Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Două exemplare ale unuia din cele mai exclusive coupe de pe planetă au fost livrate în România

0
0
Publicat:
BMW M4 CS Edition VR46 Foto: BMW
BMW M4 CS Edition VR46 Foto: BMW

BMW M4 CS VR46 este unul din cele mai exclusive coupe-uri sportive de pe planetă. Modelul a fost lansat în acest an în două versiuni, “Sport” şi “Style” de câte 46 de exemplare fiecare, pentru a marca aniversarea de 46 de ani a lui Valentino Rossi, multiplul campion mondial Moto GP şi acum pilot BMW Motorsport cu BMW M4 GT3. 

BMW M4 CS Edition VR46 

Modelul iese în evidenţă prin culori speciale BMW Individual care se îmbină cu numeroasele suprafeţe expuse din carbon. Varianta Sport vine vopsită în Marina Bay Blue metalizat, cu grafică "46" supradimensionată în nuanţa Tanzanite Blue metalizat şi accente galben strălucitor pe grila radiatorului BMW M, etrierele de frână şi jantele forjate din aliaj uşor. Varianta "Style" vine în nuanţa mată Frozen Tanzanite Blue metalizat, iar "46" este vopsit în nuanţa Frozen Marina Bay Blue metalizat. Acoperişul din fibră de carbon al ambelor variante este decorat cu sigla VR46 şi semnătura lui Rossi. Procesul de vopsire special a fost realizat manual, la centrul de personalizare BMW Individual din Dingolfing, Germania.

BMW M4 CS Edition VR46 Foto: BMW
BMW M4 CS Edition VR46 Foto: BMW

BMW M4 CS VR46 este echipat cu un motor de şase cilindri în linie, 3 litri, cu tehnologie M TwinPower Turbo. Propulsorul generează acum 405 kW/550 CP, putere transferată la drum printr-o transmisie M Steptronic cu opt trepte şi sistemul inteligent de tracţiune integrală M xDrive şi diferenţialul M activ. Dezvoltarea rapidă a puterii şi tracţiunea optimizată permit automobilului să accelereze de la 0 la 100 km/h în 3,4 secunde şi de la 0 la 200 km/h în 11,1 secunde. 

46 - marca înregistrată a unui pilot de excepţie

Valentino Rossi a fost implicat personal în procesul de proiectare pentru cele două versiuni BMW M4 CS VR46, ambele fiind construite într-o serie limitată de 46 de unităţi. Numărul 46, recunoscut universal că este marcă înregistrată a lui Rossi, este vizibil în mai multe locuri şi în interiorul BMW M4 CS Edition VR46 – de exemplu, pe uşi şi plafon, acesta din urmă fiind fabricat din plastic armat cu fibră de carbon (CFRP).

 Valentino Rossi

"Il Dottore" devenise deja o legendă vie şi un simbol global al motorsportului şi al stilului pe două roţi. Cu nouă titluri mondiale şi nu mai puţin de 115 victorii de Grand Prix, este unul dintre cei mai de succes trei piloţi moto din istorie. Rossi a câştigat primul său titlu mondial la clasa 125 cmc în 1997. Doi ani mai târziu, a adăugat titlul la clasa 250 cmc. În 2000, a avansat la ceea ce era principala categorie de Grand Prix, clasa 500 cmc, în care a fost încoronat campion mondial în 2001. Rossi a rămas forţa dominantă atunci când această categorie a fost înlocuită de clasa MotoGP în anul următor. Până în 2005, el a adăugat încă patru titluri mondiale, iar numerele opt şi nouă aveau să urmeze în 2008 şi 2009. VR46 a devenit o marcă înregistrată în întreaga lume - iar oraşul natal al lui Rossi, Tavullia, şi-a redus chiar şi limita de viteză de la obişnuitul 50 km/h la 46 km/h în onoarea sa.

Citește și: TEST DRIVE - BMW M4 Competition pe Transilvania Ring
BMW M4 CS Edition VR46 Foto: BMW
BMW M4 CS Edition VR46 Foto: BMW

Alături de BMW Motorsport şi M4 GT3, Valentino a obţinut prima victorie cu un GT3 chiar pe circuitul “de casă” de la Missano, în  GT World Challenge Europe Sprint. Rossi a revenit cu victorie la Missano şi în 2024, şi în 2025. În acest sezon a reuşit un loc doi în legendara Bathurst 12h.

Câte unul din cele 46 de exemplare a celor două versiuni este livrat în România prin APAN Motors Iaşi. Preţul unui astfel de model depăşeşte suma de 200.000 Euro cu TVA inclus.

Prezentarea celor două modele s-a făcut alături de pilotul Tudor Tudurachi şi maşina lui de concurs, BMW M4 GT4 EVO. Tudor, la numai 17 ani, a concurat alături de mentorul său Sergiu Nicolae pentru a forma prima echipă românească în GT4 European Series – Willi Motorsport. A fost un sezon de debut cu multe provocări, însă de fiecare dată Tudor şi Sergiu au făcut spectacol pe circuit, plecând din spate şi urcând cu depășiri constante spre vârful clasamentului.

BMW M4 GT4 EVO pilotat de Tudor Tudurachi și Sergiu Nicolae Foto: BMW
BMW M4 GT4 EVO pilotat de Tudor Tudurachi și Sergiu Nicolae Foto: BMW

În a patra etapă a campionatului, la Misano, circuitul de casă şi pentru Valentino Rossi, Tudor şi Sergiu au terminat pentru prima dată în puncte, pe locul 8, după o altă serie lungă de depăşiri într-un pluton de peste 40 de maşini. În ultima etapă, ce a avut loc în week-end-ul care tocmai s-a încheiat. La Barcelona, cei doi au terminat pe locul 8, respectiv locul 4, în cursa de sâmbătă, respectiv duminică, testând un nou model GT4. „Mai am câteva curse planificate pentru începutul lui 2026, dar și un alt „campionat” important: clasa a XII-a, BAC-ul și admiterea la facultate. Va fi un an intens, dar nu am de gând să renunț la nimic. Motorsportul face parte din mine, și voi continua să dau tot ce am mai bun. Le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit — echipei, partenerilor, celor de la BMW APAN și celor care cred în mine”, a declarant Tudor la eveniment.

Auto

Top articole

