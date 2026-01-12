search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Un milion de anvelope produse la fabrica din Oradea

Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs pe 20 decembrie anvelopa cu numărul un milion Foto: Nokian
Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs pe 20 decembrie anvelopa cu numărul un milion Foto: Nokian

Anvelopa cu numărul un milion realizată la Oradea anul acesta este o anvelopă de iarnă premium, Nokian Tyres Snowproof 2.

Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs pe 20 decembrie anvelopa cu numărul un milion. Unitatea din România a fost inaugurată în septembrie 2024 și a început livrările în martie 2025, concentrându-se pe producția de anvelope pentru autoturisme destinate pieței europene.

Fabrica Nokian Tyres din România este prima din lume cu zero emisii de CO₂ Foto: Nokian
Fabrica Nokian Tyres din România este prima din lume cu zero emisii de CO₂ Foto: Nokian

Fabrica Nokian Tyres din România este prima din lume la scară completă, cu zero emisii de CO₂, ce utilizează energie generată fără combustibili fosili și dispune de cea mai modernă tehnologie de producție a anvelopelor. 

Nokian Tyres Snowproof 2
Nokian Tyres Snowproof 2

Fabrica Nokian Tyres din România este prima fabrică de anvelope din lume, la scară completă, cu emisii zero de CO₂, utilizând exclusiv energie generată fără combustibili fosili și cea mai modernă tehnologie de producție a anvelopelor. Când va fi complet finalizată, aproximativ la sfârșitul anului 2027, fabrica va deveni cea mai mare unitate de producție Nokian Tyres, reprezentând aproximativ 40% din capacitatea totală de producție. Aceasta este a treia unitate de producție Nokian Tyres, alături de fabricile din Nokia, Finlanda și Dayton, SUA. Nokian Tyres are peste 500 de angajați în România.

Kimi Räikkönen se alătură echipei Nokian Tyres în calitate de ambasador al mărcii

Nokian Tyres și pilotul de Formula 1 Kimi Räikkönen își unesc forțele pentru a duce brand-ul finlandez la nivelul următor și a încuraja recunoașterea acestuia în plan internațional.

“Unele colaborări sunt pur și simplu firești, iar aceasta este una dintre ele. Kimi și Nokian au în comun același ADN: originile finlandeze, dorința de a face performanță și capacitatea de a evolua chiar și sub presiune. Ambii sunt făcuți pentru extreme, fie că e vorba de a se detașa în cadrul unui raliu sau de a conduce prin fenomene meteo imprevizibile,” spune Tiina Frazer, Vicepreședinte Nokian Tyres pentru Brand, Marketing și Comunicare. 

Kimi Räikkönen este ambasador Nokian Tyres Foto: Nokian
Kimi Räikkönen este ambasador Nokian Tyres Foto: Nokian

“Ne potrivim perfect și mă bucur să lucrez cu Nokian Tyres, un brand pe care l-am descoperit încă din vremea în care părinții mei mă duceau cu mașina la circuitele de karting, când nici nu aveam permis de conducere. Din punctul meu de vedere, Nokian Tyres este un brand finlandez emblematic și mă bucur să pot vorbi întregii lumi despre anvelopele excepționale pe care le produc,” adaugă Kimi Räikkönen.

