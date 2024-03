Ce spun americanii despre Dacia 1300: „O mașină comunistă, dar foarte confortabilă și fiabilă”

Dacia 1300, una dintre cele mai populare mașini românești din toate timpurile, continuă să stârnească numeroase reacții peste hotare din partea pasionaților de automobile vechi.

Pe pagina de Facebook „Classic Rides”, deținută de mai mulți americani pasionați de mașini clasice, a fost făcută, zilele trecute, o prezentare foarte interesantă a Daciei 1300, care nu se mai produce în România de 20 de ani.

Iar prezentarea a fost una virală, având mii de afișări, comentarii și distribuiri. Trebuie spus că pagina ”Classic Rides” are peste 71.000 de urmăritori din toată lumea.

”Dacia 1300 a fost o mașină comunistă românească clasică. Mașinile din perioada comunistă erau adesea urâte, fabricate cu materiale ieftine și cu multe probleme mecanice. Însă toate aceste mașini au devenit încet-încet foarte iubite de pasionații de automobile istorice. La vremea lansării sale, Dacia 1300 era o mașină modernă și foarte confortabilă și fiabilă conform standardelor de atunci din Europa de Est, standarde create de mașinile Skoda, Lada, Moskwich și Wartburg”, precizează americanii.

„Am adorat fiecare minut petrecut în Dacia 1300”

Iar postarea a stârnit numeroase reacții, inclusiv de la fani Dacia din Statele Unite, Germania, Olanda și Ungaria.

”În urmă cu zece ani am avut șansa de a conduce o Dacia 1300 fabricată în 1974 și care avea 75.000 de kilometri la bord. Am mers cu ea aproximativ 60 de kilometri de la Constanța la Histria. Mașina era în structura originară, nu avea vreo problemă și am adorat fiecare minut petrecut în Dacia 1300, a fost o experiență unică”, a scris Mathew Schweifler, un american foarte captivat de mașinile fabricate în Europa de Est în perioada comunistă.

Dacia 1300 a intrat în fabricație la uzina de la Mioveni în 1969, în aceeași perioadă în care se producea și Dacia 1100. Evenimentul major al anului 1969 în industria auto din țara noastră a fost lansarea comercială a primelor modele R12 produse în România sub numele Dacia 1300. Modelul s-a dovedit un mare succes comercial atât în România, cât și în alte țări din Europa de Est, unde a fost exportat începând cu anul 1971.

Ca statistici, Dacia 1300 și toate derivatele sale, inclusiv clasica Dacia 1310, au fost produse în peste 1,9 milioane de unități la uzina de la Mioveni în perioada 1969-2004, timp de aproape 35 de ani. Dacia 1300 a ieșit definitiv din producție în luna iulie 2004.