Mașinile de lux pe care românii de rând nu aveau voie să le conducă. Bolizii secreți ai comunismului

În România comunistă a existat o poveste secretă a automobilismului românesc. În timp ce populația avea acces la câteva modele de serie, de obicei modeste ca performanță, în ateliere și uzine erau concepute modele fanteziste, bolizi românești la cererea lui Ceaușescu.

Dacia 2000 Foto: C&A Photography @2013-2015 / Gabriel Auras

Automobilele produse în România în perioada comunistă au cunoscut două etape principale. Anii ’70, când erau produse cu piese importante și respectând standardele impuse de licențele cumpărate de România de la mari producători europeni, precum Renault. Și anii ’80, când industria automobilistică românească a produs mașini de foarte proastă calitate, un coșmar pentru șoferi.

Mai ales atunci când regimul a impus dictatura „economiei de economisire” și asimilarea completă a pieselor în țară, calitatea s-a prăbușit. S-a interzis importul de componente. Directiva a fost ca totul să fie produs în țară („asimilare internă”). Tabla folosită a devenit extrem de proastă și ruginea în doar 2-3 ani. Componentele electrice, garniturile de cauciuc și plasticele erau de o calitate inferioară. Și astea sunt doar câteva exemple.

Dincolo de ceea ce puteau românii să cumpere, chiar și după ani de așteptare, exista o componentă secretă sau inaccesibilă românului de rând a industriei auto românești. Fără ca „poporul muncitor” să știe (poate se afla la nivel de zvon, de la cei care lucrau în fabricile de autoturisme), erau concepute și chiar produse modele de autoturisme românești foarte performante, destinate exportului, sau prototipuri futuriste, care nu au mai fost realizate în serie, concepute doar pentru elita de partid. Și aici vorbim de autoturisme modificate, cu mulți cai putere și interioare de lux.

Bolidul comunist de export, care a ajuns direct în garajul lui Ceaușescu

Dacia a fost, fără îndoială, un brand automobilistic al României comuniste. Prima Dacie a fost modelul 1100. Cele mai cunoscute românilor sunt însă modelele Dacia 1300 și Dacia 1310.

Dacia 1300 a fost un autoturism conceput pentru familie, produs la uzina de la Mioveni, începând cu 23 august 1969, dar sub licență Renault. Practic, era un derivat din modelul Renault 12. Indicativul „1300” reprezintă capacitatea cilindrică a motorului de 1.300 cm³, care dezvolta în jur de 54 de cai putere.

Modelul original a fost fabricat până în 1984, fiind urmat de gama Dacia 1310. La rândul său, a fost una dintre cele mai celebre mașini din istoria României. A fost produsă tot la faimoasa uzină de la Mioveni, între 1979 și 2004. Ea a apărut ca o evoluție a modelului Dacia 1300.

În total, împreună cu Dacia 1300, s-au fabricat peste 2,2 milioane de unități. Ultima berlină a ieșit de pe bandă pe 21 iulie 2004, lăsând locul modelului Dacia Logan.

Dacia 1310 a fost gândită să acopere toate nevoile românilor din perioada comunistă, având diverse forme, de la clasica berlină cu patru uși la modelul break sau cunoscutul pick-up românesc, Dacia „Papuc”. Acestea erau, în general, cele mai accesibile modele de Dacia pentru românul de rând în perioada comunistă.

Au existat însă, departe de ochii curioși ai românului socialist, și diferite prototipuri sau modele exclusiviste, de export. Unul dintre bolizii inaccesibili românului de rând în perioada comunistă (nici dacă mânca doar pâine cu magiun pentru a strânge banii necesari) a fost Dacia 1310 TS, un model născut din orgoliul zgândărit al lui Ceaușescu, că occidentalii aveau mașini mai puternice ca românii.

Pe scurt, dictatorul român și-a dorit un bolid, o Dacie care „să fugă” tare și să impresioneze pe piețele externe. Așa s-a născut, în anul 1980, Dacia 1310 TS, unul dintre cele mai rare modele de Dacia.

A fost produsă, evident, la Mioveni, dar cu piese premium, majoritatea importate, și cu o atenție sporită. A fost, practic, o Dacia 1310 modificată la partea mecanică și electrică și cu linii mai fine și mai elegante la nivel de caroserie.

Foto: sovietautor.fr

A fost echipată cu un motor de Renault 12 Gordini, care, în mod standard, dezvolta 125 de cai putere. Inginerii români l-au modificat și l-au adus la 150 de cai putere. Un adevărat bolid pentru acele vremuri.

Interiorul mașinii era de poveste. Scaunele erau tapițate cu vinilin maro, bordul cu inserții de lemn, sistem de răcire/aerisire performant, radio cu două difuzoare, centuri retractabile și tetiere la scaune. În plus, ceva excepțional pentru mașinile din blocul comunist, Dacia 1310 TS avea priză în portbagaj, dar și frână asistată.

Era o mașină destinată exclusiv exportului. Mai ales că Dacia era deja vândută în numeroase țări de pe continentul african și sud-american, ba chiar și în Japonia sau Marea Britanie.

Dacia 1310 TS a fost prezentată pentru prima dată la Târgul Internațional de la București din 1980. Românii, câți au apucat să o vadă, au rămas doar cu privitul. Nici măcar oamenii partidului nu s-au putut bucura de un asemenea bolid.

