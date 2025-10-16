search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Cum se prezintă Porsche Macan 4 după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.637 km. 

Nu pot să nu apreciez curajul celor de la Porsche de a transforma cel mai vândut model al lor într-unul exclusiv electric. O decizie care astăzi, după ce putem contoriza rezultatele vânzărilor pe primele 9 luni ale anului 2025, pare una corectă. Macan este cel mai vândut model Porsche în acest interval din 2025.

Macan este o invenție care a bucurat mult conturile bancare Porsche. Prima generație a debutat în 2014, iar din 2015( dacă este să contorizăm de la primul an complet de comercializare) Macan a devenit cel mai vândut model Porsche. A oferit un acces, atât accesibil cât și mai puțin intimidant în universul Porsche. 

A doua generație, cea pe care o avem în Eurocharge 2025 a debutat în 2024. Are la bază platforma PPE – Premium Platform Electric, soluție tehnică prezentă în acest tur și cu alte haine – vezi Audi A6 Sportback e-tron quattro. 

Mașina

Porsche Macan 4 – Un SUV compact cu o lungime de 4.784 mm și un ampatament de 2.893 mm. Bateria are o capacitate utilă de 95 kWh, iar autonomia declarată de producător este de 600 km. Tracțiune integrală, 408 CP și 650 Nm. La stații AC poate trage cu până la 11 kW, iar la stații DC cu până la 270 kW. Preț model testat – 107.550 euro cu TVA inclus.

Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Imaginea 1/10: Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii exterior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica

Vizual, această a doua generație Macan este ceva la granița dintre un Porsche și ceva care se metamorfozează într-un agregat pentru Batman, mai ales dacă este dacă avem o caroserie în nuanțe închise. Un fel de simbol Yin și Yang. Dacă luăm ca reper linia mediană de la nivelul mânerelor portierelor, în partea superioară avem un Porsche cu detalii care-l fac instantaneu recognoscibil – farurile cu semnătura luminoasă clasică deja, capota cu zona mediană sub linia farurilor, oglinzile laterale prinse sub linia geamurilor, desenul lămpilor spate. Dar sub această linie se întâmplă lucruri – linia laterală este completată de detalii care au menirea să camufleze faptul că podeaua trebuie să găzduiască pachetul de baterii, partea frontală ascunde într-un semi-întuneric farurile poziționate sub luminile de rulare pe timp de zi.

Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Imaginea 1/25: Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica
Detalii interior Porsche Macan 4 Foto: Autocritica

Dar odată ce pășești la interior descoperi universul Porsche fără dualități spirituale. O planșă de bord care cu mici inflexiuni o regăsim în tot universul Porsche. Calitatea materialelor și a asamblării este în zona de etalon pentru industria auto. Spațiul interior este peste ceea ce eram obișnuiți a primi de la modele din acest segment. Ampatamentul de 2.890 mm este cu aproape 9 cm mai mare decât al primei generații. Iar acest spațiu suplimentar se regăsește la nivelul picioarelor pentru pasagerii din spate și în volumul portbagajului care acum oferă 540 litri.

Citește și: Test drive Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Cum se conduce

Ușor enervantă mașina asta pentru că face foarte multe. Iar tu în virtutea unor condiționări îți propui să faci o parte din acele foarte multe, dar descoperi că deja mașina a avut grijă. Pe undeva, pe lanțul evoluției, simți că ar cam fi timpul să predai ștafeta, și să te bucuri de contemplare.

Pornesc cu narațiunea despre acest Macan 4 de la ultima încărcare. O stație OMV eMotion de 400 kW. Momentul în care a pornit încărcarea a reprezentat o provocare pentru display-ul stației, rata de refresh abia reușea să acopere galopul spre 230 kW, cât a reușit mașina să tragă punctual din stație. În ziua în care am păstorit Macan 4 am avut nevoie doar de două încărcări, una de 18 minute, alta de 22 minute. 

Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Imaginea 1/5: Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Îmi place când identitatea unei mărci nu este diluată de vânturi comerciale. Chiar dacă Macan este o mașină de familie, poți urca legat la ochi în mașină și o poți spune cu precizie că ești într-un Porsche. Setarea suspensie, feedback-ul la rulare. Și chiar dacă ar fi dificil să conduci legat la ochi, asistarea direcției sunt genul de detalii care asigură acea comunicare subcutanată care te fac să știi cu cine ai de-a face.

Revenind la chestii de care mașina are grijă, pentru că tu poate uiți, se asigură pentru tine când deschizi ușa. 

Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Imaginea 1/5: Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Citește și: David Popovici a devenit ambasador al mărcii de la care și-a cumpărat bolid de mare viteză. Vedeta este imaginea multor branduri de lux

Dar poate cel mai impresionant detaliu este eficiența. Cum ziua mea la volanul lui Macan 4 a fost aproape în întregime dedicată rulării pe autostradă, să ai un consum mediu în zona a 20 kWh în condițiile în care s-a rulat constant cu 130 km/h, asta găsesc impresionant. De performanțe dinamice nu vorbesc pentru că sunt la nivelul Porsche. Singura provocare este să treci peste aerul poate ușor rece al interiorului, să-l lași să te convingă, să-i descoperi acea eleganță izvorâtă dintr-o sobrietate cultivată zeci de ani.

Preț mașină testată: 107.550 de euro cu TVA, prin BT Leasing: de la 1.352 de euro/lună

Partener principal: Schaeffler, încărcat de OMV eMotion, finanțat de BT Leasing de la Banca Transilvania, pus pe șosea de Michelin, tehnologizat de Server Config

În galeria foto veți găsi graficele pentru fiecare zi din tur cu toate datele relevante.

Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Imaginea 1/8: Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 2 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 3 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 4 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 5 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 6 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 7 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 8 Foto: Autocritica
Auto

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Refuzul actului adiţional la muncă. Ce poate să îţi impună angajatorul?
playtech.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
George Copos a scos 20.000.000 € din buzunar: ”O moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” FOTO
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
A murit preotul român Horia Grădinaru. S-a stins din viață după 3 zile de chin
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Poți calatori gratis cu mașina electrică! Iată cum
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Frumoasele prințese s-au reunit! Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei au arătat perfect la întâlnirea de la Castelul Windsor

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”