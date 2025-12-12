search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
De ce românii preferă mașini în culori neutre

0
0
Publicat:

Producătorii de automobile oferă o gamă largă de culori, menite să satisfacă gusturile fiecărui șofer – de la clasicele nuanțe monocromatice până la nuanțe îndrăznețe care atrag toate privirile. Cu toate acestea, conform experților, cumpărătorii de mașini second-hand au priorități ușor diferite când aleg un vehicul rulat.

Mașini SH într-o parcare
Românii preferă mașinile în culori neutre. Foto arhivă

Un studiu recent arată că majoritatea șoferilor din România nu doresc ca vehiculele lor să iasă în evidență și evită culorile strălucitoare.

Mașinile maro și galbene sunt cele mai puțin atractive pentru români

Șoferii români nu sunt dispuși să aleagă mașini în culori strălucitoare, preferând în schimb tonuri monocromatice. Dintre toate vehiculele verificate în 2024, 29,6% au fost de culoarea gri, 27,5% negre, 18,7% albe, 10,5% albastre și 4% roșii.

În 2000, mașinile gri reprezentau 35,1% din piață, scăzând la 30,7% în 2020. Negrul a crescut de la 17,3% în 2000 la 24% în 2020. Albul a crescut de la 6,7% în 2000 la 21,2% în 2020. Albastrul a scăzut de la 21,1% la 14,1% în aceeași perioadă, în timp ce roșul a scăzut ușor de la 6,5% la 4,2%.

„Majoritatea șoferilor aleg culori discrete pentru mașini pentru că nu vor să iasă în evidență. Există și un motiv pragmatic: este mai ușor să vinzi o mașină gri sau neagră decât una verde sau galbenă, deoarece cererea este mai mare pentru primul tip de de vehicule”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

În 2024, galbenul a fost cea mai puțin populară culoare în România – doar 0,5% din totalul mașinilor. Nici maro nu a fost o alegere populară, cu o pondere de numai 1,3%.

Mașinile cu culori strălucitoare și cele negre necesită mai multă întreținere

Deși piața auto a fiecărei țări europene are propriile particularități, atitudinea europenilor față de culorile mașinilor este remarcabil de similară. Griul, negrul și albul domină majoritatea țărilor analizate în timp ce culorile strălucitoare sunt mult mai puțin frecvente. Culorile monocromatice sunt considerate pe scară largă mai practice și mai ușor de întreținut.

În timp, mașinile în culori strălucitoare se pot decolora de la soare, așa că nu se recomandă parcarea modelelor roșii, galbene sau portocalii în lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp. Această problemă este vizibilă mai ales în sudul Europei unde multe mașini mai vechi au vopseaua exterioară vizibil decolorată.

Mai mult, culorile monocromatice necesită și îngrijire. Mașinile negre sunt deosebit de sensibile la praf, excrementele păsărilor, insecte și resturi vegetale care pot lăsa urme și pot reduce semnificativ valoarea vehiculului.

„Culori precum griul și albul ascund mult mai bine praful, zgârieturile și alte defecte mici ale caroseriei. Chiar și o mică zgârietură va ieși puternic în evidență pe o mașină roșie. Mașinile negre au nevoie să fie spălate mai des decât orice altă culoare și par curate abia la o zi după spălare”, spune Buzelis.

Culoarea ca semnătură a unui producător

Potrivit experților, culorile mai închise sunt adesea folosite pentru modelele premium pentru a crea un sentiment de lux și de exclusivitate. Cu toate acestea, astfel de mașini sunt mai puțin populare în sudul Europei din cauza temperaturilor ridicate, a prafului și a murdăriei.

Nuanțele mai închise sunt comune pentru limuzine și pentru vehiculele de transfer de la aeroport sau de la hoteluri pentru a menține o imagine exclusivistă și pentru a satisface așteptările clienților exigenți.

Fiecare producător auto este asociat cu anumite culori. Din punct de vedere istoric, mașinile italiene erau adesea roșii, cele franceze erau albastre, cele britanice, verzi și cele germane, argintii. Deși vorbim despre zilele epocii de aur a sportului cu motor, aceste tendințe se reflectă chiar și astăzi în unele modele”, adaugă Buzelis.

Expertul auto recomandă alegerea unei mașini second-hand în funcție de starea sa tehnică, nu după culoare. Chiar și o mașină cu o culoare frumoasă poate ascunde un kilometraj care a fost modificat sau defecte de funcționare. Referitor la vopseaua exterioară, Buzelis sugerează verificarea grosimii stratului de vopsea pentru a vedea dacă mașina a fost revopsită pentru a acoperi daunele anterioare.

