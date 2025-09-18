Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro

Robert Redford, legenda Hollywood-ului dispărută recent la vârsta de 89 de ani, a avut în garaj o mașină de curse, Porsche 904 GTS, pe care Robert Redford a vrut-o verde. Bolidul deținut de actorul american între anii 1960 și 1970 nu este doar o raritate. Proiectat de Butzi Porsche, a concurat și la Le Mans. Porsche-ul 904 GTS, revopsit în verde irlandez, a stat în garajul lui Robert Redford timp de aproximativ zece ani.

Robert Redford a stat departe de lumina reflectoarelor. Actorul și regizorul american, de două ori câștigător al premiului Oscar, care a murit în somn, la vârsta de 89 de ani, la domiciliul său din Provo, Utah, a împărtășit pasiunea pentru mașina produsă la Stuttgart cu prietenul și colegul său Paul Newman.

Newman deținea faimosul Porsche 904 GTS din 1964, care a fost vândut în 2022 de Bonhams la evenimentul Les Grandes Marques du Mond din Paris pentru 1,345 milioane de euro. Deținut pentru scurt timp și de pilotul de curse Steve Earle, acesta a fost scos la licitație cu caroseria, șasiul și suspensia originale și o estimare de 1,3 până la 1,5 milioane de dolari.

Conform documentelor istorice și a fișei de fabricație Kardex, modelul 904 GTS de vânzare, propulsat de un motor Carrera Type 587/3, a fost echipat cu anvelope Dunlop și finalizat la fabrica Porsche din Zuffenhausen în ianuarie 1964, finisat cu vopsea Silver Metal și tapițat cu material textil albastru. Înainte de a ajunge în posesia lui Redford în 1966, mașina participase la mai multe curse.

Porsche-ul 904 GTS al lui Redford rămâne unul dintre cele mai frumoase modele de acest gen aflate în mâinile unui colecționar astăzi, nu doar pentru că a aparținut uneia dintre legendele cinematografiei americane, ci și pentru că este unul dintre puținele exemplare supraviețuitoare într-o stare de conservare originală.

Primul Porsche cu caroserie în întregime din fibră de sticlă

Mașina, vopsită inițial în argintiu Silbermetall și ulterior convertită în verde irlandez, perfect potrivită pentru parcurile din Utah îndrăgite de actor, a rămas în mâinile lui Robert Redford timp de aproximativ un deceniu, înainte de a fi vândută în 1976 unui pasionat american și ulterior scoasă la licitație de Bonhams.

Construit în doar o 100 de exemplare, a fost proiectat de divizia de motorsport a Porsche în 1963 și desenat de Butzi Porsche, fiul lui Ferry și nepotul lui Ferdinand Porsche, înainte de a se retrage din Formula 1, la sfârșitul sezonului 1962.

O realizare extraordinară în ceea ce privește ingineria și designul, o „torpilă” pe roți cu linii perfecte și sinuoase, propulsată de un motor de doi litri, cu patru cilindri, care dezvolta 180 CP, cuplat la o transmisie manuală cu cinci trepte și frâne cu disc pe toate roțile.

904, primul Porsche care a folosit o caroserie realizată în întregime din fibră de sticlă, a avut o carieră scurtă: a concurat doar doi ani, dar și-a onorat numele cu rezultate extraordinare la Spa, Nürburgring și la Le Mans.