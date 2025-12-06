UE vrea să oprească manipularea kilometrajului, dar refuză testarea anuală a mașinilor vechi

Miniștrii Transporturilor din cele 27 de state membre UE au cerut joi măsuri suplimentare împotriva falsificării kilometrajului, deși s-au opus cu vehemență propunerii Comisiei Europene de a face obligatorii inspecţiile tehnice anuale pentru maşinile şi autoutilitarele mai vechi de 10 ani.

În prezent, aceste vehicule sunt supuse unor inspecţii obligatorii odată la doi ani în UE, iar unele ţări, precum Franţa şi Germania, impun aceiaşi regulă şi maşinilor cu o vechime de peste patru ani.

Pentru a consolida siguranţa rutieră şi a combate poluarea provocată de maşini, Bruxelles-ul a propus, în aprilie, trecerea la un sistem de control anual obligatoriu, ca parte a unei revizuiri a reglementărilor care datează din 2014.

Cu toate acestea, miniştrii Transporturilor din ţările membre, reuniţi la Bruxelles, s-au opus cerinței privind efectuarea ITP anual, pledând pentru menţinerea sistemului actual (inspecţii la fiecare doi ani), în special pentru a evita "impunerea unor costuri suplimentare proprietarilor de vehicule", potrivit unui comunicat de presă al Consiliului UE.

În schimb, miniştri au aprobat, parţial, alte propuneri ale Comisiei Europene, cum ar fi implementarea unor noi metode de monitorizare a emisiilor de oxizi de azot şi particule în suspensie, precum şi măsuri împotriva manipulării kilometrajului. Aceste decizii nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Acestea necesită aprobarea Parlamentului European, care nu şi-a adoptat încă poziţia cu privire la propunerile Comisiei.

În cazul unui dezacord între cele 27 de state membre şi deputaţii europeni, aceştia vor trebui să negocieze pentru a găsi un compromis.

Potrivit executivului european, aproximativ 19.800 de persoane au fost ucise în accidente rutiere pe întreg continentul anul trecut.

Un kilometraj scăzut poate sugera că citirile odometrului au fost modificate

Vehiculele din România, care au fost verificate prin intermediul platformei carVertical, parcurg de obicei o medie de 20.338 km pe an. Prin urmare, în 5 ani de zile o mașină parcurge în medie peste 100.000 de kilometri. Dacă kilometrajul unei mașini second hand indică o valoare mai mică decât media, acest lucru ar putea indica faptul că vânzătorul a manipulat odometrul pentru a vinde vehiculul la un preț mai mare.

Pentru a înțelege mai bine nevoile și provocările cu care se confruntă profesioniștii din industria auto, compania carVertical a realizat un sondaj între iunie și august 2025 la care au participat 86 de dealeri și parteneri care activează pe piețe cheie din UE, inclusiv România. Studiul oferă o imagine de ansamblu actualizată asupra practicilor adoptate, asupra percepției riscurilor și rolului rapoartelor de istoric în îmbunătățirea performanțelor comerciale.

Importuri: odată cu creșterea valorii cresc și riscurile

Cercetările arată că 50% dintre dealeri importă vehicule din străinătate. Deși importurile oferă marje atractive, ele implică și riscuri semnificative. Deoarece nu există un registru european comun al vehiculelor, multe vehicule trec dintr-o țară în alta având documente incomplete sau neclare. Care este rezultatul? O creștere semnificativă a riscului de a da peste mașini second hand care au fost implicate în accidente, care au fost modificate sau care au avut kilometrajul dat înapoi.

Conform studiului, în România, probabilitatea de a achiziționa un vehicul care are kilometrajul falsificat este de 1,5 ori mai mare pentru mașinile importate decât pentru cele locale. Acest lucru înseamnă că fiecare import necesită multă atenție: o mașină în stare proastă nu numai că poate cauza pierderi financiare, dar poate afecta și reputația dealerului.

Cu toate acestea, din România vin semnale pozitive: 87,5% dintre dealerii care importă vehicule afirmă că verifică istoricul fiecărei mașini achiziționate. Prin urmare, conștientizarea riscurilor este în creștere, la fel ca și răspândirea măsurilor proactive menite să asigure standarde mai ridicate de calitate și de transparență.

Studiul arată și că cei mai disciplinați dealeri sunt cei specializați în vehicule premium sau cei care vând modele cu o valoare de piață ridicată. În acest segment, 80% dintre dealeri verifică fiecare vehicul, aceasta fiind cea mai mare rată de verificare din toate segmentele. Nivelul de precauție este atât de ridicat deoarece o mașină care costă zeci de mii de euro poate ascunde daune costisitoare, reparații neconforme sau poate fi obiectul unui furt. Pentru cumpărători, apelarea la operatori care efectuează verificări amănunțite înseamnă în primul rând minimizarea riscului apariției unor surprize neplăcute. Mai mult, aceștia beneficiază și de certitudinea că au achiziționat o mașină al cărui istoric este certificat.

Chiar și cele mai noi mașini pot ascunde probleme

Datele privind kilometrajul arată că dealerii preferă în mod clar mașinile care au un kilometraj mai ridicat: 31,3% se concentrează pe vehicule care au parcurs peste 150.000 km. Acest procentaj este surprinzător având în vedere că în multe alte țări sunt preferate mașinile care au un kilometraj mai mic, de până la 100.000 km. Din păcate, printre cumpărători au apărut unele presupuneri eronate în legătură cu problema kilometrajului. Mulți șoferi cred că mașinile mai noi sunt automat mai sigure și că nu vin asociate cu multe riscuri, dar aceste lucru nu este întotdeauna adevărat. Mitul „mașinii noi fără riscuri” joacă în favoarea escrocilor care modifică vehiculele vechi de doar 3-5 ani pentru a derula kilometrajul sau pentru a ascunde daunele anterioare.

O analiză recentă relevă că nici mașinile foarte noi nu sunt imune în fața escrocilor: dintre vehiculele fabricate în 2021, 1,7% aveau kilometrajul modificat, 1,3% dintre cele cu anul de producție 2022 și 1,5% pentru 2023.

Kilometrajul mașinilor mai noi este derulat cu valori ridicate: modelele din 2020 au ”pierdut” în medie 73.000 km de pe odometru, cele din 2021 - 83.000 km, cele din 2022 - 29.800 km și cele din 2023 - 35.200 km. Dintre toate vehiculele produse în 2021 care au fost verificate, 45,3% fuseseră avariate în trecut, 45,4% dintre cele din 2022 și 51,8% dintre cele din 2023. Valoarea daunelor la mașinile mai noi este semnificativ mai mare datorită pieselor scumpe și tehnologiilor avansate.

Aceste cifre confirmă cât de important este să verifici istoricul unei mașini, indiferent de vechimea acesteia.

„Mulți cumpărători încă presupun că mașinile mai noi sunt automat mai sigure, dar nu este întotdeauna adevărat – am văzut o mulțime de modele aproape noi care aveau daune ascunse sau kilometrajul dat înapoi. Îmbucurător este faptul că gradul de conștientizare a riscului asociat modelelor mai noi este cu siguranță în creștere. Tot mai mulți clienți solicită acum un raport de istoric în avans, iar acesta este un semn excelent – ​​arată că oamenii încep să înțeleagă că până și o mașină veche de 3 ani poate avea un trecut care merită verificat”, explică dealerul auto Cristian Preoteasa.