Vineri, 3 Octombrie 2025
Vrei să cumperi o mașină la mâna a doua? Atenție la cele aduse din Germania, Belgia, Olanda și Italia

Publicat:

Piața auto second-hand din Europa a atins în 2024 o valoare de 635 de miliarde de euro, însă rămâne marcată de fraude: aproape 5% dintre mașinile scoase la vânzare aveau kilometrajul modificat, iar 40% prezentau daune ascunse, potrivit experților auto.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

În urmă cu șapte ani, Parlamentul European a estimat că fraudele care presupun modificarea kilometrajului pot cauza pierderi între 1,31 și 8,77 miliarde de euro anual. Studii mai recente sugerează pierderi de aproximativ 5,3 miliarde de euro pe an, multe cazuri rămânând nedetectate.

Pe lângă pierderile de ordin financiar, istoricul ascuns al daunelor vehiculelor prezintă riscuri reale de securitate pentru consumatorii de pe piața vehiculelor second-hand.

Există deja soluții pentru combaterea fraudei, dar curățarea pieței vehiculelor second-hand va necesita cooperarea dintre mediul de afaceri și sectorul public din cadrul UE, susține expertul auto Rokas Medonis.

Abordarea europeană privind GDPR, exploatată și de escroci

Escrocii care operează pe piața vehiculelor second-hand beneficiază în unele state membre ale UE, în mod neintenționat, de normele europene privind confidențialitatea.

Acest lucru se datorează faptului că GDPR definește foarte larg datele cu caracter personal, ceea ce face dificilă împărtășirea de informații pentru companiile care lucrează cu date auto, chiar și atunci când riscurile la adresa încălcării dreptului de a avea o viață privată sunt scăzute.

Europa poate găsi un echilibru mai bun între protejarea datelor cu caracter personal și furnizarea de instrumente reale pentru noi, companiile europene în creștere, ca să putem să ne extindem și să devenim competitivi la nivel global. Banii nu sunt singurul răspuns - UE trebuie și să liberalizeze accesul la date și la utilizarea lor, abordând în special asimetria informațiilor care apare atunci când active precum mașinile își schimbă proprietarul. Când o mașină își schimbă proprietarul, informațiile despre vehicul încep să rămână în urma activului fizic, dar interesul legitim al consumatorilor pentru astfel de informații nu dispare - informațiile trebuie să ajungă mașina din urmă. Acest lucru necesită abordarea unor probleme mai ample cum ar fi fragmentarea datelor și asigurarea că datele pot urmări activele odată cu schimbările de proprietar”, punctează Rokas Medonis, CEO-ul carVertical.

Potrivit acestuia, în prezent este extrem de dificil să combați fraudele de pe piața vehiculelor second-hand. „Țările nu fac întotdeauna schimb de date despre vehicule, multe înregistrări ale kilometrajului sau ale daunelor nu sunt niciodată digitalizate. Mai mult, nu există o abordare armonizată pentru urmărirea vânzărilor de mașini în cadrul UE, ceea ce face ca fraudele să fie ușor de ascuns. Acest lucru dăunează atât consumatorilor, cât și companiilor și aduce beneficii doar escrocilor”, spune expertul.

Țările importatoare de mașini second-hand sunt vulnerabile datorită abordării fragmentate a pieței unice în ceea ce privește împărtășirea datelor privind mașinile exportate

Germania, Italia, Belgia și Olanda sunt membre ale EUCARIS (sistemul european de informații privind autoturismele și permisele de conducere) și au o urmărire foarte bună a datelor auto pe plan intern. Totuși, aceste țări încă restricționează împărtășirea unor date despre istoricul vehiculelor pentru mașinile exportate.

Citește și: Ce șanse sunt să cumperi o mașină mai avariată decât ți se spune. Topul celor mai „curate” mărci premium

Germania, cel mai mare exportator de mașini second-hand din UE, exportă anual aproape 2 milioane de mașini rulate, însă datele oficiale privind comerțul raportează un număr de șase ori mai mic. Acest lucru se datorează faptului că Germania oferă informații limitate, invocând preocupări legate de GDPR. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) operează sisteme sofisticate de înmatriculare a vehiculelor care permit urmărirea detaliată a istoricului mașinilor, dar accesul complet la date rămâne restricționat și nu este utilizat pentru protejarea interesului public.

Belgia și Olanda acționează în mod similar - au sisteme sofisticate de urmărire internă a datelor auto cum ar fi „Car-Pass”, „Nationale Auto Pas” sau RDW (autoritatea olandeză pentru vehicule), care au redus drastic pe plan intern fraudele care implică manipularea odometrului. În schimb, aceste țări restricționează împărtășirea cuprinzătoare a datelor pentru mașinile exportate, lăsând cumpărătorii din alte state membre ale UE vulnerabili.

Nici Italia nu își împărtășește în mod regulat cu alte țări din UE datele privind daunele aduse mașinilor second-hand.

Această abordare a „prioritizării pieței interne” prezentă în unele țări europene compromite protecția consumatorilor la nivelul UE și obiectivele mai ample ale Pieței Unice. În mod deosebit această lipsă de accesibilitate pune în pericol clienții din alte țări, în special din Europa de Est.

Transparența și confidențialitatea pot coexista. Exemplul nordic

Există și bune practici în cadrul UE, în care transparența și confidențialitatea pot coexista, de unde Uniunea poate învăța.

Suedia și Finlanda au reușit să găsească un echilibru între confidențialitate și împărtășirea datelor despre mașinile rulate, protejând nu doar interesele consumatorilor locali ci și pe cele ale șoferilor din alte țări odată ce mașinile rulate sunt vândute peste granițe.

În cadrul Agenției de Transport din Suedia și al Traficom din Finlanda, cumpărătorii de mașini pot obține cu ușurință istoricul vehiculelor. Acesta include informații despre kilometraj, foști proprietari și rezultatele inspecțiilor anterioare. Pentru asigurarea transparenței este esențial ca acest tip de informații să fie disponibile împreună cu numărul mașinii atunci când vehiculele părăsesc țara, ambele țări furnizând acest lucru.

Citește și: De ce preferă românii mașini SH din Germania, Franța și Belgia

Regatul Unit oferă, de asemenea, acces liber la datele despre vehicule, sprijinind o industrie puternică a inspecțiilor care ajută cumpărătorii să evite fraudele. Deși piața mașinilor rulate din Regatul Unit se adresează în mare parte consumatorilor interni, modelul său de împărtășire a datelor este un bun exemplu al posibilității găsirii unui echilibru între confidențialitate și transparență.

Este nevoie de acces la date în toate statele Uniunii Europene

Pentru a proteja oamenii, UE trebuie să definească și să armonizeze interacțiunea dintre legea privind protecția datele, directiva pe zona Open Data și RGPD (GDPR). Un cadru transparent la nivelul întregii Uniuni Europene pentru accesul la datele vehiculelor ar contribui la reducerea fraudei, la restabilirea încrederii și la sprijinirea obiectivelor unei economii digitale echitabile.

„Norme mai clare și o mai bună împărtășire a datelor vor proteja cumpărătorii, vor sprijini întreprinderile oneste și vor consolida economia digitală a Europei”, susține Rokas Medonis, întrebând ce este mai important, „să protejăm datele care nu dezvăluie informații personale, dar care îi ajută pe cumpărători să înțeleagă starea reală a unei mașini, sau să protejăm vânzătorii care doresc să ascundă detalii importante din istoricul mașinilor”.

