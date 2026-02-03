search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
China interzice mânerele ascunse la mașinile electrice, din cauza riscurilor de siguranță

China a interzis mânerele de uși ascunse pe vehiculele electrice (EV), devenind prima țară care oprește utilizarea acestui design controversat, popularizat de Tesla, compania miliardarului Elon Musk.

China interzice mânerele ascunse la mașinile electrice FOTO Tesla
China interzice mânerele ascunse la mașinile electrice FOTO Tesla

Decizia vine în contextul în care vehiculele electrice sunt tot mai atent analizate de autoritățile de siguranță din întreaga lume, după mai multe incidente grave, inclusiv două accidente mortale produse în China, în care au fost implicate mașini electrice Xiaomi. În aceste cazuri, autoritățile suspectează că penele de curent au împiedicat deschiderea ușilor.

Potrivit noilor reglementări, vor putea fi vândute doar mașinile care au un mecanism de deschidere mecanic al ușilor, atât la interior, cât și la exterior, informează presa de stat, scrie BBC.

Noile reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Regulamentele Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației prevăd ca exteriorul fiecărei uși pentru pasageri, cu excepția portbagajului, să fie prevăzut cu un spațiu adâncit de minimum 6 cm pe 2 cm pe 2,5 cm, care să permită accesul la mâner.

În interiorul mașinii, trebuie să existe indicatoare cu dimensiunea de cel puțin 1 cm pe 0,7 cm, care să arate clar modul de deschidere a ușilor.

Modelele care au fost deja aprobate de autorități și se află în fazele finale de intrare pe piața chineză vor avea la dispoziție încă doi ani pentru a-și modifica designul.

Mânerele ascunse sunt utilizate pe scară largă pe piața chineză a vehiculelor cu energie nouă (NEV), categorie care include vehiculele electrice, hibride și cele alimentate cu pile de combustie.

Potrivit datelor citate de cotidianul de stat China Daily, aproximativ 60% dintre primele 100 cele mai bine vândute modele NEV sunt echipate cu astfel de mânere.

Deși măsurile se aplică doar modelelor vândute pe piața din China, dimensiunea uriașă a industriei auto chineze face ca această decizie să aibă, cel mai probabil, un impact la nivel global.

Mânerele ușilor de la Tesla sunt deja investigate de autoritățile de siguranță din SUA, iar autoritățile europene analizează posibilitatea introducerii unor reguli similare.

În noiembrie, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis o anchetă privind mânerele de uși acționate electric ale Tesla, după ce au fost raportate cazuri în care acestea au încetat brusc să funcționeze, lăsând copii blocați în interiorul mașinilor.

NHTSA a precizat că a primit nouă plângeri legate de mânerele ușilor la modelul Tesla Model Y din 2021, principalul model al companiei.

În patru dintre aceste cazuri, proprietarii au fost nevoiți să spargă geamul pentru a rezolva situația.

