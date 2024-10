Marca premium a celui mai mare producător auto închide fabrica din Bruxelles. Ce se întâmplă cu angajații

Marca premium a unuia dintre cei mai mari producători auto a anunțat că oprește producția de mașini electrice și închide fabrica din Bruxelles.

Conducerea fabricii Audi din Bruxelles a anunțat că va înceta producția la sfârșitul lunii februarie 2025. Acest lucru face din fabrica prima unitate de producție pe care Grupul Volkswagen a închis-o în Europa de decenii.

Cei 3.000 de angajați de la uzina Audi din Bruxelles sperau într-o soluție de ultim moment, dar au fost dezamăgiți.

Închiderea fabricii unde se construiește în prezent Q8 e-tron și Sportback nu este o noutate. Succesorul lui Q8 e-tron urmează să fie construit în Mexic, iar Audi nu va externaliza niciun model nou către uzina belgiană. Întrucât site-urile germane din Grupul VW sunt acum și ele în pragul colapsului, șansele pentru Bruxelles – chiar și cu o altă marcă a Grupului – au scăzut și mai mult.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Audi a anunțat că nu a reușit să găsească un investitor potrivit pentru Bruxelles, ceea ce a condus la materializarea scenariului închiderii fabricii.

După cum a afirmat în urmă cu două săptămâni negociatorul responsabil pentru sindicatul ACV-CSC de la uzină, Ronny Liedts, este probabil ca cei aproximativ 3.000 de muncitori din fabrică să-și piardă locurile de muncă. Liedts a lansat și acuzații împotriva Audi: „Singurul lucru pe care îl doresc este să închidă uzina cât mai repede posibil. Niciuna dintre alternative nu este o opțiune pentru ei.”

Audi a criticat în repetate rânduri faptul că locația fabricii împiedică extinderea și logistica internă – ambele fiind necesare pentru exploatarea economică a șantierului.

Uzina este amplasată direct pe linia de cale ferată, motiv pentru care nicio zonă de extindere nu este efectiv accesibilă, scrie electrive.com. În plus, nu există un atelier de caroserie la fața locului, motiv pentru care producția de sine stătătoare nu este posibilă la Bruxelles - componentele importante ale caroseriei trebuie să fie furnizate de la alte fabrici.

Audi are și o problemă cu cererea pentru modelul construit la Bruxelles. Fabrica din Belgia este proiectată pentru o capacitate de 120.000 de vehicule pe an. Audi a atins apogeul în 2022, cu 47.900 de mașini construite la Bruxelles, față de 37.400 Q8 e-tron în 2023. Conform cifrelor de livrare Q3 ale Grupului VW, Audi a livrat doar 23.900 de unități ale e-SUV-ului mare până acum în acest an. În august, a existat un raport care spunea că Audi plănuia să livreze doar 6.000 de vehicule în 2025.