Ce spun americanii despre Dacia 1300: „O mașină comunistă, dar foarte confortabilă și fiabilă”

Dacia 1310 TS a fost destinată exclusiv exportului. Singurul român care a avut totuși un exemplar a fost Nicolae Ceaușescu. Prima mașină ieșită de pe bandă a ajuns în garajul dictatorului. A fost cea mai puternică Dacie românească, fructul automobilistic interzis românilor.

Dacia pe care românii o vedeau doar printre garduri și securiști

Un alt model auto din anii ’80, produs în România, dar interzis românului de rând, era Dacia 2000. De această dată, nu era un model destinat doar exportului. Se puteau bucura de el și nomenclaturiștii. Dar vorbim de oamenii la nivel înalt, nu doar turnătorii de rând sau directorii de fabrici din provincie.

Dacia 2000 a fost, în concluzie, un model de lux, exclusivist, produs în serie foarte limitată doar între 1979 și 1982. O Dacie 2000 aveau doar Ceaușescu și membrii Comitetului Central, plus alți câțiva „tovarăși” influenți. Restul rămâneau cu privitul, printre securiști, garduri sau când le mai prindeau prin trafic.

Dar ce era atât de special la acest model? În primul rând, era o adaptare (mult spus adaptare) după un Renault 20 TS adus pe bucăți din Franța și asamblat la uzina Mioveni.

Evident, ca și la modelul 1310 TS, mecanicii și inginerii nu au făcut rabat. Dacă la populație erau vândute mașini făcute de mântuială, pentru elita partidului comunist toată lumea se întrecea pe sine.

Așa se face că Dacia 2000 era o mașină impresionantă pentru acele vremuri. Avea o caroserie hatchback cu 5 uși (patru portiere pentru pasageri și cea pentru portbagaj), tracțiune pe roțile din față, cutie automată cu trei trepte de viteză și un motor pe benzină, cu patru cilindri în linie, de 2.200 de centimetri cubi, care dezvolta o putere de 115 cai putere la 5.500 de rotații pe minut.

Interiorul era science-fiction pentru românii din perioada comunistă. Avea geamuri electrice, scrumieră cu iluminare, aer condiționat, sistem audio, computer de bord și direcție asistată. Existau doar două modele de culoare: alb și albastru închis.

Proiectele automobilistice secrete ale României comuniste

Pe lângă aceste modele care au fost până la urmă comercializate (fie și doar pentru export sau pentru elita comunistă), au existat câteva proiecte automobilistice secrete. Practic, în uzinele și atelierele României comuniste se proiectau mașini de lux și bolizi fantastici, care ar fi trebuit să fie produși sub brandul Dacia.

În primul rând, este vorba despre misteriosul model Dacia 1300 Diplomat. Despre ea există puține documente și se spune că a fost produsă în doar două exemplare. Nu se știe ce s-a ales de ele.

Practic, era vorba despre o Dacie 1300 modificată după limuzinele germane de tip Pullman. Acest model avea șase uși și opt locuri și era, evident, o mașină pentru misiuni diplomatice, primirea oaspeților străini sau pentru plimbările oficialilor partidului.

Dacia Diplomat a fost concepută ca proiect în 1979, la comanda Comitetului Central al Partidului Comunist. Avea un interior de lux pe care și astăzi oricine și l-ar dori. Mai precis, scaune și banchete tapițate cu piele maro, sistem audio de lux, pentru acele vremuri, aer condiționat și alte dotări de top.

Se spune că, din punct de vedere al motorizării, ar fi fost dotată cu un motor de Ford, cu patru cilindri, montat longitudinal, dar cu tracțiune pe roțile din spate. Este foarte probabil să fi fost și blindată, cel puțin la nivel de parbriz și geamuri.

Modelul de autoturism care a inspirat producerea primei mașini românești. Românii au copiat unu la unu un automobil ieftin din Occident

Se spune că un exemplar ar fi fost oferit lui Ceaușescu, iar al doilea unui președinte african venit în vizită. Pe scurt, Dacia 1300 Diplomat ar fi fost prima și singura limuzină produsă vreodată în România.

Tot la capitolul proiecte avant-garde românești, dar de data aceasta mai puțin secrete (în sensul că a fost prezentat oficial), poate fi încadrată și Dacia 1310 M, primul model hibrid românesc.

A fost conceput în 1979 și a fost lansat la Expoziția Realizărilor Economiei Naționale. Practic, era o Dacia 1310 dotată cu un motor considerat revoluționar la vremea aceea, conceput pentru a face economie la carburant.

Practic, avea un motor pe benzină și încă unul pentru metanol. Cele două tipuri de combustibil se amestecau în carburatorul modificat, cu o pompă electrică. Motorul avea o capacitate standard pentru o Dacia 1310, adică 1.289 de centimetri cubi.

Părea ceva cu adevărat revoluționar, mai ales că era concepută să consume mai mult metanol (era mult mai ieftin ca benzina).

Au început însă problemele. Metanolul este un alcool extrem de agresiv cu materialele din care erau făcute mașinile atunci. Acesta ataca rapid garniturile de cauciuc, conductele de plastic și componentele din aluminiu sau zinc ale carburatorului și motorului, distrugându-le într-un timp scurt.

În plus, arderea metanolului într-un motor care nu fusese proiectat de la zero pentru acest tip de combustibil producea o uzură internă accelerată și afecta ungerea corectă a cilindrilor. Nu mai vorbim de faptul că era toxic pentru om.

Așa că acest model nu a ajuns niciodată în producția de masă.