Capcana din târgul auto: cum recunoști o mașină avariată de inundații

În fiecare an inundațiile provoacă pagube semnificative în Europa, ploile abundente și inundațiile extreme avariind mii de mașini. Multe dintre vehiculele afectate de apă sunt ulterior reparate și ajung pe piața second-hand ca potențiale achiziții pentru cei care caută o mașină rulată.

Mai mult, o parte semnificativă a acestor vehicule este exportată în alte țări, așa că șoferii trebuie să fie foarte precauți având în vedere că o mașină avariată de inundații ar putea veni la pachet cu costuri ridicate de reparații.

Odată ce mașinile sunt uscate, poate fi dificil să se stabilească dacă un vehicul a fost afectat de inundații deoarece vânzătorii ori ascund acest aspect, ori nu sunt conștienți de acest lucru dacă nu dețineau mașina în momentul inundației. Mai rău este că unele probleme pot deveni evidente doar după ceva timp.

Reparațiile pot costa mii de euro

Deși am fi tentați să credem că toate mașinile second-hand care au fost avariate de inundații provin din SUA, din cauza schimbărilor climatice, în prezent chiar și vehiculele care provin dintr-o țară europeană vecină ar putea fi afectate de apă.

„Daunele reale ale inundațiilor pot fi simțite abia după 6 luni sau chiar un an de la achiziționarea mașinii și consecințele pot fi grave. În primul rând avem de-a face cu coroziunea accelerată, dar apa poate deteriora și motorul unei mașini, diverse componente mecanice, sistemul electric și chiar bateriile din sistemele hibride sau electrice”, a explicat expertul auto Matas Buzelis.

Acesta a adăugat că toată lumea știe că nu este bine să deții mașini avariate de inundații deoarece reparațiile unor astfel de vehicule pot costa mii de euro pe termen lung. Vânzătorii fără scrupule vor să scape cu orice preț de astfel de vehicule și depun eforturi mari pentru a le ascunde trecutul. Prin urmare, în calitate de cumpărător, este important să știți ce semne indică faptul că o mașină a fost inundată.

Sistemele electrice sunt cele mai sensibile

Componentele electrice pot fi deteriorate chiar și din cauza unei cantități mici de apă, prin urmare după inundații este aproape imposibil ca toate componentele electronice dintr-o mașină să funcționeze în parametrii normali. Dacă cumpărați o mașină rulată este important să verificați toate funcțiile electronice ale mașinii și să vă asigurați că funcționează corect (de la mecanismele de acționare a geamurilor la computerul de bord și sistemul multimedia).

Cu toate acestea, chiar dacă toate componentele electronice funcționează perfect în momentul testării, nu este garantat că mașina nu a fost afectată de inundații. Coroziunea contactelor poate cauza probleme electrice după câteva luni din momentul cumpărării.

„Poate fi dificil să evaluați starea sistemului electric atunci când cumpărați o mașină rulată, așa că este recomandat să verificați mașina la un centru de service autorizat. Acolo mecanii pot examina mai atent toate componentele și pot utiliza instrumente specializate pentru a determina care este starea lor actuală”, a adăugat expertul.

Umiditate și mirosuri neplăcute - semne ale prezenței apei

Prezența umidității poate fi un semn clar că mașina a fost afectată de o inundație. Indiferent de cât de meticulos încearcă vânzătorul să usuce o mașină, tot rămân mai multe indicii care pot sugera daune provocate de inundații. Un test drive vă poate ajuta să vedeți dacă sistemele interne ale mașinii au fost afectate de apă. Un timp de pornire mai lung al motorului, funcționarea imperfectă a motorului sau aburirea instantanee a parbrizului pot fi semne ale daunelor provocate de inundații.

„Tapițeria scaunelor unei mașini avariate de inundații este adesea înlocuită – uneori sunt chiar înlocuite scaunele cu totul. Dacă cumpărați o mașină veche de 10 ani și scaunele acesteia arată impecabil, se poate să fi fost înlocuite. În astfel de cazuri, întrebați vânzătorul de ce a fost făcut acest lucru”, explică expertul.

Acesta a subliniat că unele semne ale unor astfel de daune pot fi vizibile și din exteriorul mașinii. Farurile și stopurile aburite din interior sunt un indiciu că un vehicul se poate să fi fost inundat. De asemenea, este bine să examinați cu atenție portbagajul și să verificați zona roții de rezervă deoarece acolo se poate găsi adesea umezeală în urma unei inundații.

Odată ce vă urcați în mașină, acordați puțin mai multă atenție mirosurilor pe care le simțiți. Apa murdară provenită de la inundații lasă un miros specific, care este aproape imposibil de îndepărtat. Mirosul de mucegai din cabină este un semn puternic că un vehicul a fost inundat.

Istoricul mașinii poate indica un grad sporit de risc

Pentru a decide dacă mașina care este scoasă la vânzare merită prețul cerut, este recomandat să-i verificați istoricul. Cumpărătorii ar trebui să acorde atenție țărilor în care a fost înmatriculată anterior mașina și dacă aceasta s-ar fi putut afla la un moment dat într-o zonă care a fost afectată de inundații.

Rapoartele includ informații despre dezastrele naturale care se poate să fi afectat mașina. Deși acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost inundat, poate indica faptul că mașina s-ar fi putut afla într-o zonă care a fost afectată recent de inundații. Puteți menționa acest lucru mecanicului ca acesta să evalueze mașina cu atenție în service.

„O mașină avariată de inundații nu numai că poate genera costuri mari pentru remedierea problemelor apărute, dar poate fi și nesigură de condus. Cel mai bine este să evitați astfel de vehicule, indiferent de cât de bine ar arăta din exterior”, conchide expertul auto.