Bucureștiul, restant la capitolul calitatea aerului. Bujduveanu: „Mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător”

Bucureștiul se află mult în urmă în privința calității aerului, în principal din cauza faptului că mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător, a declarat joi primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la conferința CES ESG 2025. Edilul a atras atenția că, în anumite situații, un autoturism full electric are același statut ca unul pe combustie internă, ceea ce descurajează tranziția către transport nepoluant, potrivit Agerpres.

„Planul integrat de măsurare a calității aerului, realizat anual, arată clar că traficul este principala sursă de poluare în București. Un alt factor important îl reprezintă șantierele din oraș și modul în care constructorii respectă regulile de întreținere și curățenie. Multe dintre aceste șantiere aparțin municipalității sau ministerelor, iar în prezent derulăm o campanie strictă de controale și, unde este cazul, aplicăm amenzi”, a precizat Bujduveanu.

El a subliniat că îmbunătățirea calității aerului depinde de schimbarea comportamentului actual, prin prioritizarea vehiculelor curate și stimularea utilizării transportului public. „Dacă vrem să mergem în direcția corectă, trebuie să convingem oamenii că transportul în comun full green este alternativa potrivită și să acordăm prioritate vehiculelor nepoluante”, a adăugat edilul.

Modernizarea transportului public ar urma să fie finalizată în 2030, când Bucureștiul va avea 1.500 de vehicule complet moderne și nepoluante. „Cea mai mare problemă a noastră rămâne traficul, principalul generator de poluare. Am făcut pași importanți, iar noul contract de delegare interzice achiziția vehiculelor pe combustie internă în următorii 10 ani. Vom păstra doar un parc de rezervă pentru situații excepționale”, a explicat primarul general interimar.

În prezent, în Capitală circulă 100 de tramvaie noi, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze moderne. Totodată, Primăria a lansat licitația pentru alte 250 de tramvaie, dintre care finanțarea este asigurată pentru peste 86.

Bujduveanu a amintit și de avantajele de care beneficiază operatorii privați care dețin mașini electrice – de la scutirea de taxe și impozite, până la parcarea gratuită.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice, experți și lideri din mediul de afaceri, într-o dezbatere dedicată sustenabilității, economiei circulare și impactului principiilor ESG asupra comunității și mediului de business.