Volkswagen recheamă peste 100.000 de mașini electrice din cauza riscului de incendiu

Grupul Volkswagen a lansat o campanie de rechemare globală pentru peste 100.000 de mașini electrice, după identificarea unei probleme la modulele bateriei care ar putea declanșa incendii.

Notificarea de rechemare vizează aproape 75.000 de vehicule din gama electrică „ID” a Volkswagen, precum și aproape 20.000 de modele Cupra Born produse între februarie 2022 și august 2024, scrie Daily Mail.

Cu toate acestea, dintre toate mașinile afectate, puțin peste 2.000 sunt înmatriculate în Marea Britanie și doar un model foarte specific.

Potrivit notificărilor emise la începutul acestei luni, o defecțiune la modulele bateriei de înaltă tensiune ar putea duce la reducerea autonomiei și chiar la izbucnirea unor incendii.

Vehiculele aduse în service vor primi un update software gratuit. Totodată, bateria de înaltă tensiune va fi inspectată, iar, dacă este necesar, modulele individuale vor fi înlocuite, se arată în notificări.

Un purtător de cuvânt al Volkswagen Group a declarat: „Am identificat că, la vehiculele din seria ID produse într-o perioadă limitată, unul dintre modulele bateriei de înaltă tensiune ar putea să nu îndeplinească pe deplin specificațiile noastre tehnice”.

Pentru Auto Express, un reprezentant al VW a adăugat: „Ca urmare, poate apărea o reducere a autonomiei electrice sau aprinderea unui indicator galben de avertizare în vehicul. În cazuri foarte rare, există și posibilitatea unei supraîncălziri termice la nivelul unui modul al bateriei, care, în situații extreme, ar putea duce la incendiu”.

Deși problema afectează la nivel global mai multe modele din gama ID a Volkswagen și modelul Cupra Born, divizia din Marea Britanie a precizat că rechemarea vizează doar proprietarii de Volkswagen ID.3 Pro S produse în intervalul de 18 luni menționat anterior.

Potrivit companiei, acest lucru ar afecta „doar” 2.261 de șoferi din Marea Britanie.