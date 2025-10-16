Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025

Cum se prezintă Porsche Macan 4 după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.637 km.

Nu pot să nu apreciez curajul celor de la Porsche de a transforma cel mai vândut model al lor într-unul exclusiv electric. O decizie care astăzi, după ce putem contoriza rezultatele vânzărilor pe primele 9 luni ale anului 2025, pare una corectă. Macan este cel mai vândut model Porsche în acest interval din 2025.

Macan este o invenție care a bucurat mult conturile bancare Porsche. Prima generație a debutat în 2014, iar din 2015( dacă este să contorizăm de la primul an complet de comercializare) Macan a devenit cel mai vândut model Porsche. A oferit un acces, atât accesibil cât și mai puțin intimidant în universul Porsche.

A doua generație, cea pe care o avem în Eurocharge 2025 a debutat în 2024. Are la bază platforma PPE – Premium Platform Electric, soluție tehnică prezentă în acest tur și cu alte haine – vezi Audi A6 Sportback e-tron quattro.

Porsche Macan 4 – Un SUV compact cu o lungime de 4.784 mm și un ampatament de 2.893 mm. Bateria are o capacitate utilă de 95 kWh, iar autonomia declarată de producător este de 600 km. Tracțiune integrală, 408 CP și 650 Nm. La stații AC poate trage cu până la 11 kW, iar la stații DC cu până la 270 kW. Preț model testat – 107.550 euro cu TVA inclus.

Vizual, această a doua generație Macan este ceva la granița dintre un Porsche și ceva care se metamorfozează într-un agregat pentru Batman, mai ales dacă este dacă avem o caroserie în nuanțe închise. Un fel de simbol Yin și Yang. Dacă luăm ca reper linia mediană de la nivelul mânerelor portierelor, în partea superioară avem un Porsche cu detalii care-l fac instantaneu recognoscibil – farurile cu semnătura luminoasă clasică deja, capota cu zona mediană sub linia farurilor, oglinzile laterale prinse sub linia geamurilor, desenul lămpilor spate. Dar sub această linie se întâmplă lucruri – linia laterală este completată de detalii care au menirea să camufleze faptul că podeaua trebuie să găzduiască pachetul de baterii, partea frontală ascunde într-un semi-întuneric farurile poziționate sub luminile de rulare pe timp de zi.

Dar odată ce pășești la interior descoperi universul Porsche fără dualități spirituale. O planșă de bord care cu mici inflexiuni o regăsim în tot universul Porsche. Calitatea materialelor și a asamblării este în zona de etalon pentru industria auto. Spațiul interior este peste ceea ce eram obișnuiți a primi de la modele din acest segment. Ampatamentul de 2.890 mm este cu aproape 9 cm mai mare decât al primei generații. Iar acest spațiu suplimentar se regăsește la nivelul picioarelor pentru pasagerii din spate și în volumul portbagajului care acum oferă 540 litri.

Cum se conduce

Ușor enervantă mașina asta pentru că face foarte multe. Iar tu în virtutea unor condiționări îți propui să faci o parte din acele foarte multe, dar descoperi că deja mașina a avut grijă. Pe undeva, pe lanțul evoluției, simți că ar cam fi timpul să predai ștafeta, și să te bucuri de contemplare.

Pornesc cu narațiunea despre acest Macan 4 de la ultima încărcare. O stație OMV eMotion de 400 kW. Momentul în care a pornit încărcarea a reprezentat o provocare pentru display-ul stației, rata de refresh abia reușea să acopere galopul spre 230 kW, cât a reușit mașina să tragă punctual din stație. În ziua în care am păstorit Macan 4 am avut nevoie doar de două încărcări, una de 18 minute, alta de 22 minute.

Îmi place când identitatea unei mărci nu este diluată de vânturi comerciale. Chiar dacă Macan este o mașină de familie, poți urca legat la ochi în mașină și o poți spune cu precizie că ești într-un Porsche. Setarea suspensie, feedback-ul la rulare. Și chiar dacă ar fi dificil să conduci legat la ochi, asistarea direcției sunt genul de detalii care asigură acea comunicare subcutanată care te fac să știi cu cine ai de-a face.

Revenind la chestii de care mașina are grijă, pentru că tu poate uiți, se asigură pentru tine când deschizi ușa.

Dar poate cel mai impresionant detaliu este eficiența. Cum ziua mea la volanul lui Macan 4 a fost aproape în întregime dedicată rulării pe autostradă, să ai un consum mediu în zona a 20 kWh în condițiile în care s-a rulat constant cu 130 km/h, asta găsesc impresionant. De performanțe dinamice nu vorbesc pentru că sunt la nivelul Porsche. Singura provocare este să treci peste aerul poate ușor rece al interiorului, să-l lași să te convingă, să-i descoperi acea eleganță izvorâtă dintr-o sobrietate cultivată zeci de ani.

Preț mașină testată: 107.550 de euro cu TVA, prin BT Leasing: de la 1.352 de euro/lună

