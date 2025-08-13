David Popovici a devenit ambasador al mărcii de la care și-a cumpărat bolid de mare viteză. Vedeta este imaginea multor branduri de lux

David Popovici, tânărul în vârstă de 20 de ani, dublu medaliat cu aur la probele de 100 și 200 metri liber la Campionatele Mondiale de Natație 2025, a devenit brand ambasador al Porsche România!

Celebrul brand de autoturisme și-a declarat public admirașia față de David cel Mare, după ce tânărul sportiv și-a achiziționat un bolid Porsche în valoare de 120.000 de euro, în luna ianuarie a acestui an. Decizia înotătorului a stârnit, pe atunci, unele dintre cele mai controversate dezbateri în spațiul public.

„Porsche România anunță, cu mândrie, că multiplul campion olimpic, mondial și european la înot David Popovici a fost numit oficial Friend of the Brand.

Acest parteneriat reflectă alinierea puternică dintre Popovici și valorile fundamentale ale Porsche: performanță, originalitate, autenticitate și carismă!”, se arată într-un comunicat remis astăzi de compania auto, pe Instagram.

Pentru o colaborare de lungă durată, David Popovici este nevoit să contribuie la inițiativele Porsche, atât din domeniul sportiv, cât și din alte domenii de activitate.

În schimb, tânărul va primi diverse modele de autoturisme marca Porsche, pentru a le testa și promova. În cadrul ședinței foto care a fost realizată pentru anunțarea parteneriatului, David a condus un Porsche Mecanic Electric, pe Pasajul Basarab din Capitală.

„În apă totul este despre viteză, precizie și control - exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanța în artă.

În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereții din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanță, ci sunt gata să fac parte din poveste!”, a transmis David Popovici.

Popovici, judecat pentru achiziția de 120.000 euro

La începutul lunii ianuarie, David Popovici a achiziționat un Porsche Spyder de aproximativ 120.000 de euro, stârnind reacții controversate. Economistul Cristian Păun a considerat decizia „extrem de neinspirată”, sugerând că ar fi fost mai bine să cumpere un apartament în București. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat mai degrabă obsesia sportivului pentru acest model, decât achiziția în sine.

Situația a escaladat când un vecin a amenințat că îi va incendia mașina, iar Popovici a obținut un ordin de restricție de la Judecătoria Sectorului 2. El explica: „Îmi plac mașinile și m-am bucurat să iau acest model pe care îl urmăream de doi ani, documentându-mă despre prețuri și review-uri. Sunt mândru și fericit că am reușit”.

Colaborări cu Orange, Raiffeisen și multe alte companii celebre

De asemnea, David Popovici și-a dat acordul unei colaborări cu UiPath, lider global în automatizarea agentică: „În această calitate, Popovici va participa, inclusiv ca speaker, la mai multe evenimente ale UiPath la nivel global. Parteneriatul, care se va întinde pe o perioadă de patru ani, îl va susține pe tânărul sportiv pe tot parcursul pregătirii sale pentru cele mai mari competiții europene și mondiale de înot, culminând cu Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles!”.

Românul mai are în portofoliu parteneriate comerciale cu Arena, Edenia, Omega, Orange, Raiffeisen Bank și Liziera de Lac.

Mi mult de atât, Popovici a devenit și ambasador al fundației Hope and Homes for Children.