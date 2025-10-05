search
Audi A6 Sportback e-tron quattro în Eurocharge 2025

Audi A6 Sportback e-tron quattro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e-tron quattro în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Cum se prezintă Audi A6 Sportback e-tron quattro după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.607 km. 

Eurocharge este un demers jurnalistic în care vrem să descoperim fața reală a unui automobil electric. Adică? De la consum real în condiții variate și până la infrastructură, timpi de așteptare la stații, viteze reale de încărcare. 

Și pentru a nu avea doar un punct de vedere, modele din tur sunt conduse în fiecare zi de echipaje diferite, fiecare cu stilul său de condus, astfel ca la finalul acestui tur să avem o imagine cât mai puțin alterată de factori subiectivi. Am așteptat finalul turului pentru a începe acest serial cu 8 episoade în care vorbim pe rând și în ordine alfabetică despre modelele prezente în acest test maraton. Un test care a însumat, pentru acest Audi A6, un parcurs de 4.607 km parcurși pe unele dintre cele mai frumoase, și pe alocuri periculoase, drumuri europene. De la Transfăgărășan la trecătorile elvețiene și italiene.

Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge 36 jpg

Modelul de clasă mare rămâne o semnătură care oferă identitate constructorului german premium, indiferent de marcă. Nu aș putea concepe Audi fără A6 în gamă, iar acum constructorul german îți oferă libertatea de a alege ce dorești – TDI, TSI și e-tron.

Mașina

Audi A6 Sportback E-Tron quattro – O berlină de clasă mare, premium, cu o lungime de 4.928 mm și un ampatament de 2.950 mm. O baterie cu o capacitate utilă de 94,9 kWh și o autonomie declarată în ciclu de testare WLTP de 644 km. Tracțiune integrală, două motoare, 462 CP și 855 Nm. Încărcare AC până la 11 kW și 270 kW la stații DC. Preț model testat – 105.895 euro cu TVA inclus.

M-am intersectat cu mașina în a șasea zi a turului, cea în care aveam în fața noastră un traseu de 325 km. La prima vedere o zi ușoară, poate chiar extrem de ușoară pentru A6 e-tron care se laudă cu o autonomie declarată de 644 km. Doar că traseul însemna traversarea trecătorilor Sella, Pordoi, Campolongo și Gardena. Un traseu superb, chiar dacă vremea jumătate din traseu a plouat sănătos și temperatura a fost pe alocuri la nivelul în care deja sunt recomandate montarea anvelopelor certificate pentru rularea pe timp de iarnă. În cazul nostru, partenerul Michelin a echipat modelele cu anvelope CrossClimate. 

A6 e-tron în versiunea Sportback are o linie fluidă, dinamică, dar acest fastback care acum ceva ani era o semnătură Audi, din rațiuni de eficiență aerodinamică a devenit deja un laitmotiv în designul auto. Oricum, A6 Sportback rămâne un model cu prestanță.

Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge 16 jpg
Interiorul este în linia ultimelor modele lansate de constructorul german. Știu, este o remarcă subiectivă, dar nu mă împac cu atâta negru lucios la interior care îți evidențiază prima particulă de praf depusă, de amprente nu mai vorbesc. Dacă exteriorul este la nivelul celor 105.895 euro, cât costă modelul testat, la interior unele materiale nu reflectă acest nivel de preț. I-aș mai putea reproșa și unele sincope ergonomice. Găsesc ușor aglomerat panoul de comenzi care a apărut pe portiera celui de la volan. Iar o parte din scurtăturile dispuse vertical pe display-ul central al sistemului infotainment pot fi acoperite, de volan și în afara razei vizuale. Dar un 10 cu felicitări pentru sistemul audio semnat de Bang&Olufsen.

Cum se conduce

În ediția de anul trecut Eurocharge m-am întâlnit cu Audi Q6 e-tron. Atunci îmi aduc aminte că am ales să rulez cu suspensia în modul sport, modul confort fiind ceva prea „pufos” pentru mine. Pe undeva mă așteptam la același feedback din spatele volanului, mașina fiind construită pe aceeași platformă cu SUV-ul. Dar, surpriză! Și una plăcută. Aș putea spune că A6 e-tron a fost modelul care m-a îmbrăcat, din punct de vedere dinamic, cel mai bine în acest tur. 

Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge 28 jpg

Mi-a plăcut setarea suspensiei, demultiplicarea și asistarea direcției, dozarea pedalierului. Toate comenzile care implică operarea lui A6 contribuie la crearea unei comunicări plăcute și directe cu mașina. Mi-a plăcut atât de mult dinamic încât evident am început să forțez nota pe trecătorile italiene. O frânare ceva mai târzie și mai puternică, o mică subvirare – ușor de controlat, mi-au adus aminte că mașina are 2.360 kg, iar pe ploaie acestea pot fi mult mai vocale. 

Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Imaginea 1/8: Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 2 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 3 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 4 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 5 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 6 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 7 Foto: Autocritica
Traseu și consum ziua 8 Foto: Autocritica
Plecat la drum cu bateria la un nivel de 100%. Traseul a însemnat urcare/coborârea a 5.445 metri, 27% s-a rulat pe autostradă, iar 73% pe drumuri naționale și montane. Am ajuns la finalul zilei cu 38% grad de încărcare, și un consum mediu de 18.1 kWh/100 km rulați. Autonomia reală fiind în această zi de 524,9 km.

Preț mașină testată: 105.895 de euro cu TVA, prin BT Leasing: de la 1.332 de euro/lună

Partener principal: Schaeffler, încărcat de OMV eMotion, finanțat de BT Leasing de la Banca Transilvania, pus pe șosea de Michelin, tehnologizat de Server Config

În galeria foto veți găsi graficele pentru fiecare zi din tur cu toate datele relevante.

Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Imaginea 1/50: Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Audi A6 Sportback e tron quattro eurocharge Foto: Autocritica
Auto

