în mai multe țări europene, inclusiv România, ceea ce face plauzibilă o eventuală lansare pe continent.

Prețul va fi mai ridicat din cauza taxelor și normelor locale, dar citadina electrică ar putea concura cu Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 sau Volkswagen ID. Polo.

Cu sediul în Wuhu, Chery Group a produs 2,6 milioane de vehicule în 2024, exportând 1,14 milioane. Holdingul deține multiple branduri, inclusiv Omoda, Jaecoo, Jetour, iCar, Exlantix, Exeed și Luxeed, marca de lux realizată împreună cu Huawei.

Chery colaborează și cu Jaguar Land Rover pentru producția de automobile de lux în China. Veniturile globale ale grupului au crescut cu 45% față de 2023, atingând 65,52 miliarde de dolari.