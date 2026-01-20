Dacia a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute

Dacia a vândut 697.408 modele în anul 2025. O creștere cu 3.1% comparativ cu numărul de unități vândute în 2024. Constructorul a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004 – anul lansării modelului Logan.

Distribuția pe modele arată astfel:

Dacia Spring a înregistrat 35.034 unități vândute, o creștere de 53%. Se clasează pe prima poziție în segmentul vehiculelor electrice de segment A.

Dacia Sandero are o performanță ușor mai slabă comparativ cu 2024. Doar 289.295 unități vândute, o scădere de 6,5%. Dar își menține prima poziție în clasamentul mașinilor vândute către persoane fizice.

Dacia Jogger a cumulat 73.695 unități vândute. Înregistrează cea mai severă scădere, minus 23,6% comparativ cu rezultatul din 2024. Într-un clasament al modelelor compacte(din care excludem SUV-urile) vândute către persoane fizice, Jogger se situează pe locul 5. Din totalul modelelor vândute, peste 30% au fost modele hibrid.

Dacia Duster se clasează pe locul 2 în segmentul SUV-urilor cu 193.974 unități vândute. O scădere și aici de 9,8% comparativ cu 2024. Procentul motorizărilor electrificate reprezintă peste 30% din total.

Dacia Bigster a cumulat 67.573 modele comercializate. Se poate lăuda cu performanța de a fi cel mai vântul SUV în segmentul C în a doua jumătate a anului 2025, moment în care au început vânzările la nivel european. Peste 60% din modelele vândute au fost HEV. O performanță deosebită o reprezintă clasarea pe primul loc pe piața din Germania în a doua jumătate a anului 2025, o performanță rară pentru un model abia lansat și non-german.

Scăderea înregistrată la unele modele Dacia își are originea în modificările legislative din țări precum Franța și Anglia, în bâlbâieli autohtone privind Programul Rabla și intrarea tot mai puternică a constructorilor din China pe piața europeană.

În 2025, 25% din modelele comercializate au fost cu motorizări electrificate. De asemenea motorizările bi-fuel, cu GPL, reprezintă un procent semnificativ din vânzările Dacia. În 2025 acestea reprezentând 50% din total.

În 2025, Dacia a continuat procesul de electrificare a gamei sale. Datorită versiunilor specifice ale modelelor Duster și Bigster, vânzările de vehicule hibride au crescut cu +121,7 %, reprezentând 19,2 % din vânzările totale de autoturisme (VP) ale mărcii (în creștere cu +10,3 puncte procentuale față de anul precedent). Unul din patru vehicule Dacia vândute este electrificat, dublu față de procentul înregistrat în 2024.

Dacia își consolidează poziția pe piața europeană. Se clasează pe primul loc la vânzări în țări precum Italia, Portugalia, Belgia, Maroc și România. Se află pe locul doi în Spania, Franța și Cehia. Și prinde podiumul în Austria. Și înregistrează creșteri sănătoase în Germania și Polonia unde ocupă locul 5.

Dacia a atins o cotă de 7,9% pe piața autoturismelor vândute către persoane fizice în Europa, o scădere cu 0,1% comparative cu 2024. Este vorba despre piața de retail, cea în care orice constructor își dorește o clasare cât mai bună. O cotă similară, cu cea din 2024, de 4,5% pe piața automobilelor (VP).

În 2026, electrificarea gamei Dacia va continua odată cu lansarea unui nou model electric de segment A. Dacia va lansa, totodată, un nou model de segment C, care va fi disponibil atât cu motorizare hibridă, cât și termică.