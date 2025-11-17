search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Capcana din târgul auto: cum recunoști o mașină avariată de inundații

0
0
Publicat:

În fiecare an inundațiile provoacă pagube semnificative în Europa, ploile abundente și inundațiile extreme avariind mii de mașini. Multe dintre vehiculele afectate de apă sunt ulterior reparate și ajung pe piața second-hand ca potențiale achiziții pentru cei care caută o mașină rulată.

Mașini blocate în apa adusă de viitură
În fiecare an inundațiile provoacă pagube semnificative în Europa. Foto arhivă

Mai mult, o parte semnificativă a acestor vehicule este exportată în alte țări, așa că șoferii trebuie să fie foarte precauți având în vedere că o mașină avariată de inundații ar putea veni la pachet cu costuri ridicate de reparații.

Odată ce mașinile sunt uscate, poate fi dificil să se stabilească dacă un vehicul a fost afectat de inundații deoarece vânzătorii ori ascund acest aspect, ori nu sunt conștienți de acest lucru dacă nu dețineau mașina în momentul inundației. Mai rău este că unele probleme pot deveni evidente doar după ceva timp.

Reparațiile pot costa mii de euro

Deși am fi tentați să credem că toate mașinile second-hand care au fost avariate de inundații provin din SUA, din cauza schimbărilor climatice, în prezent chiar și vehiculele care provin dintr-o țară europeană vecină ar putea fi afectate de apă.

„Daunele reale ale inundațiilor pot fi simțite abia după 6 luni sau chiar un an de la achiziționarea mașinii și consecințele pot fi grave. În primul rând avem de-a face cu coroziunea accelerată, dar apa poate deteriora și motorul unei mașini, diverse componente mecanice, sistemul electric și chiar bateriile din sistemele hibride sau electrice”, a explicat expertul auto Matas Buzelis.

Acesta a adăugat că toată lumea știe că nu este bine să deții mașini avariate de inundații deoarece reparațiile unor astfel de vehicule pot costa mii de euro pe termen lung. Vânzătorii fără scrupule vor să scape cu orice preț de astfel de vehicule și depun eforturi mari pentru a le ascunde trecutul. Prin urmare, în calitate de cumpărător, este important să știți ce semne indică faptul că o mașină a fost inundată.

Sistemele electrice sunt cele mai sensibile

Componentele electrice pot fi deteriorate chiar și din cauza unei cantități mici de apă, prin urmare după inundații este aproape imposibil ca toate componentele electronice dintr-o mașină să funcționeze în parametrii normali. Dacă cumpărați o mașină rulată este important să verificați toate funcțiile electronice ale mașinii și să vă asigurați că funcționează corect (de la mecanismele de acționare a geamurilor la computerul de bord și sistemul multimedia).

Cu toate acestea, chiar dacă toate componentele electronice funcționează perfect în momentul testării, nu este garantat că mașina nu a fost afectată de inundații. Coroziunea contactelor poate cauza probleme electrice după câteva luni din momentul cumpărării.

Citește și: Ce șanse sunt să cumperi o mașină mai avariată decât ți se spune. Topul celor mai „curate” mărci premium

„Poate fi dificil să evaluați starea sistemului electric atunci când cumpărați o mașină rulată, așa că este recomandat să verificați mașina la un centru de service autorizat. Acolo mecanii pot examina mai atent toate componentele și pot utiliza instrumente specializate pentru a determina care este starea lor actuală”, a adăugat expertul.

Umiditate și mirosuri neplăcute - semne ale prezenței apei

Prezența umidității poate fi un semn clar că mașina a fost afectată de o inundație. Indiferent de cât de meticulos încearcă vânzătorul să usuce o mașină, tot rămân mai multe indicii care pot sugera daune provocate de inundații. Un test drive vă poate ajuta să vedeți dacă sistemele interne ale mașinii au fost afectate de apă. Un timp de pornire mai lung al motorului, funcționarea imperfectă a motorului sau aburirea instantanee a parbrizului pot fi semne ale daunelor provocate de inundații.

Tapițeria scaunelor unei mașini avariate de inundații este adesea înlocuită – uneori sunt chiar înlocuite scaunele cu totul. Dacă cumpărați o mașină veche de 10 ani și scaunele acesteia arată impecabil, se poate să fi fost înlocuite. În astfel de cazuri, întrebați vânzătorul de ce a fost făcut acest lucru”, explică expertul.

Acesta a subliniat că unele semne ale unor astfel de daune pot fi vizibile și din exteriorul mașinii. Farurile și stopurile aburite din interior sunt un indiciu că un vehicul se poate să fi fost inundat. De asemenea, este bine să examinați cu atenție portbagajul și să verificați zona roții de rezervă deoarece acolo se poate găsi adesea umezeală în urma unei inundații.

Odată ce vă urcați în mașină, acordați puțin mai multă atenție mirosurilor pe care le simțiți. Apa murdară provenită de la inundații lasă un miros specific, care este aproape imposibil de îndepărtat. Mirosul de mucegai din cabină este un semn puternic că un vehicul a fost inundat.

Istoricul mașinii poate indica un grad sporit de risc

Pentru a decide dacă mașina care este scoasă la vânzare merită prețul cerut, este recomandat să-i verificați istoricul. Cumpărătorii ar trebui să acorde atenție țărilor în care a fost înmatriculată anterior mașina și dacă aceasta s-ar fi putut afla la un moment dat într-o zonă care a fost afectată de inundații.

Rapoartele includ informații despre dezastrele naturale care se poate să fi afectat mașina. Deși acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost inundat, poate indica faptul că mașina s-ar fi putut afla într-o zonă care a fost afectată recent de inundații. Puteți menționa acest lucru mecanicului ca acesta să evalueze mașina cu atenție în service.

„O mașină avariată de inundații nu numai că poate genera costuri mari pentru remedierea problemelor apărute, dar poate fi și nesigură de condus. Cel mai bine este să evitați astfel de vehicule, indiferent de cât de bine ar arăta din exterior”, conchide expertul auto.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
stirileprotv.ro
image
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
gandul.ro
image
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
mediafax.ro
image
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
playtech.ro
image
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini! Te ia la mișto Mihăilă, nici atât nu realizezi?”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Se fac angajări! Salariile trec de 4.000 de lei
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate și William GettyImages 2212057455 jpg
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor